ゴールを決める心理的な秘密を発見？ヴィティーニャが自身初のハットトリックに歓喜

試合後、ヴィティーニャはキャリア最高の得点の夜を解き放つのに役立った心理的変化について語り、突然の得点感覚の背後にある信念を説明した。

「信じられないことだった。これは部分的に心の中にあると思う。多くのゴールを決めることを考えなければ、おそらく決められないだろう。信じなければならない。自分を押し上げなければならないんだ。もちろん、常にチームのために、決してチームに反することなく、しかし信じて、姿を現し、ボールが自分に来ると感じなければならない。そして実際、僕は運とゴールが組み合わさって、とても喜んでいる。僕は決して、決して1試合で3ゴール決めるとは思っていなかった。得点できてとても嬉しいが、主に勝利のためだ。2度ビハインドになってもそれを逆転する個性を持つことが重要だった。それは極めて重要で、自分自身とチームのためにとても嬉しいよ」

PSGのメディアに語った際、彼はジョアン・ネヴェスが最近アルメニア戦でハットトリックを達成したことがきっかけになったかもしれないと認めた。

「実は、ハットトリックを決めることを考えたことはなかった。もしかしたらジョアン(ネヴェス)が僕にインスピレーションを与えてくれたのかもしれないね。でも確かに、それが起きると、『もしかしたら自分にもできるかもしれない』と思うんだ。それは少し心理的なものだ。このハットトリックにとても満足しているが、何よりもチームとその個性に満足している。なぜなら、この雰囲気とこの素晴らしいファンの助けを借りて、再び困難を乗り越えることができたからだ。僕たちはここで、パルクで、みんな一緒に素晴らしいチームを形成したと思う。彼らは2度ビハインドになっても、僕たちを信じ続けてくれた」