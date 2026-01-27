「チーム全員をクビにしろ！」フランク監督下で残留争いのトッテナム、アラン・シュガー元会長が「役立たず」と痛烈批判

トッテナムの会長兼共同オーナーを10年間務めた後、テレビタレントにシュガー氏が、現在の選手たちに対して率直な評価を下した。

78歳の同氏は、スパーズのロッカールームを痛烈に批判した。

「俺に言わせれば、チーム全体をクビにするべきだ」とシュガー氏は『サンスポーツ』紙に語った。「まったく役立たずだ。全員、まったくの役立たずだ」

2007年に、クラブの残存株式を2500万ポンドで売却した。それ以前には自身の電子機器会社アムストラッドをBSkyBに1億2500万ポンドで売却しているシュガー氏。取締役会からほぼ20年前に退いた同時の選手陣に対する評価は、ピッチ上の問題を解決するには完全な刷新が必要だと考えていることを示唆している。