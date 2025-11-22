バイエルン・ミュンヘンのスター選手、ルイス・ディアス（28）は、チャンピオンズリーグのPSG戦（2-1）での退場処分により、UEFAから3試合の出場停止処分を受けた。この処分は、FCBの責任者の見解とはまったく相反するものである。
UEFAが厳しい処分を下し、ルイス・ディアスを長期出場停止処分に。コンパニは失望
ディアスは、パリ・サンジェルマンとの試合で、ハーフタイム直前にアクラフ・ハキミに対してラフなファウルを犯し、マウリツィオ・マリアーニ審判からレッドカードを受けた。ビデオ審判の介入を受けて、審判は警告をレッドカードに変更した。
この決定については、その後激しい議論が繰り広げられた。 2014年のワールドカップ優勝者、トニ・クロースは、ディアスのファウルは「悪意のあるもの」ではなかったと述べた。その代わりに、ハキミが負った負傷（重度の足首の捻挫により、PSGを数週間欠場）が評価に過度に反映されていると述べた。クロースはさらに、「ハキミがその後立ち上がった場合、そのファウルは二度と見直されることはないだろう」と付け加えた。
- Getty Images
バイエルンの監督、ヴァンサン・コンパニとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントも、クロースと同様の見解を持っているようだ。彼らは金曜日の午前中、ディアスがチャンピオンズリーグで最低1試合の出場停止処分で済むことを強く主張した。ベルギー人監督は、ブンデスリーガのSCフライブルク戦前の記者会見で次のように述べた。「私の情報では、1試合の出場停止。 私の情報が間違っているなら、本当にがっかりするだろう」と述べた。
フロイント氏も、「私の情報では、1試合の出場停止。しかし、それはまだ正式には発表されていない」と、かなり大胆な発言をした。
そのため、UEFAによる厳しい処分はさらに驚きだった。『ビルト』によると、ミュンヘン側は異議申し立ての可能性を検討している。この目的のために、判決の公式な理由の説明がすでに要求されている。
バイエルンは、来週のチャンピオンズリーグで、プレミアリーグ首位のアーセナルと、絶対的なトップの座を争う試合に臨む。ディアスがその試合に出場できないことはすでに明らかだった。実際に3試合の出場停止処分となった場合、コンパニは、スポルティングCP（12月9日）およびユニオン・サン・ジロワーズ（1月21日）との試合でも、左サイドの選手を欠くことになる。
- 11月26日：FCアーセナル（A）
- 12月9日：スポルティングCP （H）
- 1月21日：ユニオン・サン ・ジロワーズ（H）
- 1月28日：PSV （A）