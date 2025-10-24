ラグビー日本代表とオーストラリア代表の一戦は、東京都新宿区にある国立競技場で開催される。

収容人員数は約68,000席で、2021年東京オリンピックやサッカー日本代表戦、2025年世界陸上の舞台にもなってきた日本を代表する多目的競技場だ。ラグビーにおいても、日本代表戦や全国高等学校サッカー選手権大会、リーグワンなどが開催されてきた。