Getty Images Sport
ファン・ダイクがN・フォレストに敗れたチームを痛烈批判「我々は簡単なゴールを許しすぎている！」
リヴァプールの不調は、代表戦明け最初の試合でも続いた。リヴァプールは33分に物議を醸したムリージョのゴールで先制を許した。VARはダン・エンドイエがアリソンの視界を妨げなかったと判定し、コーナーキックからのクリアに失敗した後、ブラジル人センターバックがゴールを決めた。
リヴァプールはその直後、イゴール・ジェズスのゴールがハンドボールという謎の判定で取り消されたことで一息ついた。リプレイでは明らかにボールがストライカーの手に触れていないように見えたにもかかわらずだった。だが、その幸運があったものの、ホームチームはショーン・ダイチ監督率いるチームに対して優勢を築くのに苦労した。N・フォレストは、46分のニコロ・サヴォナの得点と、78分のモーガン・ギブス=ホワイトのゴールで価値ある勝利を完成させた。
この残念な崩壊により、ファン・ダイクはチームメイトに警告を発した。リヴァプールのキャプテンは、セットプレーから失点が多くなっていることについて仲間を非難し、守備面でチーム全体がより多くの責任を取るよう求めた。現在33歳のファン・ダイクは、敗戦について審判の判定を非難することを拒否し、リヴァプールのファンにもメッセージを送った。アンフィールドに来場した多くのファンは、チームが再び苦戦する中、試合を早く退席した。
- Getty Images Sport
ファン・ダイクは次のように述べた。「我々は簡単すぎるゴールを許している。彼らは明らかに再びセットプレーから得点した。彼がアリソンの前にいたかどうかは質問できるが、それは認められたので、我々は0-1でビハインドなんだ。我々は戦い、チャレンジ、ファイトの面で良くなく、急ぎすぎていた。今は非常に難しい状況だ。失点後には緊張感があったが、それ以前はなかった。我々は物事を急ごうとしたが、それは困難な瞬間にいる時の人間の性だ。我々はそれ以前のものはクリアしたが、結局、我々は非常に難しい時期にいる。それについて話すだけでは抜け出せない。多くの努力が必要なんだ」
「これは問題だ。チームの全員が責任を取る必要がある。サッカーはチームスポーツであり、全員が責任を取らなければならない。我々はこれを消化し、真摯に受け止める必要がある。もっと一生懸命働く必要がある。続けていかなければならない。全員が失望しているよ。そうあるべきだ。なぜなら、ホームでノッティンガム・フォレストに負けることは、僕の目には非常に悪いことだからだ。それについて言えることは最低限それだけだ。我々が許したゴールはあまりにも簡単すぎ、我々全員が鏡を見なければならない。僕はこのクラブに長くいて、逆境を経験してきた。我々は立ち直るが、それは一夜にして起こらない。僕は諦める人間ではなく、我々は続けていく」
「サポーターが早く退席する場合、僕は彼らが何をするかを決めることはできない。ファンは良い時も悪い時も我々と共にいてくれたことを知っている。我々がこれから抜け出す時、彼らは我々と共にいるだろう。なぜなら、我々は必ず抜け出すからね」
リヴァプールがセットプレーから失点する傾向は、アルネ・スロット監督のコーチングスタッフにとって確実に懸念事項となるだろう。リヴァプールは2025/26シーズンにおいて、セットプレーから9ゴールを許している。『オプタ・スタッツ』によると、これはプレミアリーグで3番目に悪い記録だ。
ファン・ダイク率いるチームは、今シーズン1試合あたり1.81失点している。昨シーズンのタイトル獲得時、38試合でわずか41失点だった。公式戦過去6試合で、リヴァプールは4回にわたって3失点を喫している。
- AFP
リヴァプールが20回目のリーグタイトルを獲得した後、攻撃的タレントを中心とした夏の大型補強を行った際、ほとんどの予想家は彼らを王座防衛の本命としていた。しかし、センターバックへの補強不足に対するクラブの不満の声があった。クリスタル・パレスのキャプテンであるマーク・グエーイの獲得失敗は、試合を重ねるごとにますます悲惨に見えている。リヴァプールはこのイングランド代表選手への関心を再燃させる予定だが、1月の移籍市場までの過密日程は、手持ちのリソースで苦境を解決しなければならないことを意味する。もしできなければ、デビューシーズンにプレミアリーグトロフィーを掲げてからわずか数ヶ月後に、スロット監督にさらなるプレッシャーがかかる可能性がある。
