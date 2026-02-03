「史上最悪」の期限日を過ごしたFWも？“プレミアリーグ一強”状態は深刻な問題に：1月の移籍市場における勝者と敗者

ラツィオは金曜夜のセリエA・ジェノア戦（スタディオ・オリンピコ）で100分に決勝点を奪い、欧州カップ戦出場へのかすかな望みを繋いだ。しかし、ダニーロ・カタルディの劇的なPKを目撃したのは、わずか5000人。主力選手への投資不足に抗議するサポーターの大半が事実上のストライキを続けていたためだ。示唆的だったのは、マウリツィオ・サッリ監督もサポーターの不満を共有している点だ。そのため、試合後のインタビューでもサポーターを批判することはなかった。『DAZN』でこう語っている。

「様々な理由で、困難な数週間だった。スタジアムにファンがいないという非常に特異な夜に、チームが示した反応には満足している。容易ではなかったが、選手たちに言った通り、『サポーターの行動は愛の証』だよ」

サポーターが断固たる行動に出ざるを得なかった理由は確かに理解できる。ラツィオは1月の移籍市場で5選手を獲得したが、その資金は冬の移籍市場開始8日以内に主力2選手（バレンティン・カステジャーノスとマテオ・ゲンドゥージ）を売却して得た金額の半分に過ぎなかった。

事態をさらに悪化させたのは、物議を醸すクラウディオ・ロティート会長が、選手の退団機能の原因はサッリの責任と公の場で非難したこと。当然、指揮官は快く思っていない。

「わずか10日前、ある選手が去る前に私のオフィスで泣いていた。つまり、私と選手の間に信頼関係の問題など存在しない。選手が私と折り合わなかったから売却されたと言われるのは不愉快だ。特に、去った選手たちが私に語った経緯は全く異なるものだったのだからね。このクラブに野心を見出せないから去りたいと考える選手もいたんだ」

一方で、ラツィオが最終的にアレッシオ・ロマニョーリのアル・サッド移籍を認めなかったのは、サッリの抗議が全てだったと伝えられている。その後選手の代理人は、クラブが未払い賃金を抱えていると主張した。文字通り、泥沼である。

したがって、今後数週間のスタディオ・オリンピコでサポーターの抗議行動が続くこと、あるいはさらに激化する可能性すらあることに、まったく驚かないでほしい。