ルーニー氏、低迷リヴァプールのマン・U化を危惧？ 「本当に厳しい時期が続いている」。改善に必要なのは？
リヴァプールは前節終了時点で、すでにリーグ首位のアーセナルから勝ち点8ポイント差をつけられており、タイトル争いでの巻き返しを図るためにはノッティンガム・フォレスト戦での勝利が必須だった中、0-3の完敗を喫した。そして、首位アーセナルはトッテナムに勝利したことで差は「11」に広がった。
元マンチェスター・ユナイテッドとエヴァートンのストライカーであるウェイン・ルーニー氏は、土曜日の『Match of the Day』でリヴァプールに厳しく意見し、クラブ内のドレッシングルームの「リーダー」を不調の原因として指摘していた。
『マッチ・オブ・ザ・デイ』のリヴァプールvsN・フォレスト戦後、ルーニーは次のように述べた。
「リヴァプールは非常に良いチームだが、とても厳しい時期を過ごしている。本当に厳しい時期が続いている。シーズン序盤こそ勝利を収めていたが、パフォーマンスに苦しんでいた。シーズンを通じて、選手たちを鼓舞するのはロッカールームのリーダーたちだ。彼らが選手たちを引き上げなくてはならない」
ルーニーは、クラブが今後数週間で立て直さない限り、プレミアリーグの順位で下位に転落する新たなビッグ6になると語り、続けて「ここ数年のマンチェスター・ユナイテッドや昨年のトッテナムのように、下位に転落する可能性がある」と述べた。
昨シーズン、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ史上最悪の15位で終了。ヨーロッパリーグ決勝ではトッテナムに敗れた。対するスパーズは、そのELに悲願のタイトルを獲得したものの、リーグでは低迷し、17位で終えた。
リヴァプールのアルネ・スロット監督は、N・フォレスト戦での敗戦後、その結果に「またしても大きな失望だ」と語った。現在同クラブはリーグ戦で、7試合中6敗となっている。
「最初の30分間はとても良いスタートを切った。しかし、1-0で失点し、最初の頃のようなプレーができなかった」
「良いことが起こる時も悪いことが起こる時も、それは私の責任だ。十分なチャンスを作ることができなかったし、いくつか調整を試みたが、うまくいかなかった。ゴールを決めることができなかった。このスタジアムでは何が起こるかわからない。ゴールが決まれば、すべてがうまくいくかもしれない」
リヴァプールのキャプテン、フィルジル・ファン・ダイクも、プレミアリーグでのパフォーマンスについて、クラブが「戦い、挑戦、勝負」に十分ではないと語った。
「これは問題だ。チームの全員が責任を取る必要がある。サッカーはチームであり、全員が責任を取る必要がある。これを受け止めなくてはならないし、もっと努力し続けなければならない。そして、進み続ける必要がる」
