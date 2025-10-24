このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rugby japan 2025Getty Images
GOAL

ラグビー日本代表 オーストラリア戦はいつ？試合日程・開始時間・放送予定

【ラグビー日本代表 最新情報】リポビタンDチャレンジカップ2025 オーストラリア代表戦の試合日程や開始時間(キックオフ時刻)、テレビ放送予定を紹介。

まずは14日間無料トライアルで視聴

J SPORTS

10/25(土)開催！ラグビー日本代表vsオーストラリア代表
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

まずは14日間無料トライアルで視聴

Amazon Prime Videoチャンネル

J SPORTSは14日間無料トライアルあり

まずは無料体験登録

ラグビー日本代表は日本時間10月25日(土)にリポビタンDチャレンジカップ2025でオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、オーストラリア戦の開始日時や放送予定を紹介する。

ラグビー日本vs豪州をAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから無料体験はこちら