FIFAインターコンチネンタルカップ2025決勝はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

昨年に新設された世界一のクラブを決める一戦、FIFAインターコンチネンタルカップ。2025年大会の決勝ではパリ・サンジェルマンとフラメンゴが対戦する。
本記事では、FIFAインターコンチネンタルカップ2025決勝の試合日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
FIFAインターコンチネンタルカップ2025決勝は、現地時間2025年12月17日(水)に開催。キックオフは現地時間午後8時、日本時間12月18日(木)午前2時に予定されている。
FIFAインターコンチネンタルカップ2025決勝は、カタールのアル・ラーヤンにある「アフメド・ビン＝アリー・スタジアム（アル・ラーヤン・スタジアム）」で開催。
旧アフメド・ビン＝アリー・スタジアムを新設した同スタジアムは、4万5000人余りの収容人員を誇るフットボール専用スタジアムだ。2022年カタール・ワールドカップの会場の1つとなり、日本代表vsコスタリカ代表をはじめ、7試合が開催された。また、翌年のアジアカップでも準決勝の1試合を含む7試合の会場になった。
インターコンチネンタルカップ2025では、「ダービー・オブ・ザ・アメリカス（クルス・アスルvsフラメンゴ）」、「チャレンジャー・カップ（フラメンゴvsミラミッドFC）」の会場としても使用された。
FIFAインターコンチネンタルカップ2025決勝の対戦カードは、パリ・サンジェルマン（PSG）vsフラメンゴに決定。
昨季クラブの悲願だったUEFAチャンピオンズリーグを制して欧州一のクラブに輝いたPSG。今季も安定した戦いを続けており、前年大会のレアル・マドリーに次ぐ欧州勢連覇を目指す。対するフラメンゴは、2025年コパ・リベルタドーレスを制して今大会に出場。クルス・アスル（2-1）、ピラミッドFC（2-0）を下してPSGへの挑戦権を手にした。
■得点：
37'：エンバペ（1-0）
53'：ロドリゴ（2-0）
84'：ヴィニシウス（PK:3-0）
第1回目となったFIFAインターコンチネンタルカップ2024の決勝でUEFAチャンピオンズリーグ優勝レアル・マドリーとCONCACAFチャンピオンズカップ優勝パチューカが対戦。
序盤こそパチューカが優勢に試合を進めるが、レアル・マドリーが徐々に落ち着きを取り戻して、37分に先制に成功。ヴィニシウスが相手GKをドリブルでかわして中央に折り返すと、走りこんだエンバペがこれを押し込んでチームにリードをもたらす。
後半には早々にロドリゴが追加点。ボックス手前から右足を振り抜くと、強烈なシュートがネットに突き刺さってリードを広げる。試合を完全に支配したレアル・マドリーは、82分にバスケスが獲得したPKをヴィニシウスが冷静に沈めて試合を完全に決定づける得点をマークした。
レアル・マドリーがパチューカ相手に3-0の格の違いを見せつける勝利を手にして、初代インターコンチネンタルカップ覇者に輝いた。
インターコンチネンタルカップ決勝は、ネット『DAZN』でライブ配信を予定。また、大会を主催する国際サッカー連盟（FIFA）の公式チャンネル『FIFA+』でも無料ライブ配信が予定されている。
なお、昨年同様に地上波やBS/CSでのテレビ放送は予定されておらず、他のネットプラットフォームでも配信はされない。
