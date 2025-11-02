リヴァプールが白星取り戻す…ファン・ダイク「馬鹿げた報道があった」

リヴァプールの不振ぶりは深刻で、ファン・ダイクは今月初め、ユナイテッド戦での2-1の敗戦後に選手会合をしたことを明かした。しかしオランダ人選手はその後、クラブにとって困難な時期に対する反応を批判し、報道が降格争いをしているチームに対するもののように感じられたと語った。

アストン・ヴィラ戦勝利後の『TNTスポーツの』インタビューでファン・ダイクはこう語った。

「特にここ数週間気づいたのは、僕たちがコントロールできない騒音が非常に多く、チームとして対処しなければならないということだ」

「その中にはまったくもって馬鹿げた見解もある。だが、それに対処しなければならない。特定の選手やグループに届く外部からの雑音だ。結束することが重要だ」

「僕たちはピッチに立って負けるために出ているわけではない。試合後に失望したり、ファンを落胆させて帰らせたりするためでもない。全力を尽くして勝利を掴みたい。だが保証はない。 プレミアリーグは世界最高峰の舞台だ。冷静さを保つのは難しいが、目指す場所へ戻りたいならそうするしかない。目標はそこにある。だがそれはシーズン後半に考えることだ」

「今はひたすら努力を続ける時だ。浮かれることも、落ち込むこともあってはいけない。少なくともサッカー選手にとって、今や誰もが様々なプラットフォームで意見を述べ、誰もが自分こそが正しいと主張する世界だ。我々はそうした騒動から距離を置き、これまで積み重ねてきたハードワークに集中しなければならない」

「前シーズンは批判的な声はほとんど聞こえなかった。どこもかしこもバラ色だった。今や外の世界では我々が降格争いに巻き込まれると言われている。これが世の常というものだ」