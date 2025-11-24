Getty
スロットはサラーを外すべき？ルーニーが理由を説明「守備面で彼らを助けていない」
リヴァプールの惨憺たる成績は、代表ウィーク後の国内戦再開後も続き、ノッティンガム・フォレストに0-3で大敗した。この結果により、前年度王者は今シーズン、12試合を終えた時点ですでに20失点を喫することになった。スロット監督は試合後、「解決策はそれほど遠くない」と主張したが、タイトル防衛の中で悲惨なスタートとなったことを受け、オランダ人指揮官に対する将来についての疑問が投げかけられている。
ルーニー氏は、リヴァプールが軌道に戻る一つの方法がサラーを外すことだと考えているようだ。『ウェイン・ルーニー・ショー』で次のように述べた。
「もし私がスロット監督なら、チームの他のメンバーに影響を与えるような大きな決断をしようとするだろう。サラーは守備面で彼らを助けていない。もし君が彼らが獲得した選手の一人で、ベンチにいて、彼が走っていないのを見たらどうだろう。彼はクラブのレジェンドであり、クラブのために彼がしてきたすべてのことはあるが、しかし、もし君がベンチにいるなら、それはあなたにどんなメッセージを送ることになる？もし君のチームメイトの一人が戻って走らず、毎試合スタメンで出ているのを見たらどうだい？」
ルーニーはその後、それがサラーを外すべきだということを意味するのかと尋ねられ、次のように付け加えた。
「そう思うね。100%。彼は決断を下す必要がある。コンパクトにし、倒すのが難しくし、すべての選手が戻って走り、守備に戻るようにする必要がね。そして明らかに、彼らが試合に勝ち始めたら、彼を戻すことができ、彼がもっと守備に戻るのを望むことができる。それは確実にチームに影響を与えると思うよ」
スロット監督にサラーを外すよう求めたのはルーニー氏だけではない。リヴァプールOBのジェイミー・キャラガー氏やドン・ハッチソン氏も、このエジプト人選手をベンチに置く時だと主張している。しかし、リヴァプールのレジェンドであるジョン・バーンズ氏は、サラーが問題ではないと『ミラー・フットボール』で断言した。
「以前のリヴァプールのプレースタイルを考えると、トレント(アレクサンダー=アーノルド)や他のチームメンバーがモーのためにチャンスを作っていた。しかし今は、フロリアン・ヴィルツ、エキティケ、イサクのような選手がいて、彼らは違うプレーをしている。それが正しくなれば、大丈夫だろう。我々はいくつかの初期的な問題を経験しているだけで、モハメド・サラーが33歳であることは偶然だ。人々は2つと2つを合わせて年齢を非難している。チーム全体が新しいプレースタイルに慣れる必要があ流。それは必ずしもサラーのシュートだけに関するものではない。モーは依然として危険だが、以前ほど危険な状況でボールを受け取ることはない。彼は以前ほど早くボールを受け取ることがないんだ。我々は今、多くのドリブラーを抱えており、過去のように速くプレーすることはないので、サラーは自分のスピードを使ってボールに走り込んだり、1対1でプレーしたりすることができていない」
「私は彼が依然としてベスト11の一部だと思う。もちろん、彼は以前のように主要な部分になるとは限らないが、現状では彼がベスト11の一部だと思うよ。それはより多く統合するという問題だ。我々は皆に合う方法を考え出さなければならない。それは明らかに過去5、6年間彼らがやってきたこととは異なるんだ」
リヴァプールのファンは今シーズン、プレミアリーグでわずか4ゴールしか決めていない33歳のサラーを、スロット監督が外す決断をするかどうかを待つ必要がある。しかし、スロット監督は祝祭期間中、サラーなしで対処しなければならない。彼は12月にエジプト代表のためにアフリカネーションズカップに出発するからだ。サラーは、プレミアリーグでトッテナム、ウルブズ、リーズ、フラム、アーセナル、バーンリー戦、そしてFAカップ3回戦を欠場する可能性がある。大会は12月21日日曜日に開幕し、決勝は1月18日に行われる予定だ。
リヴァプールは火曜日にチャンピオンズリーグでPSVと対戦する際、プレミアリーグでの問題を振り払うことを目指すだろう。相手は現在エールディヴィジの首位に立っており、11試合無敗の記録を持っている。両チームは昨シーズンの大会で対戦しており、PSVが大幅にメンバーを入れ替えたリヴァプールを3-2で破った。もし火曜日に同様の結果が出てしまうと、スロット監督と彼の奮闘する選手たちにさらにプレッシャーがかかることになるだろう。
