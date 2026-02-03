「史上最悪」の期限日を過ごしたFWも？“プレミアリーグ一強”状態は深刻な問題に：1月の移籍市場における勝者と敗者

しかし、過去4週間は話題に事欠かなかった。何しろ動きがないこと自体が、各クラブの戦力強化を切望する複数のサポーター層にとって主要な議論の的となったのだ。さらに、不運にも頓挫した交渉も複数存在する。
今回は、2026年冬の移籍市場で生まれた勝者と敗者を分析していく。
シャビ・アロンソの解任は、レアル・マドリー選手たちと関係を築けなかったからである。だがしかし、彼が最後までエンドリッキを起用しなかったのは奇妙だった。リーグ・アンでセンセーショナルなスタートを切った今、あの判断はますます疑問視されている。
ラ・リーガよりアタッカーが活躍しやすい場であることを考慮しても、19歳の彼がリヨンで見せたパフォーマンスは圧倒的だ。初出場から4試合で4ゴール。レアル・マドリーでわずか99分の出場に留まった選手が、突如してブラジル代表のワールドカップメンバー候補に名乗りを上げている。
もちろんキリアン・エンバペがマドリーにいる限り、エンドリッキの出場時間は常に課題となるだろう。しかし彼は今、偉業を成し遂げる運命にあることを証明するために、切望していた機会を最大限に活用している。
チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドとの激しい争奪戦を制し、レンヌDFジェレミー・ジャケを獲得した功績は評価に値する。しかしリヴァプールに必要なのは、今夏の補強ではなく、今すぐの補強だった。
冬の移籍市場が近づくにつれ、当然ながらマーク・グエイの動向は注目を集めた。昨夏リヴァプールは契約寸前まで迫ったからである。だがしかし、上層部は移籍金を1円も支払う意志はなく、シーズン後のフリー移籍を望んでいた。
すると、そうした状況をマンチェスター・シティが見逃すはずはなく、彼の評価額の半分以下の金額で獲得を決めている。これはリヴァプール、そしてサポーターにとって大打撃だ。ジョバンニ・レオーニがシーズン絶望、ジョー・ゴメスもコンディションを維持できないため、現チームにはセンターバックが2人しかいない。さらにコナー・ブラッドリーも今季絶望、ジェレミー・フリンポンがハムストリングを痛めた。そして閉幕直前に慌ててルチャレル・ヘールトライダの獲得を目指したが、契約をまとめることはできなかった。
こうした状況を考慮すると、リヴァプールがプレミアリーグでトップ5入り、ましてやタイトルを獲得するという希望を楽観視することは難しい。結局のところ、1カ月前の市場開幕時よりも戦力は落ちているのだ。
1月の移籍市場でコストパフォーマンスの高い選手を獲得するのは容易ではない。マンチェスター・シティはその代償を痛いほど知っている。わずか1年前、彼らは5選手を総額1億7700万ポンド（約241億円）で獲得したが、その誰一人として完全な成功とは言い難い。
しかし今月、シティはマーク・グエイとアントワーヌ・セメンヨという実績ある選手2名をわずか8400万ポンド（1億1500万ドル）で獲得した。
確かに、契約残り半年というディフェンダーに2000万ポンド（2700万ドル）を支払うのは異例だが、グエイの場合はまさに掘り出し物と言える。イングランド代表で全盛期を迎えようとしている彼は、ペップ・グアルディオラのセンターバック陣の負傷者続出という危機を即座に解決した。同じく、セメンヨも即座に存在感を示している。ボーンマスでの好調ぶりを考えれば全く驚くべきことではないだろう。グエイ同様、今月シティが獲得したこの2選手は、リヴァプールを筆頭にプレミアリーグのライバルクラブほぼ全てが獲得を熱望していた存在だった。
したがって、昨年1月のシティの大型補強がシーズンを挽回できなかった一方で、今年の移籍市場での動きは、シーズン終了までに少なくとも1つのタイトルを獲得する可能性を大幅に高めている。
1月7日時点で、オリバー・グラスナー監督はクリスタル・パレスの全選手が「適正価格であれば移籍可能」としつつも、主将グエイはシーズン終了まで残留すると見込んでいた。ところが、それからわずか1週間、2000万ポンドでマンチェスター・シティへと「移籍。これは「非常に高額な移籍金」でなければ主将を放出しないと主張した指揮官を嘲笑う結果となった。
夏にグエイの残留に尽力した指揮官が激怒したのは当然だ。翌日、契約満了となるシーズン終了後に自らクラブを去る意向を明かし、記者団を驚かせている。グラスナーは当初、この衝撃的な発表がグエイの退団とは無関係だと主張したが、1月17日のサンダーランド戦（1-2）後、 クラブに「見捨てられた」と感じていることを認め 、試合前に「心が引き裂かれた」と嘆いた。これは明らかに、グエイの移籍を意図的にほのめかした発言だった。
本拠地セルハースト・パークの雰囲気はその後も全く改善されておらず、ジャン＝フィリップ・マテタの後継としてヨルゲン・ストランド・ラーセンにクラブ史上最高額を支払ったものの、今度はフランス代表FWのミラン移籍が破談となっている。
確かにブレナン・ジョンソンを早々に獲得したことは評価できる。だが、5月の時点で夢見心地だったサポーターたちは今、歴史的なFAカップ優勝の主役たちがクラブを去る悪夢のシナリオを受け入れようとしている。現代フットボールは言うまでもなく弱肉強食の世界であり、パレスには同情の余地はあるだろう。
だが、スティーブ・パリッシュ会長はその責任を負うべきだ。コロナ禍で財政的に窮地に立たされた下部リーグクラブへの支援に反対し、「スーパーマーケットが街角の商店を助けるよう指示されていない」と発言して以来、悪名高い彼は今、何を思うのだろうか。
因果応報とは、時に残酷なものだ。
イングランドで最も才能のある若手選手の一人である。この評価に異論の余地はない。 ちょうど昨年の夏、エリオットはU-21 EURO最高の選手であり、5ゴールを奪ってイングランドの優勝に貢献。最優秀選手にも輝いた。だが唯一の問題は、リヴァプールがすでにフロリアン・ヴィルツを獲得したこと。彼は子供の頃から応援してきたチームを離れることをしぶしぶ決断し、アストン・ヴィラにレンタルで移籍した。
しかし、この契約には条件付き買取義務条項が含まれており、エリオットが10試合に出場すると3500万ポンドの完全移籍に移行する。9月のインターナショナルウィーク後に3試合出場した後、この条項は形式的なもののように感じられた。しかし2月に突入した今、未だ公式戦の出場は7試合に留まっている。
PSRの影響を受けるアストン・ヴィラは、ウナイ・エメリ監督が「納得していない」選手にわずかな資金も使いたくないと考えている。一方でリヴァプールは戦力として数えておらず、また2つのクラブで出場しているため他クラブに移籍することも不可能だ。
エリオットは先週、RBザルツブルク戦で今季初めて90分間出場し、『インスタグラム』に「なんて懐かしいんだ！」と投稿した。だが残念ながら、彼の立場は変わっていないだろう。夏の時点で未来は明るいように思えたが、ヴィラ側が買取義務条項を発動する意思は現時点でもない。
ルックマン は月曜夜、「アタランタ・ファミリー」に別れを告げた。
「約4年の時を経て、別れの時が来た。ベルガモに足を踏み入れた瞬間から、みんなは僕を家族のように迎え入れ、最高の自分になるよう導いてくれた。一緒に歴史を刻んだ。ヨーロッパリーグ王者となったあの夜は、誰も忘れることはないだろう。決勝でハットトリックを達成し、61年ぶりの優勝トロフィーをこのクラブと共に掲げた瞬間は、永遠に僕の胸に刻まれる」
だが問題は、2024年5月のあの決勝からアタランタ退団を望んでいたこと。昨夏にはストライキまで起こし、インテルへの移籍を強行しようとまでしている。振り返れば、アタランタはあのタイミングで放出すべきだっただろう。今季はわずか2ゴールしか奪えず、移籍市場終盤にアトレティコ・マドリーから3500万ユーロのオファーを受け入れざるを得なくなった。これは、インテルのオファーより1000万ユーロ近く安い金額だ。
もちろん、アタランタがルックマンに裏切られたと感じるのは当然だ。彼自身はクラブが約束を破ったと主張しているが、事実上自身のキャリアを立て直してくれたクラブに対して、もう少し敬意を示すべきだったと言える。
とはいえ、移籍が決まった今となっては気にもしないだろう。28歳となったルックマンは、遅ればせながら自身が運命づけられていると信じていた欧州のトップクラブにようやく辿り着いたのだ。
彼ほど最悪の移籍期限日を迎えた選手はそういない。ピーター・オデムウィンギーでさえ及ばないかもしれない。
マテタが崩壊しつつあるクリスタル・パレスからの移籍を希望していたのは当然だった。そしてヨルゲン・ストランド・ラーセンの移籍に合意したことで、ミランへの夢の移籍が実現する道が開けた。しかし、日曜日にロンドンでメディカルチェックを受けた後、翌日にパリで行われた追加検査で膝の異常が判明。これにより、ミランは移籍交渉から撤退している。
退団を強く望んでいたクラブへの復帰を余儀なくされた上に、今回の負傷は手術を必要とする可能性があるとも報じられている。彼は最大3カ月の離脱を強いられるかもしれない。今夏北米で開催されるワールドカップのフランス代表入りを目指す選手にとって、これはまさに最悪の展開だ。マテタが今どのような思いを抱いているかは想像に難くない。
ラツィオは金曜夜のセリエA・ジェノア戦（スタディオ・オリンピコ）で100分に決勝点を奪い、欧州カップ戦出場へのかすかな望みを繋いだ。しかし、ダニーロ・カタルディの劇的なPKを目撃したのは、わずか5000人。主力選手への投資不足に抗議するサポーターの大半が事実上のストライキを続けていたためだ。示唆的だったのは、マウリツィオ・サッリ監督もサポーターの不満を共有している点だ。そのため、試合後のインタビューでもサポーターを批判することはなかった。『DAZN』でこう語っている。
「様々な理由で、困難な数週間だった。スタジアムにファンがいないという非常に特異な夜に、チームが示した反応には満足している。容易ではなかったが、選手たちに言った通り、『サポーターの行動は愛の証』だよ」
サポーターが断固たる行動に出ざるを得なかった理由は確かに理解できる。ラツィオは1月の移籍市場で5選手を獲得したが、その資金は冬の移籍市場開始8日以内に主力2選手（バレンティン・カステジャーノスとマテオ・ゲンドゥージ）を売却して得た金額の半分に過ぎなかった。
事態をさらに悪化させたのは、物議を醸すクラウディオ・ロティート会長が、選手の退団機能の原因はサッリの責任と公の場で非難したこと。当然、指揮官は快く思っていない。
「わずか10日前、ある選手が去る前に私のオフィスで泣いていた。つまり、私と選手の間に信頼関係の問題など存在しない。選手が私と折り合わなかったから売却されたと言われるのは不愉快だ。特に、去った選手たちが私に語った経緯は全く異なるものだったのだからね。このクラブに野心を見出せないから去りたいと考える選手もいたんだ」
一方で、ラツィオが最終的にアレッシオ・ロマニョーリのアル・サッド移籍を認めなかったのは、サッリの抗議が全てだったと伝えられている。その後選手の代理人は、クラブが未払い賃金を抱えていると主張した。文字通り、泥沼である。
したがって、今後数週間のスタディオ・オリンピコでサポーターの抗議行動が続くこと、あるいはさらに激化する可能性すらあることに、まったく驚かないでほしい。
またもやってのけてしまった。ネイマール、シャビ・シモンズ、リオネル・メッシ、ウスマン・デンベレに続き、今度はドロ・フェルナンデスをバルセロナから引き抜いてみせたのだ。
ドロ移籍の衝撃は、ネイマールに及ぶことはない。だが退団に対する反応を見れば、18歳の彼がバルサでどれほど高く評価されていたかがよくわかる。PSGは800万ユーロ（契約解除金より200万ユーロ高い）を支払ったが、これは関係修復を狙ったものだと伝えられている。しかしジョアン・ラポルタ会長は、それでも「不愉快な状況だ」と口にした。
「我々はドロが18歳になる際に、新たな契約を結ぶことで合意していた。ところが、驚くべきことに代理人が合意内容を履行できないと通告してきたのだ」
ドロを日本ツアーに帯同させ、9月にトップチームデビューさせたハンジ・フリックは激怒している。
「若手選手には多くの努力を注ぎ、成長を支援してきたが、彼らを取り巻く人間は多いんだ。17歳や18歳の選手でも、意思決定をする人間がいる。これ以上は言いたくないね」
フリックの苛立ちは明白であり、完全に理解できるものだ。バルサはまたしてもトップクラスの才能を失い、それを獲得したのはまたもPSGである。
移籍市場閉幕48時間前、チェルシーがジェレミー・ジャケの争奪戦に勝利したという情報が流れた。『スカイスポーツ』はさらに踏み込み、選手がチェルシーのみを希望しているとまで報じていた。
しかし移籍市場最終日、チェルシーから「ジャケ加入のお知らせ」は発表されていない。代わりに、リヴァプールが夏の移籍に合意したことを発表した。サポーターにとって、これほど不愉快な衝撃はないだろう。
この獲得失敗を受け、チェルシーは“育成クラブ”であるストラスブールからママドゥ・サールを復帰させた。しかし、20歳の若者が脆弱なセンターバックを解決する手段だとは到底思えない。そもそも、ジャケですら若きチームが必要とする落ち着きと経験値を提供できたわけでもない。
トッド・ベーリーら上層部は過去数年間で莫大な資金を投じてきたが、中盤と前線には確かに才能ある選手を揃えた一方で、守備陣のクオリティとリーダーシップは依然として驚くほど不足している。この陣容では、チャンピオンズリーグ出場権も安泰ではない。もしそれすら逃してしまえば、彼らの補強戦略への批判はさらに強まるだろう。
移籍期間中に収益を上げながら戦力を強化するクラブは稀だが、アトレティコ・マドリーはそれを成し遂げたと言えるだろう。
彼らは控え選手であるコナー・ギャラガーとジャコモ・ラスパドーリをそれぞれトッテナム、アタランタに売却し、6300万ユーロを獲得。そして移籍期限最終日には、アデモラ・ルックマンを3500万ユーロで獲得し、さらに期限直前にエルチェからロドリゴ・メンドーサと契約した。
ルックマンの加入は明らかに戦力アップが期待できる。セリエAでの最近の成績は芳しくないものの、それはクラブとの不和が大きく影響していた。アフリカネーションズカップでの印象的なパフォーマンスがそれを物語っている。一方、メンドーサ獲得はアトレティコにとって大きな収穫だ。バルセロナ、アーセナル、マンチェスター・シティといった強豪クラブもこの20歳のミッドフィルダーに熱心だったが、見事に争奪戦を制している。
現在首位バルセロナに10ポイント差をつけられている状況で、どちらの新加入選手にもチームをラ・リーガ優勝争いに復帰させることを求めるのは無理がある。しかし、今月後半に控えるクルブ・ブルッヘとの難しいチャンピオンズリーグ・プレーオフを前に、移籍市場最終日に実現したこのダブル補強は間違いなく勢いをもたらすだろう。
ビジャレアルが今シーズンのチャンピオンズリーグで、まだ1試合を残して敗退した4チームのうちの1つとなったのは、まさに自業自得と言える。パフォス、コペンハーゲン、アヤックスなど、絶対に負けるべきではなかった試合で敗北を喫したからだ。しかし、8月に主力FWジェレミー・ピノを失ったことが悪影響を与えたことは疑いようがない。マルセリーノ監督はこう嘆く。
「我々はチャンピオンズリーグ出場チームだ。だが、スペイン代表選手を擁していたが、イングランドのトップクラブではないクリスタル・パレスが巨額を投じ、スペインのどのクラブよりも高い年俸で引き抜いた」
繰り返しになるが、ビジャレアルがチャンピオンズリーグの8試合でわずか1ポイントしか獲得できなかったことは、言い訳の余地がない。しかし、ラ・リーガのクラブ（レアル・マドリーを除く）が移籍市場でプレミアリーグのライバルと競争できないという彼の主張は疑いの余地がない。
これはスペインだけに限った話ではない。ヨーロッパを見渡してみても、イングランドのチームと争えるのはバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンだけだ。過去の移籍市場2回連続で、プレミアリーグ勢が他の4大リーグが投じた資金の合計額を上回った事実からも明らかである。
その結果プレミアリーグには才能が集中し、5チームがラウンド16ストレートインを達成。一方で、ビジャレアルやアトレティック・クルブなどスペインのチームは敗退していった。
このような移籍市場での優位性は、イングランドにとっては素晴らしいことだろう。しかしヨーロッパ全体で見ると、まさに“プレミアリーグ一強”といえるこの状態は、大きな懸念事項だ。