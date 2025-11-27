AFP
ゴールを決める心理的な秘密を発見？ヴィティーニャが自身初のハットトリックに歓喜
PSGはチャンピオンズリーグでトッテナムが2度リードを奪った後、逆転のために集中しなければならなかった。リシャルリソンが先制点を挙げた後、ヴィティーニャがハーフタイム直前に同点ゴールを決め、この瞬間がキャリアを決定づけるパフォーマンスのスタートとなった。トッテナムは後半早々に再びリードを奪ったが、PSGは即座に反応し、ヴィティーニャが冷静なフィニッシュでチームを同点に引き戻した。
プロキャリアで初めて複数ゴールを決めたことについてヴィティーニャは、『TNTスポーツ』で「初めてだよ。2点でさえ初めて(笑)。同じ試合で2点取ったことは一度もなかった」と喜びを口にした。
欧州王者はすぐに試合の流れを完全に変え、ファビアン・ルイスとウィリアン・パチョが得点を挙げ、ヴィティーニャがペナルティキックからハットトリックを完成させて勝利を確定し、攻撃本能の成長を示した夜に試合球を持ち帰った。この勝利により、PSGは5試合で4勝目を記録し、トップ8フィニッシュの確保に近づいた。
試合後、ヴィティーニャはキャリア最高の得点の夜を解き放つのに役立った心理的変化について語り、突然の得点感覚の背後にある信念を説明した。
「信じられないことだった。これは部分的に心の中にあると思う。多くのゴールを決めることを考えなければ、おそらく決められないだろう。信じなければならない。自分を押し上げなければならないんだ。もちろん、常にチームのために、決してチームに反することなく、しかし信じて、姿を現し、ボールが自分に来ると感じなければならない。そして実際、僕は運とゴールが組み合わさって、とても喜んでいる。僕は決して、決して1試合で3ゴール決めるとは思っていなかった。得点できてとても嬉しいが、主に勝利のためだ。2度ビハインドになってもそれを逆転する個性を持つことが重要だった。それは極めて重要で、自分自身とチームのためにとても嬉しいよ」
PSGのメディアに語った際、彼はジョアン・ネヴェスが最近アルメニア戦でハットトリックを達成したことがきっかけになったかもしれないと認めた。
「実は、ハットトリックを決めることを考えたことはなかった。もしかしたらジョアン(ネヴェス)が僕にインスピレーションを与えてくれたのかもしれないね。でも確かに、それが起きると、『もしかしたら自分にもできるかもしれない』と思うんだ。それは少し心理的なものだ。このハットトリックにとても満足しているが、何よりもチームとその個性に満足している。なぜなら、この雰囲気とこの素晴らしいファンの助けを借りて、再び困難を乗り越えることができたからだ。僕たちはここで、パルクで、みんな一緒に素晴らしいチームを形成したと思う。彼らは2度ビハインドになっても、僕たちを信じ続けてくれた」
トッテナムのトーマス・フランク監督は敗戦にもかかわらず感銘を受け、このミッドフィールダーを現在の世界サッカー界で傑出した選手の一人と評した。
「もちろん、試合から何かを得られるかもしれない、引き分けか勝利を得られるレベルのパフォーマンスだったと思うよ。だから、いくつかゴールを許したのは少し残念なことだ。もちろん、ヴィティーニャからの1点は、トップコーナーではなくトップ、トップコーナーという少しマージンがあった。そして、もちろん3点目と4点目。ここから何かを得たいなら、それらは絶対に避けなければならないものだが、積み上げていくべきものがある。ストライカーが2ゴール決めた。チーム全体、私は全員が良いパフォーマンスをしたと思う。アーチー・グレイ、ルーカス・ベルクヴァルらはポジティブだよ。1人のバロンドール受賞者がいて、次の受賞者がミッドフィールドでプレーしている。ヴィティーニャ。なんという選手だろう」
フランク監督は『TNTスポーツ』との試合後インタビューで念を押した。「ヴィティーニャは世界最高のミッドフィールダーだ。彼は次のバロンドール受賞者になるだろう」
この勝利により、リーグ・アンの巨人はリーグフェーズで有利な立場に立っている。彼らは現在12ポイントを獲得し、バイエルンと同点だが得失点差で上回っており、最も安定したパフォーマーの1チームとなっている。また、2025年にPSGはイングランドのクラブに対して10試合中6勝目を記録しており、これには8月のトッテナムに対するスーパーカップの勝利も含まれている。
次にPSGはリーグ・アンの試合に戻り、今週末モナコと対戦する。この試合は、ヴィティーニャが急上昇中の調子を披露する別の舞台を提供することになるだろう。自信が高まり、チャンピオンズリーグでの進出が視野に入る中、PSGはシーズンの決定的な時期に向けて勢いを維持する良い位置にいるようだ。
