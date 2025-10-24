ラグビー日本代表は日本時間10月25日(土)にリポビタンDチャレンジカップ2025でオーストラリア代表と対戦する。
本記事では、オーストラリア戦の開始日時や放送予定を紹介する。
J SPORTS
10/25(土)開催！ラグビー日本代表vsオーストラリア代表
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！
まずは14日間無料トライアルで視聴
Amazon Prime Videoチャンネル
J SPORTSは14日間無料トライアルありまずは無料体験登録
ラグビー日本代表は日本時間10月25日(土)にリポビタンDチャレンジカップ2025でオーストラリア代表と対戦する。
本記事では、オーストラリア戦の開始日時や放送予定を紹介する。
リポビタンDチャレンジカップ2025、ラグビー日本代表対オーストラリア代表は、10月25日(土)に開催。キックオフ時間は14時50分予定となっている。
ラグビー日本代表とオーストラリア代表の一戦は、東京都新宿区にある国立競技場で開催される。
収容人員数は約68,000席で、2021年東京オリンピックやサッカー日本代表戦、2025年世界陸上の舞台にもなってきた日本を代表する多目的競技場だ。ラグビーにおいても、日本代表戦や全国高等学校サッカー選手権大会、リーグワンなどが開催されてきた。
ラグビー日本代表のオーストラリア戦は、テレビ放送が地上波『日本テレビ系全国ネット』、衛星放送『J SPORTS』で生中継される。ネット配信は『Hulu』と『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信予定だ。
『J SPORTSオンデマンド』の配信については、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でも視聴することができる。
前述の通り、オーストラリア戦はAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でもライブ配信。『J SPORTSチャンネル』には14日間の無料体験期間が設けられており、期間中の解約も可能だ。
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,178円）
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。