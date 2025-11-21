Getty Images Sport
ゲンドゥージがプレミア復帰か…躍進クラブが1月に補強へ？
サンダーランドのレジス・ル・ブリ監督は、マッテオ・ゲンドゥージと連絡を取り合っていることを明かした。ル・ブリは2016年、ゲンドゥージにトップチームデビューの機会を与えた。守備的ミッドフィルダーはロリアン2軍の時代を経て、リーグ2のチームでレギュラーの座を確立。その後、移籍金は非公表ながらアーセナルへ移籍した。
両者の親密な関係と、プレミアリーグ復帰を果たしたサンダーランドの好調なスタートが、ゲンドゥージにローマからウェアサイドへの移籍を決断させる十分な材料となり得る。ゲンドゥージはマルセイユからラツィオへ、当初の1シーズンレンタルを経て2024年に完全移籍。移籍金は1500万ユーロと報じられている。
- Getty Images Sport
良好な関係にあるにもかかわらず、ル・ブリは憶測について控えめな姿勢を示し、クラブが今後の移籍市場でアプローチを確約していないことをほのめかした。彼は次のように述べた。
「我々は依然として選手たちとの繋がりを持っており、マッテオもその一人だ。以前ロリアンで彼と共に働いたため、今も交流は続いている。しかし現時点で1月の移籍市場について語るには時期尚早だ」
過去のコメントから判断すると、ゲンドゥージは再会を喜ぶだろう。彼は自身のキャリア形成においてル・ブリの影響を認めている。2016年にロリアンを離れて以来、ゲンドゥージはクラブサッカーで312試合に出場し、代表として14試合を戦った。
26歳の選手は、ル・ブリのウェアーサイドでの成功は全く驚きではないと語った。スタジアム・オブ・ライトの指揮を執って以来、このフランス人監督は全ての予想を上回り、ブラックキャッツを8年ぶりのプレミアリーグ復帰に導いた。今季のサンダーランドは実力以上の活躍を見せ、アーセナルやチェルシーから勝ち点を奪っている。ル・ブリ率いるチームは現在リーグ4位につけている。
「正直、彼のサンダーランドでの成績は驚きではない」とゲンドゥージは最近語った。
「彼のもとで過ごす1年は、他の監督のもとで過ごす3年に匹敵する。自分自身について多くを学べる。彼がいなければ、今の自分はなかっただろう」
- Getty Images Sport
ゲンドゥージはイングランド復帰を未練を断ち切る機会と捉えるかもしれない。ウナイ・エメリ監督の下では時折光るプレーを見せたが、ミケル・アルテタ監督の下ではすぐに戦力外となった。
わずか18歳で限られたトップレベル経験しか持たないままアーセナルのような巨大クラブに加入することは、どの選手にとっても急勾配の学習曲線を意味する。 世界最高峰の国内リーグで頭角を現すには、成熟が必要な選手であることを示唆する規律違反の瞬間もあった。現在26歳となったゲンドゥージは、かつての監督や中盤の相棒グラニト・ジャカとの再会を望んでいるかもしれない。そのためには、ブラックキャッツ（ストーク・シティ）が18カ月前にラツィオが支払った1500万ユーロを上回る移籍金を提示する必要があるだろう。
一方、ゲンドゥージは2度のイタリア王者での任務に集中せねばならない。ビアンコチェーリ（ラツィオ）は現在セリエAで9位。国際試合期間明けの10日（日）にはホームでレッチェを迎え撃つ。
