MLSプレーオフの準々決勝、ロサンゼルスFC戦を前に、バンクーバー・ホワイトキャップスのトーマス・ミュラーは、北米での最初の数か月について中間評価を行った。また、自身の将来についても発表した。
「全力を尽くす」トーマス・ミュラーがバンクーバー・ホワイトキャップスでの将来について率直に語る
ミュラーは9試合で8ゴールを決め、チームを準々決勝へと導いた。彼自身もこの成果には少し驚いている。「ゴールに関しては、それほど大きな期待はしていなかった。いずれにせよ、その期待を上回った」と、彼は『キッカー』誌のインタビューで笑いながら語った。
「もちろん、ゴールは嬉しいけど、何よりもチームの成功が嬉しいよ。8得点の中にはPKもいくつかあったけど、ほとんどの場合、すごいプレッシャーがかかっていたんだ。いつも何かがかかっていたし、多くの場合、ラストミニッツの展開だったからね」
ミュラーは、「多くの感動的な瞬間が、移籍前に想像していた以上にスリリングだった」と強調した。
「MLS やホワイトキャップスに自分がどう適応できるかは、その時点ではまったくわからないことだった。その結果、僕はここで非常に満足しており、とても楽しい時間を過ごしていると言える」
- Getty
「何よりも、私は新しいリーグと新しい国に移籍し、短期間のうちに並外れたチームパフォーマンスを目の当たりにした。ホワイトキャップスは成功を切望している。バンクーバー市とクラブにとって、1979年以来初めてとなるサッカー界での成功は、非常に特別な意味を持つだろう」と、長年の代表選手であり、2014年のワールドカップ優勝者でもあるミュラーは付け加えた。 しかし、ミュラー自身は「タイトルを追い求めるよりも、今後3週間、チームがピッチで実力を発揮できるよう支援したい」と考えている。チャンピオンシップのタイトルを争った経験のある選手はあまり多くない。非常に貪欲な謙虚さが求められる」と語った。
シーズン結果にかかわらず、ミュラーはバンクーバーでもう1シーズンプレーするかどうかについては、すでに決めている。 「はい、全力で挑む」と、『キッカー』の質問に対して彼は明言した。この点に関しては、当初年末までだった契約にオプション条項がすでに盛り込まれている。その前に、彼は来年の夏に米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップで、専門家としてその姿と声を聞くことができるだろう。
同時に、ミュラーはバンクーバーでのプロ化推進という使命も追っている。そのため、彼はドイツ人のホワイトキャップススポーツディレクター、アクセル・シュスターと常に連絡を取り合っている。彼らは「中期的に改善すべき点や、財政的な枠内で実現可能なこと」について意見交換をしている。 私たちは、16 年間に最高レベルで培った私の経験を活かして、ホワイトキャップスの組織体制とスポーツ面での成功を推進しようとしている」と語っている。
ミュラーは、ドイツの記録的な優勝チームであるFCバイエルン・ミュンヘンが新たな契約を提示しなかったため、25年間在籍し、数々のタイトルを獲得した後、この夏、同チームを退団した。
- 試合数：9
- 得点：8
- アシスト：3