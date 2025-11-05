コンパニが数的不利を強いられたPSG戦でフィールドに戻りたかったと主張「プレーしたかった！」

ヨシュア・キミッヒは、この勝利をキャリアの中で最も疲れるがやりがいのある夜の1つだったと表現した。キミッヒは『プライムビデオ』に語り、純粋なテンポに驚いたことを認めた。

「正直に言って、これは僕のキャリアの中で最も激しい45分間の1つだった。25分後、僕は振り返って『倒れそうだ』と思った。両チームから本当に激しく、このマンツーマンのプレッシング、絶え間ない動き、信じられないペースだった」

キミッヒはまた、チームの身体的優位性を称賛した。「僕たちは彼らを本当に傷つけた。僕たちは非常に攻撃的で、非常に多くの良いチャンスがあり、非常にフィジカル的だった。パリはボール保持時に多く動き回り、選手たちが多く回転し、頻繁に裏に走った。常についていかなければならなかった。それはかなりの挑戦だった。後半はさらに激しくなったんだ」

センターバックのヨナタン・ターはこれらの感情を反響し、バイエルンが10人で見せた集団的な努力を称賛した。

「前半は僕たちが素晴らしかった。試合へのアプローチ方法、激しさ、そして僕たちが作り出したチャンスの数。後半は単に苦しみ、一緒に守ることだけだった。極端に深く守らなければならないのは、僕たちにとっていつも通りではなかったけど、必要な時にそれができることを示した」

彼らのコメントは、攻撃的な支配と守備の精神を融合させたバイエルンを要約した。これはコンパニ監督がチームに求めたことが反映されている。