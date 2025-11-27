シメオネが考える「最強」のチャンピオンズリーグチームは？イタリアのクラブを大胆に評価

アトレティコ・マドリーは、ホセ・マリア・ヒメネスがロスタイム3分に放った豪快なヘディングゴールで2-1の劇的勝利を収め、チャンピオンズリーグ残留の望みをつないだ。このウルグアイ人ディフェンダーは、アントワーヌ・グリーズマンのコーナーキックに最も高く跳び上がって合わせ、一晩中揺れ動いた白熱の試合を締め括った。前半にはフリアン・アルバレスがホームチームの先制点を挙げたが、ピオトル・ジエリンスキがインテルの同点ゴールを決め、手に汗握るフィナーレへの舞台を整えた。この勝利はアトレティコにとって3勝目となり9ポイントに到達。プレーオフを経ずに直接ラウンド16に進出するというわずかながらも現実的な希望を保った。一方、アウェイチームは今シーズンのチャンピオンズリーグで初の敗北を喫した。しかし、シメオネ監督の試合後のトーンは勝利に浸るものではなかった。

アーセナルがバイエルンを3-1で破って全勝記録を続けている唯一のチームであり、またアトレティコが今大会の序盤でアーセナルに0-4で大敗していた。ただ、シメオネ監督はミケル・アルテタ監督のチームをヨーロッパの基準として挙げることを拒否した。代わりに、大会の決定的な段階に向けて誰がトップを走っているかについて、断固とした予想外の評価を示した。メトロポリターノでの祝賀ムードが静まると、このアルゼンチン人監督は結果から欧州全体の大局へと焦点を移し、彼のコメントは見出しを飾る宣言への完璧な瞬間を作り出した。