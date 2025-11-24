スロットはサラーを外すべき？ルーニーが理由を説明「守備面で彼らを助けていない」

ルーニー氏は、リヴァプールが軌道に戻る一つの方法がサラーを外すことだと考えているようだ。『ウェイン・ルーニー・ショー』で次のように述べた。

「もし私がスロット監督なら、チームの他のメンバーに影響を与えるような大きな決断をしようとするだろう。サラーは守備面で彼らを助けていない。もし君が彼らが獲得した選手の一人で、ベンチにいて、彼が走っていないのを見たらどうだろう。彼はクラブのレジェンドであり、クラブのために彼がしてきたすべてのことはあるが、しかし、もし君がベンチにいるなら、それはあなたにどんなメッセージを送ることになる？もし君のチームメイトの一人が戻って走らず、毎試合スタメンで出ているのを見たらどうだい？」

ルーニーはその後、それがサラーを外すべきだということを意味するのかと尋ねられ、次のように付け加えた。

「そう思うね。100%。彼は決断を下す必要がある。コンパクトにし、倒すのが難しくし、すべての選手が戻って走り、守備に戻るようにする必要がね。そして明らかに、彼らが試合に勝ち始めたら、彼を戻すことができ、彼がもっと守備に戻るのを望むことができる。それは確実にチームに影響を与えると思うよ」