ノイアーを外すべきだった？カーンがコンパニの起用法を指摘「休養するにいい機会だった」

パリ・サンジェルマン戦の後、カーン氏はコンパニ監督がノイアーを休ませ、ヨナス・ウルビヒを起用すべきだったと考えていたようだ。この控えゴールキーパーは1月にケルンからバイエルンに加入したが、まだ第一選択のゴールキーパーとしての地位を確立していない。コンパニ監督は、キャリアの黄昏期に近づいている39歳のノイアーへの信頼を保っている。カーン氏は『シュポルト・ビルト』でノイアーを擁護したが、元ドイツ代表は休むべきだったという見解を明かした。

「それは完全に普通のことだ。世界トップクラスかどうかは関係ない。こうした瞬間は起こるものだ。パリでの試合の後、このような試合は精神的にかなりの負担になる。ゴールキーパーは常に予測し続けなければならない。ウニオン戦のような試合は休養する良い機会だっただろう。だから、代わりにウルビヒをプレーさせるべきだった」

カーン氏は自身の現役時代の事例を挙げ、特定の試合で自分を休養させて十分な回復を確保したことについて語った。

「私は実際、頻繁にそうしていた。次の試合の前に回復の休憩が必要だと言っていた。25歳や35歳の時と、38歳や40歳の時では違う。回復時間はその後長くなる」