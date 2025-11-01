ルーニーが選ぶマン・Uで最高のパートナーは？C・ロナウドではなくテベスを選択

ルーニー氏は、マンチェスター・ユナイテッドでのキャリアにおける最高のパートナーシップについて語り、最も一緒にプレーすることを楽しんだ選手としてテベスの名前を挙げた。ルーニー氏はサー・アレックス・ファーガソン監督の下、クリスティアーノ・ロナウド、ディミタール・ベルバトフ、ロビン・ファン・ペルシ、ルイ・サハ、ハビエル・エルナンデスなど、世界クラスのストライカーたちと共にプレーした。その中、誰が最も自分に合っていたかと問われると、ルーニー氏はテベス氏の絶え間ない献身的な働き、攻撃性、そして相互理解が彼らのパートナーシップを成功させた資質だと指摘した。

ルーニー氏とテベス氏は2007年から2009年の間にクラブの攻撃を牽引し、C・ロナウドと共にダイナミックなトリオを形成し、2度のプレミアリーグタイトルと2008年のチャンピオンズリーグトロフィーの獲得に貢献した。2人は期間中に合計47ゴールを決め、ファーガソン監督の強度と流動性のある攻撃の哲学を体現した。C・ロナウドの輝きがしばしば見出しを飾ったが、ルーニー氏は自身の最高のプレーを引き出したのはテベス氏だったと主張している。

2007年にウェストハムからローン移籍でマンチェスター・Uに加入したテベス氏は、ピッチ上でのエネルギーと粘り強さを通じて、すぐにルーニー氏との絆を築いた。ポジションを入れ替え、前線からディフェンダーにプレスをかける能力により、彼らはプレミアリーグで最も恐れられるコンビの一つとなった。