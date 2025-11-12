「ポグバ、イブラヒモヴィッチ、ルカク…以前のマンチェスター・ユナイテッドの補強は酷かったよ」ルーニーが語る

そして同クラブの歴代最多得点記録保持者でもあるウェイン・ルーニー氏は、ファンとの討論番組『The Overlap Fan Debate』で現体制以前の補強戦略について言及。強化方針を批判している。

「以前のマンチェスター・ユナイテッドの補強はひどいものだったよ。ロメル・ルカク（移籍金：7500万ポンド）、ズラタン・イブラヒモヴィッチ（移籍金：なし）、ポール・ポグバ（移籍金：8900万ポンド）といったビッグネームばかりを連れてきていた。彼らは良い選手だが、ただ名前だけで集め、莫大な金額を費やしていた。そうした過ちを克服するには少し時間がかかるだろう」