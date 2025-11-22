UEFAが厳しい処分を下し、ルイス・ディアスを長期出場停止処分に。コンパニは失望

バイエルンの監督、ヴァンサン・コンパニとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントも、クロースと同様の見解を持っているようだ。彼らは金曜日の午前中、ディアスがチャンピオンズリーグで最低1試合の出場停止処分で済むことを強く主張した。ベルギー人監督は、ブンデスリーガのSCフライブルク戦前の記者会見で次のように述べた。「私の情報では、1試合の出場停止。 私の情報が間違っているなら、本当にがっかりするだろう」と述べた。

フロイント氏も、「私の情報では、1試合の出場停止。しかし、それはまだ正式には発表されていない」と、かなり大胆な発言をした。

そのため、UEFAによる厳しい処分はさらに驚きだった。『ビルト』によると、ミュンヘン側は異議申し立ての可能性を検討している。この目的のために、判決の公式な理由の説明がすでに要求されている。

バイエルンは、来週のチャンピオンズリーグで、プレミアリーグ首位のアーセナルと、絶対的なトップの座を争う試合に臨む。ディアスがその試合に出場できないことはすでに明らかだった。実際に3試合の出場停止処分となった場合、コンパニは、スポルティングCP（12月9日）およびユニオン・サン・ジロワーズ（1月21日）との試合でも、左サイドの選手を欠くことになる。