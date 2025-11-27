Getty Images Sport
シメオネが考える「最強」のチャンピオンズリーグチームは？イタリアのクラブを大胆に評価
アトレティコ・マドリーは、ホセ・マリア・ヒメネスがロスタイム3分に放った豪快なヘディングゴールで2-1の劇的勝利を収め、チャンピオンズリーグ残留の望みをつないだ。このウルグアイ人ディフェンダーは、アントワーヌ・グリーズマンのコーナーキックに最も高く跳び上がって合わせ、一晩中揺れ動いた白熱の試合を締め括った。前半にはフリアン・アルバレスがホームチームの先制点を挙げたが、ピオトル・ジエリンスキがインテルの同点ゴールを決め、手に汗握るフィナーレへの舞台を整えた。この勝利はアトレティコにとって3勝目となり9ポイントに到達。プレーオフを経ずに直接ラウンド16に進出するというわずかながらも現実的な希望を保った。一方、アウェイチームは今シーズンのチャンピオンズリーグで初の敗北を喫した。しかし、シメオネ監督の試合後のトーンは勝利に浸るものではなかった。
アーセナルがバイエルンを3-1で破って全勝記録を続けている唯一のチームであり、またアトレティコが今大会の序盤でアーセナルに0-4で大敗していた。ただ、シメオネ監督はミケル・アルテタ監督のチームをヨーロッパの基準として挙げることを拒否した。代わりに、大会の決定的な段階に向けて誰がトップを走っているかについて、断固とした予想外の評価を示した。メトロポリターノでの祝賀ムードが静まると、このアルゼンチン人監督は結果から欧州全体の大局へと焦点を移し、彼のコメントは見出しを飾る宣言への完璧な瞬間を作り出した。
アトレティコの勝利の重要性を祝う前に、シメオネ監督は現在ヨーロッパの真の実力者がどこにあると信じているかを明確にした。試合終了の笛の後、『プライムビデオ』に対して彼はこう語った。「疑いの余地はない。インテルが今、チャンピオンズリーグで最強のチームだ」
その後、彼はアトレティコがどのように試合に臨んだか、そして交代選手の影響について振り返った。
「だからこそ、私たちは前半を彼らのプレーを妨げるために戦った。後半には、グリーズマン、セルロート、ニコ・ゴンサレスのようなトップクラスの選手たちと共に、私たちの全てのレパートリーを表現できることを知っていた。彼らは素晴らしい交代で入り、最後のプレーで得点することができた。とても素晴らしかったが、結果に関係なく、考えは同じだった。私は自分の快適な場所で生きる方法を知らない。このままでいることを好む。信念、愛、そして質を持って働かなければならない。私には私についてきてくれる選手たちがいて、それはすべてのコーチにとって重要なことだ。今日、ベンチにはスタートしたかったストライカーたちがいたが、彼らが入ったとき、その価値を示した」
現在55歳のシメオネ監督のインテルへの賞賛は突然出てきたものではない。インテルとのつながりは深く、試合前夜にすでに見出しを賑わせていた。将来インテルを率いる可能性について率直に尋ねられたとき、アトレティコの監督はキャリアの中で最も率直な答えの一つを示した。
「それは私だけに依存するものではないが、私のコーチングキャリアの中で、いつかインテルを率いる自分を想像できる。いつかそうなると思うよ」
これらのコメントは、試合後の絶賛と合わせて、シメオネ監督がセリエAのクラブをいかに高く評価しているかを強調している。また、彼の評価を文脈に位置づける。アトレティコはインテルに勝ったかもしれないが、彼は依然としてインテルをヨーロッパで最も完成度が高くバランスの取れたチームと見ており、チャンピオンズリーグで完璧なスタートを切っているアーセナルよりも上に置いている。
アトレティコ自身は今シーズンのヨーロッパで不安定な戦いを見せており、強い勝利と大敗を繰り返している。シメオネ監督の言葉は、インテルの組織力への敬意と、自チームの一貫性のなさへの認識の両方を反映している。
アトレティコのロスタイムの決勝点は彼らを9ポイントに押し上げ、ノックアウトラウンド進出へのわずかながらも現実的な希望を保ち続けている。この勝利は、チャンピオンズリーグが危機的状況にあった重要な時期に訪れた。シメオネ監督は今、この勢いを国内リーグの試合に持ち込もうとしている。アトレティコは土曜日にレアル・オビエド戦のホームゲームでラ・リーガに戻り、リーグ戦の調子を安定させ、次のヨーロッパでの挑戦に向けて自信を築くことを目指している。
チャンピオンズリーグの旅は12月9日に再開され、PSVとのアウェー戦に臨む。この試合は、復活したキャンペーンが本物のノックアウトランになるか、それとももう一つの機会を逃すシーズンになるかを決定づける可能性がある。しかし今のところ、このアルゼンチン人監督の立場は極めて明確だ。インテルが倒すべきチームであり、彼らを倒したことで彼の信念はさらに強まっただけだ。
