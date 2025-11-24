ルーニー氏、低迷リヴァプールのマン・U化を危惧？ 「本当に厳しい時期が続いている」。改善に必要なのは？

『マッチ・オブ・ザ・デイ』のリヴァプールvsN・フォレスト戦後、ルーニーは次のように述べた。

「リヴァプールは非常に良いチームだが、とても厳しい時期を過ごしている。本当に厳しい時期が続いている。シーズン序盤こそ勝利を収めていたが、パフォーマンスに苦しんでいた。シーズンを通じて、選手たちを鼓舞するのはロッカールームのリーダーたちだ。彼らが選手たちを引き上げなくてはならない」

ルーニーは、クラブが今後数週間で立て直さない限り、プレミアリーグの順位で下位に転落する新たなビッグ6になると語り、続けて「ここ数年のマンチェスター・ユナイテッドや昨年のトッテナムのように、下位に転落する可能性がある」と述べた。

昨シーズン、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ史上最悪の15位で終了。ヨーロッパリーグ決勝ではトッテナムに敗れた。対するスパーズは、そのELに悲願のタイトルを獲得したものの、リーグでは低迷し、17位で終えた。