ゲンドゥージがプレミア復帰か…躍進クラブが1月に補強へ？

過去のコメントから判断すると、ゲンドゥージは再会を喜ぶだろう。彼は自身のキャリア形成においてル・ブリの影響を認めている。2016年にロリアンを離れて以来、ゲンドゥージはクラブサッカーで312試合に出場し、代表として14試合を戦った。

26歳の選手は、ル・ブリのウェアーサイドでの成功は全く驚きではないと語った。スタジアム・オブ・ライトの指揮を執って以来、このフランス人監督は全ての予想を上回り、ブラックキャッツを8年ぶりのプレミアリーグ復帰に導いた。今季のサンダーランドは実力以上の活躍を見せ、アーセナルやチェルシーから勝ち点を奪っている。ル・ブリ率いるチームは現在リーグ4位につけている。

「正直、彼のサンダーランドでの成績は驚きではない」とゲンドゥージは最近語った。

「彼のもとで過ごす1年は、他の監督のもとで過ごす3年に匹敵する。自分自身について多くを学べる。彼がいなければ、今の自分はなかっただろう」