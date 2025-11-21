「全力を尽くす」トーマス・ミュラーがバンクーバー・ホワイトキャップスでの将来について率直に語る

ミュラーは9試合で8ゴールを決め、チームを準々決勝へと導いた。彼自身もこの成果には少し驚いている。「ゴールに関しては、それほど大きな期待はしていなかった。いずれにせよ、その期待を上回った」と、彼は『キッカー』誌のインタビューで笑いながら語った。

「もちろん、ゴールは嬉しいけど、何よりもチームの成功が嬉しいよ。8得点の中にはPKもいくつかあったけど、ほとんどの場合、すごいプレッシャーがかかっていたんだ。いつも何かがかかっていたし、多くの場合、ラストミニッツの展開だったからね」

ミュラーは、「多くの感動的な瞬間が、移籍前に想像していた以上にスリリングだった」と強調した。

「MLS やホワイトキャップスに自分がどう適応できるかは、その時点ではまったくわからないことだった。その結果、僕はここで非常に満足しており、とても楽しい時間を過ごしていると言える」