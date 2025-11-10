Getty Images Sport
ノイアーを外すべきだった？カーンがコンパニの起用法を指摘「休養するにいい機会だった」
バイエルンはウニオン・ベルリン戦で厳しいスタートを切った。その一因は、27分にダニーリョ・ドゥーヒのシュートがノイアーの腕をすり抜けてゴールを許すというGKミスだった。このゴールは心理的影響を与え、バイエルンは前半にルイス・ディアスで同点に追いついたが、83分に再びドゥーヒのゴールで追加点を許した。ただ、90分にハリー・ケインがチームを救い出し、アウェーの試合で1ポイントを獲得することになった。
- Getty Images Sport
パリ・サンジェルマン戦の後、カーン氏はコンパニ監督がノイアーを休ませ、ヨナス・ウルビヒを起用すべきだったと考えていたようだ。この控えゴールキーパーは1月にケルンからバイエルンに加入したが、まだ第一選択のゴールキーパーとしての地位を確立していない。コンパニ監督は、キャリアの黄昏期に近づいている39歳のノイアーへの信頼を保っている。カーン氏は『シュポルト・ビルト』でノイアーを擁護したが、元ドイツ代表は休むべきだったという見解を明かした。
「それは完全に普通のことだ。世界トップクラスかどうかは関係ない。こうした瞬間は起こるものだ。パリでの試合の後、このような試合は精神的にかなりの負担になる。ゴールキーパーは常に予測し続けなければならない。ウニオン戦のような試合は休養する良い機会だっただろう。だから、代わりにウルビヒをプレーさせるべきだった」
カーン氏は自身の現役時代の事例を挙げ、特定の試合で自分を休養させて十分な回復を確保したことについて語った。
「私は実際、頻繁にそうしていた。次の試合の前に回復の休憩が必要だと言っていた。25歳や35歳の時と、38歳や40歳の時では違う。回復時間はその後長くなる」
バイエルンで数々の栄誉を保持するノイアーは、しばしばサッカー界で最高のゴールキーパーの一人と見なされている。しかし、ノイアーはバイエルンの勝ち点の取りこぼしに対する自分の責任を躊躇なく認めた。
「私は最初のゴールに関与した。視界が完璧ではなく、距離も理想的ではなかった。私は間違った判断をした。最初のゴールでは間違った判断をし、2点目ではセカンドボールを失った。水曜日の試合の後、このチーム相手に今日は厳しかった。しかし、私たちはすぐに勝利の道に戻れると信じている。最終的には良い1ポイントだったと思うよ」
コンパニ監督も自分のナンバーワンを擁護した。
「何を言うことを期待しているんだい？私のナンバーワンゴールキーパーについて何か言うと？もちろんそんなことはしない。これは集団のゲームだ。ゴールを許した時、その前に起こる多くのことや一連の流れがある。私たちはそういった瞬間も見ている」
- Getty Images Sport
124試合の代表キャップを持つ元ドイツ代表のノイアーは、代表ウィーク後にピッチに戻ることを楽しみにしているだろう。バイエルンは11月下旬に国内サッカーが再開されると、フライブルクとザンクトパウリとの重要な試合がある。しかし、彼らの主な焦点はアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合になるだろう。両チームは首位で、勝ち点で並んでいる。勝利すれば、リーグフェーズをトップで終えるというバイエルンの野望に弾みがつくだろう。
広告