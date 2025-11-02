「リヴァプールに殺される！」酒、ドラッグ、そして女性…イブラヒモヴィッチの親友の悲しい転落の物語

思うように出場機会を得られない日々にフラストレーションをため続けたファン・デル・メイデは、ミラノに親しい友人がいなかったことも災いし、やがてその苛立ちをナイトライフへとぶつけることになる。

「イタリアでの2シーズン目を迎えるまでは、ほとんど外出することはなかった。しかし、ある時点で『もうプレーすることはないんだろう』と悟ったんだ。そこで夜に繰り出して酒を飲み、フットボールから逃げるように過ごしていた。定期的にギャンブルもやっていたね」

そんな状況が続いた後、2005年夏にはインテルを退団。エヴァートンが週給37000ユーロを提示したからだ。当時ケガを抱えていたにも関わらず、高待遇を準備したのだ。ファン・デル・メイデはこのチャンスに飛びついた。だが、それはフットボール的な意味ではない。『The Times』でこう語っている。

「ミラノでもらっていた金額の2倍だった。すぐにフェラーリを購入し、最初の目的地はリヴァプールのホットスポットであるニューズ・バーだったね。数時間か酒を飲んでから、最寄りのストリップクラブに向かったよ。確かに、リヴァプール中心部にあるストリップクラブで酔っ払うのはあまり賢明じゃないだろう。だが、裸の女性が好きだったんだ」

プレミアリーグでの最初のシーズン、彼は開幕から10月末までケガで離脱し、12月から3月まで再び鮮烈を離れている。プレミアリーグでの出場はわずか10試合。つまり、彼には遊ぶ時間がたっぷりあった。

ファン・デル・メイデのアルコール依存症はますます深刻になり、さらにストリッパーとの不倫によって結婚生活も崩壊。ピッチでもデイヴィッド・モイーズ監督と何度も口論になり、結局は酒に逃げ込むしかなくなっていった。彼は多額の収入を得た一方で、スポーツ面での挫折から立ち直ることができなかった。

「好きなことを何でもできる。もう制限はまったくなかった。そうすると、すぐに道を踏み外して、現実を見失ってしまうんだ」