AFP
「チーム全員をクビにしろ！」フランク監督下で残留争いのトッテナム、アラン・シュガー元会長が「役立たず」と痛烈批判
トッテナムの会長兼共同オーナーを10年間務めた後、テレビタレントにシュガー氏が、現在の選手たちに対して率直な評価を下した。
78歳の同氏は、スパーズのロッカールームを痛烈に批判した。
「俺に言わせれば、チーム全体をクビにするべきだ」とシュガー氏は『サンスポーツ』紙に語った。「まったく役立たずだ。全員、まったくの役立たずだ」
2007年に、クラブの残存株式を2500万ポンドで売却した。それ以前には自身の電子機器会社アムストラッドをBSkyBに1億2500万ポンドで売却しているシュガー氏。取締役会からほぼ20年前に退いた同時の選手陣に対する評価は、ピッチ上の問題を解決するには完全な刷新が必要だと考えていることを示唆している。
- Getty Images Entertainment
トーマス・フランク監督にとって困難な時期に飛び出した発言だ。
トッテナムは現在プレミアリーグで14位に低迷しており、成績不振により監督は「職を必死に守っている」状況にある。
フランク監督は2024-25シーズン終了後、アンジェ・ポステコグルー前監督の後任として就任した。同シーズンは「激動の年」と評され、トッテナムは降格圏の1つ上でシーズンを終えたものの、UEFAヨーロッパリーグ優勝を果たしている。
しかし今シーズン、チームは期待された順位上昇を果たせていない。シュガー氏はリーグ戦の危うい状況を指摘し「降格圏に近づいている」と述べた。監督交代後も進展が見られないことが、元会長の最大の懸念材料のようだ。
シュガー氏はまた、クラブの組織体制における重要な変化にも言及し、長年会長を務めたダニエル・レヴィ氏がトッテナムを去ったことを指摘した。
この退任により、クラブの方向性に関する責任は、筆頭株主であるジョー・ルイス氏に完全に委ねられることとなった。
「新体制がどう動くか興味深い。ご存知の通りダニエル・レヴィが去った。今は超大富豪のジョー・ルイスの手中にある」とシュガー氏は語った。
シュガー氏は移籍市場に関してルイス氏に具体的な助言を行い、現代サッカーで成功するには巨額の資金投入が唯一の道だと示唆した。
「トップ選手を獲得するには、まず大金を投じ始める必要がある。さらに資金を投入すれば、クラブは成功するだろう。100万ポンドもの選手を買い集める。これが全てのクラブが取る唯一の手段のように思える」
- Getty Images Sport
シュガー氏は『スカイ・スポーツ』の解説者ジェイミー・レッドナップ氏との論争についても言及した。
レッドナップ氏は、シュガー氏がクラブの株式を売却した際のトッテナムが「完全にめちゃくちゃな状態」に置かれたと主張した後、生放送で謝罪を余儀なくされた。シュガー氏はこの発言に対して法的措置をほのめかし、撤回につながった。
「20年以上にわたりこの事業を運営し、サッカークラブの会長を務めてきたが、人々が私について言うことでは、もはや何も驚かないと断言できる」とシュガー氏は同件について語っていた。
さらに、特定の境界線を越えない限り、批判には基本的に動じないと付け加えた。
「私はサイの皮膚のように厚く、批判は水鳥の背中の水のように流れていく。ただし誰かが少し線を越えた場合、最近のレッドナップ氏がそうだったように、私の弁護士から連絡が入るだろう」
