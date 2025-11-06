Instagram (@kairooney.10)
ルーニーの息子カイ「これ以上悪くなることはない」負傷から復帰間近か
ウェイン・ルーニー氏の息子であるカイは11月2日に16歳の誕生日を迎えたが、ここ最近はベンチで過ごす日々が続いている。この高く評価されるティーンエイジャーはオールド・トラッフォードで高く評価されており、著名な父親の輝かしい足跡を辿る可能性は大いにある。
ウェインはレッドデビルズで253得点を記録し、今もユナイテッドの歴代最多得点者である。しかし近い将来、長男がその記録に迫り始める姿を見ることになるかもしれない。
カイはユナイテッドのユース部門で年齢層を上げていき、U19代表に招集される手応えを見せていたが、不運な負傷で離脱を余儀なくされた。彼はすでに欧州各地の大会で成功を味わい、トロフィー獲得を経歴に加えている。
しかし2025年9月、右足への打撲が明らかとなり、ルーニーは保護用ブーツを着用する事態に。彼はSNSに画像を投稿し「これ以上悪くなることはない」とコメントした。
その後、舞台裏のさらなる写真が公開され、カイがユナイテッド復帰にどれだけ近づいているかが明らかになった。彼は再び芝生の上に戻り、試合でのフィットネスと鋭さを取り戻すために、再びスパイクを履き、トレーニングに励んでいる。
ルーニー親子は最近、カイが父ウェインと共にドバイ旅行に参加するなど、日光浴を楽しんでいた。元イングランド代表キャプテンは10月の半期休暇中に中東を訪れ、同地域でのコーチングセッションを継続中だ。今回はジュメイラ・ビーチ・ホテルで、元ノッティンガム・フォレストおよびトッテナムDFマイケル・ドーソンが合流した。
リラックスした休暇を満喫したカイは、サッカーキャリアを再開する準備が整った。父ウェインがオールド・トラッフォードに復帰すれば、彼の成長に役立つ可能性があるとの見方もある。ウェインはダービー、D.C.ユナイテッド、バーミンガム、プリマスでの監督職で苦戦を強いられてきた。
元チームメイトのダニー・シンプソン氏は最近、『GOAL』の取材で「ユナイテッドがルーニーをコーチングスタッフに迎え、アカデミーでカイと働かせるべきか」との問いにこう答えた。
「カイのプレーを何度か見たが、素晴らしい。父親そっくりだが、明らかに左利きだ！ こうした元選手を再び招き入れる機会があれば、必ずそうすべきだと思う。本人がそれを望むかどうかは分からない」
カイは父親がそこまで親密になることを常に望んできたわけではない。
母親のコリーンは『アイリッシュ・インディペンデント』紙に対し、ウェインが時に厄介な邪魔者になり得ると語った。
「ソーシャルメディアでは、過去に投稿したことが後々影響を及ぼす可能性があることを彼らに認識させなければならない」
長男は15歳で、マンチェスターのサッカーアカデミーに通っている。そこではソーシャルメディアに関するワークショップが開かれている。今、何かをオンラインに投稿すれば、公の人物である以上、後々影響が出ると教えられている。
「でも子どもたちはソーシャルメディアと共に育った世代です。確かに影響を受ける面もある。ウェインが現役だった頃、子どもたちが『パパは家にいてくれない？』と言うこともあった。テーマパークに行けなかったからです。あるいは『パパはサッカーの試合を見てくれない。自撮り写真をお願いされるから』とも」
「彼もファンには感謝しているから、難しい状況なんだ。子どもたちが成長し物事を理解し始めた頃から、当然ながら事情を説明してきた」
ウェインは現在、カイのプレーを自由に観戦できる立場にある。監督職への復帰を見送ったためだ。40歳の彼は『マッチ・オブ・ザ・デイ』や『TNTスポーツ』での解説者としての仕事を楽しみながら、コリーンと4人の息子たちと共に『ディズニー+』のドキュメンタリー番組への出演も予定している。
