FIFAインターコンチネンタルカップ2025決勝はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

試合結果：レアル・マドリー 3-0 パチューカ

■得点：

37'：エンバペ（1-0）

53'：ロドリゴ（2-0）

84'：ヴィニシウス（PK:3-0）

第1回目となったFIFAインターコンチネンタルカップ2024の決勝でUEFAチャンピオンズリーグ優勝レアル・マドリーとCONCACAFチャンピオンズカップ優勝パチューカが対戦。

序盤こそパチューカが優勢に試合を進めるが、レアル・マドリーが徐々に落ち着きを取り戻して、37分に先制に成功。ヴィニシウスが相手GKをドリブルでかわして中央に折り返すと、走りこんだエンバペがこれを押し込んでチームにリードをもたらす。

後半には早々にロドリゴが追加点。ボックス手前から右足を振り抜くと、強烈なシュートがネットに突き刺さってリードを広げる。試合を完全に支配したレアル・マドリーは、82分にバスケスが獲得したPKをヴィニシウスが冷静に沈めて試合を完全に決定づける得点をマークした。

レアル・マドリーがパチューカ相手に3-0の格の違いを見せつける勝利を手にして、初代インターコンチネンタルカップ覇者に輝いた。