ルーニー、ファン・ダイクへの批判を反省「少し言い過ぎだった」…一方で「選手は自らの試合に集中すべき」

そしてルーニー氏は、『The Overlap Fan Debate』の中でファン・ダイクへの発言について誤りがあったと認めている。

「今の私の仕事は、意見を述べることだ。自分の意見や感情を率直に、誠実に伝えるよう心がけている。ただ、『新契約を結んでからやる気を失った』と言った点は少し言い過ぎだったかもしれない。それは重大な発言であり、その点については間違っていたと思う。しかしパフォーマンスの面では、ファン・ダイクがこれまで見せてきた水準からすると、今シーズンはそのレベルに達していない。キャプテンとして選手たちと話し合い、食事に誘っているはずだと私は言ったが、彼自身もそうしたと認めている。明らかに、そうした行動が必要だと感じたということは、何かが正常ではない証拠だ」

「王者として4連敗は許されない。1敗すれば疑問が湧き、4連敗なら明らかに何かがおかしい。外部からの雑音に過度に巻き込まれるのは避けるべきだよ。それは我々（解説者）の仕事だけどね。選手は自らの試合に集中すべきだ。若手選手なら、ファン・ダイクの対応を参考にすべきだ。彼らがどう対応すれば良いのか？ 試合に専念し、内部で話し合う必要がある」