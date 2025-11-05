Getty Images Sport
コンパニが数的不利を強いられたPSG戦でフィールドに戻りたかったと主張「プレーしたかった！」
バイエルンはコンパニ監督の下で驚異的な無敗記録を継続し、パルク・デ・プランスでPSGを2-1で破り、公式戦16連勝を達成した。現ブンデスリーガ王者は前半からゲームを掌握し、ルイス・ディアスが32分までに2つのゴールを決めて相手を驚かせた。しかし、ハーフタイム直前にアクラフ・ハキミへの無謀なタックルでL・ディアスがレッドカードを受け、勢いは劇的に変化した。
PSGは途中出場のジョアン・ネベスが1点を返したが、バイエルンは10人ながら容赦ない後半の猛攻をしっかりと持ちこたえた。結果、勝利を手にしたバイエルンは、チャンピオンズリーグの首位に立っただけでなく、彼らの守備の決意を強調した。コンパニ監督は、これが自分の現役時代を思い出させると述べた。
試合後、バイエルンの指揮官であるコンパニ監督は試合の激しさと、チームの守備の特徴に誇りを持っていることを振り返り、試合の雰囲気が彼に再びブーツを履きたいと思わせたと冗談を明かした。コンパニ監督は『スカイスポーツ・オーストリア』で語った。
「後半にプレーしたかった。アウェーで守り、常に相手にプレッシャーをかける。すべての状況が危険だが、ディフェンダーならば自然にこれらの瞬間のために訓練されているんだ」
コンパニ監督はプレッシャーの下でのチームのメンタリティを称賛し、パフォーマンスは彼がバイエルンに求める精神を体現していると付け加えた。それは、ハードワーク、規律、そして状況が不利な時でも冷静に戦うことだ。
ヨシュア・キミッヒは、この勝利をキャリアの中で最も疲れるがやりがいのある夜の1つだったと表現した。キミッヒは『プライムビデオ』に語り、純粋なテンポに驚いたことを認めた。
「正直に言って、これは僕のキャリアの中で最も激しい45分間の1つだった。25分後、僕は振り返って『倒れそうだ』と思った。両チームから本当に激しく、このマンツーマンのプレッシング、絶え間ない動き、信じられないペースだった」
キミッヒはまた、チームの身体的優位性を称賛した。「僕たちは彼らを本当に傷つけた。僕たちは非常に攻撃的で、非常に多くの良いチャンスがあり、非常にフィジカル的だった。パリはボール保持時に多く動き回り、選手たちが多く回転し、頻繁に裏に走った。常についていかなければならなかった。それはかなりの挑戦だった。後半はさらに激しくなったんだ」
センターバックのヨナタン・ターはこれらの感情を反響し、バイエルンが10人で見せた集団的な努力を称賛した。
「前半は僕たちが素晴らしかった。試合へのアプローチ方法、激しさ、そして僕たちが作り出したチャンスの数。後半は単に苦しみ、一緒に守ることだけだった。極端に深く守らなければならないのは、僕たちにとっていつも通りではなかったけど、必要な時にそれができることを示した」
彼らのコメントは、攻撃的な支配と守備の精神を融合させたバイエルンを要約した。これはコンパニ監督がチームに求めたことが反映されている。
チャンピオンズリーグで4連勝をおさめたバイエルンの注目は、11月26日のアーセナル遠征という次なる大きなテストに移ることになる。そこで両クラブは、トップの座をかけた試合でグループステージの流れを賭けることになる。
今後の対戦を前にキミッヒは語った。「アーセナル戦で僕たちは再び自分たちがどこにいるかを見ることができるが、今日、特に前半は僕たちが素晴らしかったよ」
アーセナル戦の前には、ウニオン・ベルリンとのブンデスリーガの試合がある。インターナショナルブレイクを前に無敗で中断期間に入ることができるかが注目される試合だ。コンパニ監督にとって、メッセージはシンプルなままだ。勢いを保ち、コントロールを保ち、信じ続ける。深く守るか、プレーを支配するかに関わらず、バイエルンは彼の下で完全な形を作ったように見える。
