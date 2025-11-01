Getty Images
ルーニーが選ぶマン・Uで最高のパートナーは？C・ロナウドではなくテベスを選択
ルーニー氏は、マンチェスター・ユナイテッドでのキャリアにおける最高のパートナーシップについて語り、最も一緒にプレーすることを楽しんだ選手としてテベスの名前を挙げた。ルーニー氏はサー・アレックス・ファーガソン監督の下、クリスティアーノ・ロナウド、ディミタール・ベルバトフ、ロビン・ファン・ペルシ、ルイ・サハ、ハビエル・エルナンデスなど、世界クラスのストライカーたちと共にプレーした。その中、誰が最も自分に合っていたかと問われると、ルーニー氏はテベス氏の絶え間ない献身的な働き、攻撃性、そして相互理解が彼らのパートナーシップを成功させた資質だと指摘した。
ルーニー氏とテベス氏は2007年から2009年の間にクラブの攻撃を牽引し、C・ロナウドと共にダイナミックなトリオを形成し、2度のプレミアリーグタイトルと2008年のチャンピオンズリーグトロフィーの獲得に貢献した。2人は期間中に合計47ゴールを決め、ファーガソン監督の強度と流動性のある攻撃の哲学を体現した。C・ロナウドの輝きがしばしば見出しを飾ったが、ルーニー氏は自身の最高のプレーを引き出したのはテベス氏だったと主張している。
2007年にウェストハムからローン移籍でマンチェスター・Uに加入したテベス氏は、ピッチ上でのエネルギーと粘り強さを通じて、すぐにルーニー氏との絆を築いた。ポジションを入れ替え、前線からディフェンダーにプレスをかける能力により、彼らはプレミアリーグで最も恐れられるコンビの一つとなった。
ルーニー氏は『BBCスポーツ』の『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で次のように語った。
「テベス。カルロスとプレーするのは本当に楽しかったし、全員とプレーするのを楽しんだけど、カルロスとの場合、彼と契約する時に新聞で大きく取り上げられて、僕たち2人は似すぎていて一緒にプレーできないと言われたんだ。そうだね、僕たち2人にとって、それは本当に、ほら、『よし、見せてやろう』みたいな感じで、僕たちは攻撃的で一生懸命働いた。タックルもしたし、それからお互いに弾み合ったんだ。一方が9番をプレーして、もう一方が10番をプレーし、それを入れ替えたりしてね。だから、彼は間違いなく一緒にプレーするのに最高のパートナーだった」
ルーニー氏の発言は、テベス氏とのケミストリーがゴールや統計を超えたものだったことを浮き彫りにしている。代わりに、それは相互理解、無私な動き、そして対戦相手を上回ろうとする揺るぎない意欲に基づいていた。C・ロナウドが個人の才能で魅了した一方で、ルーニー氏とテベス氏の絆は共同の努力と絶え間ないプレッシングに根ざしており、それが彼らをピッチ上で切り離せない存在にした資質だった。
ルーニー氏とテベス氏のパートナーシップは短命だったが忘れられないものだった。両選手は同様の強度をもたらし、マンチェスター・ユナイテッドの攻撃を独特に獰猛なものにした。彼らの攻撃性、エネルギー、そして常に役割を交換する能力はディフェンダーを困惑させ、C・ロナウドの存在が破壊的な第三の次元を加えた。
ルーニー氏とテベス氏は完璧に補完し合った。なぜなら、どちらも伝統的な9番ではなかったからだ。両者とも深い位置に下がってプレーを組み立て、ワイドに流れてスペースを作り、前線からプレスをかけてボールを奪回することを好んだ。彼らのケミストリーは本能的なもので、労働者階級のサッカーのルーツと、相性に関する初期の疑念を覆そうとする共通の飢えの反映だった。
ファーガソン監督の下でセンターフォワードとしてプレーした時期を振り返り、ルーニー氏は多産なゴール記録にもかかわらず、その役割を時々楽しめなかったことを認めた。「9番としてプレーした2シーズンがあって、両方で34ゴールを決めたけど退屈だった」と彼は説明した。「僕はサッカーをプレーして試合に関わりたかった。ゴールを決めて試合に勝っていたけど、もっと関わりたかったんだ」
テベス氏へのルーニー氏の賞賛は、マンチェスター・ユナイテッドの攻撃が華麗さと同じくらい労働倫理を体現していた時代を思い起こさせる。史上最高の選手の一人としてのC・ロナウドの遺産は議論の余地がないが、ルーニー氏の回想は、サッカーのケミストリーが常にスター性についてではないことを明らかにしている。彼らのパートナーシップは、まさにそのミックスのためにプレミアリーグ史上最も象徴的なものの一つとして残っている。
2022年に引退する前にマンチェスター・シティ、ユヴェントス、ボカ・ジュニアーズ、上海申花でプレーしたテベス氏にとって、ルーニー氏との絆はキャリアの決定的な時期の一つとして残っている。
