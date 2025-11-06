ルーニーの息子カイ「これ以上悪くなることはない」負傷から復帰間近か

カイは父親がそこまで親密になることを常に望んできたわけではない。

母親のコリーンは『アイリッシュ・インディペンデント』紙に対し、ウェインが時に厄介な邪魔者になり得ると語った。

「ソーシャルメディアでは、過去に投稿したことが後々影響を及ぼす可能性があることを彼らに認識させなければならない」

長男は15歳で、マンチェスターのサッカーアカデミーに通っている。そこではソーシャルメディアに関するワークショップが開かれている。今、何かをオンラインに投稿すれば、公の人物である以上、後々影響が出ると教えられている。

「でも子どもたちはソーシャルメディアと共に育った世代です。確かに影響を受ける面もある。ウェインが現役だった頃、子どもたちが『パパは家にいてくれない？』と言うこともあった。テーマパークに行けなかったからです。あるいは『パパはサッカーの試合を見てくれない。自撮り写真をお願いされるから』とも」

「彼もファンには感謝しているから、難しい状況なんだ。子どもたちが成長し物事を理解し始めた頃から、当然ながら事情を説明してきた」

ウェインは現在、カイのプレーを自由に観戦できる立場にある。監督職への復帰を見送ったためだ。40歳の彼は『マッチ・オブ・ザ・デイ』や『TNTスポーツ』での解説者としての仕事を楽しみながら、コリーンと4人の息子たちと共に『ディズニー+』のドキュメンタリー番組への出演も予定している。