リヴァプールが白星取り戻す…ファン・ダイク「馬鹿げた報道があった」
リヴァプールは土曜日の夜、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラを2-0で下し、勝利の軌道に戻った。モハメド・サラーとライアン・フラーフェンベルフのゴールにより、アルネ・スロット監督率いるチームは安堵のため息をついた。チャンピオンズリーグとカラバオカップでそれぞれガラタサライとクリスタル・パレスに敗れるなど、厳しい8試合連続の戦いを経てのことだった。
リヴァプールの不振ぶりは深刻で、ファン・ダイクは今月初め、ユナイテッド戦での2-1の敗戦後に選手会合をしたことを明かした。しかしオランダ人選手はその後、クラブにとって困難な時期に対する反応を批判し、報道が降格争いをしているチームに対するもののように感じられたと語った。
アストン・ヴィラ戦勝利後の『TNTスポーツの』インタビューでファン・ダイクはこう語った。
「特にここ数週間気づいたのは、僕たちがコントロールできない騒音が非常に多く、チームとして対処しなければならないということだ」
「その中にはまったくもって馬鹿げた見解もある。だが、それに対処しなければならない。特定の選手やグループに届く外部からの雑音だ。結束することが重要だ」
「僕たちはピッチに立って負けるために出ているわけではない。試合後に失望したり、ファンを落胆させて帰らせたりするためでもない。全力を尽くして勝利を掴みたい。だが保証はない。 プレミアリーグは世界最高峰の舞台だ。冷静さを保つのは難しいが、目指す場所へ戻りたいならそうするしかない。目標はそこにある。だがそれはシーズン後半に考えることだ」
「今はひたすら努力を続ける時だ。浮かれることも、落ち込むこともあってはいけない。少なくともサッカー選手にとって、今や誰もが様々なプラットフォームで意見を述べ、誰もが自分こそが正しいと主張する世界だ。我々はそうした騒動から距離を置き、これまで積み重ねてきたハードワークに集中しなければならない」
「前シーズンは批判的な声はほとんど聞こえなかった。どこもかしこもバラ色だった。今や外の世界では我々が降格争いに巻き込まれると言われている。これが世の常というものだ」
リヴァプールのスロット監督は、自身と選手たちが最近の不振で揺らいでいたことを認めつつも、アストン・ヴィラ戦で本当に必要とされた時にチームを支えてくれたアンフィールドのサポーターたちに感謝の意を表した。
ヴィラ戦でサポーターがどれほど助けになったかと問われると、スロット監督はこう答えた。
「もちろん、非常に大きな助けだった。特に0-0の局面で起きたことだからね。リードしている時でも、リーグ首位にいる時でもなく、クラブとしてもチームとしても困難な状況にある時だ。私自身も間違いなくその一部だから困難な状況だった」
「そして選手たちが、そして私自身が受けたあの支援こそが、このクラブを特別なものにしていると思う。サポーターは特別な何かの一部だったことを決して忘れず、特に困難な時には支援してくれる」
「ここ数週間はまさにそんな状況だった。厳しい状況で、勝ち続けられず、むしろ負けていた。だからサポーターは、選手たち、おそらく私自身も、少しの支えが必要だと感じたのだろう。それがこのファンから得られるものなんだ」
リヴァプールはこの後、火曜日に開催されるチャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦において、アストン・ヴィラ戦での勝利を糧にさらなる躍進を目指している。この試合では、昨夏にスペインの強豪クラブへ移籍した元ディフェンダー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、初めてマージーサイドに帰ってくることになる。2004年から2009年までリヴァプールでプレーしたレアルの監督、シャビ・アロンソもかつての所属クラブと再会することになる。
