ヤマルを巡るバルセロナとスペイン代表の対立に…オルモ「どちらもベストを尽くそうとしているだけ」

ヤマルの状態を巡って両者の対立が深まっていることが伝えられる中、バルセロナとスペイン代表で活躍するダニ・オルモは『ムンド・デポルティボ』に対し、以下のように語っている。

「内部では、それほど緊張を感じていないよ。結局のところ、クラブも代表も常に選手にとって最善を尽くそうとしているんだ。どちらの側にも問題は見当たらないね」

「結局のところ、双方が選手のベストを願っている。ラミンが今100％の状態ではなく、その状態を維持できていないなら、（招集外は）問題はないだろう。ラミンはバルサにとっても、代表チームにとっても非常に重要な選手であり、僕らは彼の100％の状態を必要としている。それが叶わないなら、それは仕方がないことだね」

「バルサは常に、クラブ内外で多くの話題を生む。でも、僕らが気にしていることではないし、緊張も感じていないよ。内部では全てが完全に正常で、常に選手のベストを考えているんだ」