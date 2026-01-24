ルーニーの答えは絶対的に正しい？現アーセナルと2008年のマンチェスター・ユナイテッド、勝つのはどっちだ…

今季のアーセナルは、あらゆるタイトルを取り尽くすかもしれない。それが期待できるほど、彼らのシーズンは充実している。現時点でプレミアリーグ首位を走り、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ7戦全勝、カラバオカップは準決勝まで進み、FAカップでも上位に進出するだろう。

先日のインテル戦後、敵将クリスティアン・キヴはアーセナルの強度を絶賛、そしてそのプレーから「傲慢さ」を感じたと明かしている。これこそ、偉大なチームに見られる特徴の1つである。まだ1月であり、ミケル・アルテタのチームは終盤の失速が気がかりだ。それでも、充実のシーズンを送っていることは確かである。

そんなアーセナルについて、ここイングランドではインテル戦後のやり取りが話題となっている。『Amazonプライム』で解説を担当したOBセオ・ウォルコットは、ウェイン・ルーニーに「今のアーセナルと2008年のマンチェスター・ユナイテッドを比べてどう思う？」と訪ねた。すると、ルーニーはすかさず「ああ、ぶち負かしてやるよ」と答えている。この即答には、思わずウォルコットも笑みを漏らしている。

2007-08シーズンのユナイテッドは、プレミアリーグ連覇を達成し、ビッグイヤーを掲げるというイングランドフットボール界初の偉業を達成した。あのサー・アレックス・ファーガソン率いる“レッドデビルズ”は、間違いなくイングランドの歴史に名を刻むチームである。果たして、今のアーセナルはそれに匹敵するチームなのだろうか？