Getty Images Sport
コンパニはアフリカネイションズカップ出場選手の問題の中で、チェルシーからレンタル移籍中のニコラス・ジャクソンをバイエルン・ミュンヘンが起用できるのは「贅沢」
セネガル人ストライカーは夏の移籍市場最終日に、1420万ポンドの移籍金で1年間の期限付き移籍によりドイツ王者バイエルン・ミュンヘンに加入した。当初、バイエルンサポーターはジャクソンの加入を快く思わなかった。特に、来夏にバイエルンが同選手を完全移籍で獲得する義務（6500万ユーロ）が契約に含まれていることが明らかになった後、彼の能力に懐疑的だったためだ。
しかし、この義務条項が発動されるのは、元ビジャレアルFWがバイエルンで全大会通算40試合以上先発出場した場合に限られることが明らかになった。現在24歳の選手は全大会通算17試合に出場（うち先発6試合）し、525分の出場時間で5得点を記録している。
ハリー・ケイン、ルイス・ディアス、マイケル・オリーセといったスター攻撃陣が在籍する中、コンパー監督の下でジャクソンがレギュラーとして起用される機会は限られている。それでも、出場機会を得た際には常に安定したパフォーマンスを発揮している。
- Getty Images Sport
レギュラー起用はしていないものの、コンパニはジャクソンを称賛し記者団にこう語った。
「ニコラスには非常に好印象を持っている。彼は我々に大きく貢献している——得点効率は高い。もちろん、ハリー・ケインが前線にいる以上、競争は避けられない。それがサッカーの一部だ。だから監督として、ニコラスがその状況をどう乗り切っているかを見られるのは本当に贅沢なことだ」 多くの人が見落としているのは、ニコラスがトレーニングや途中出場のたびに示している姿勢だ。スポルティング戦では彼を投入する予定だったが、レニーが得点したため戦術を完全に変更せざるを得なかった。今後も与えられたチャンスを確実に生かしてくれることを願っている」
ジャクソンは、今月末に開幕するアフリカネイションズカップ2025（AFCON）に向け、今月後半から代表活動に忙しくなる。多くの欧州アフリカ人選手と同様に、ジャクソンもセネガル代表に招集されており、コンパニ監督は彼がモロッコへ出発する時期を明かした。
ベルギー人監督は続けた。
「私の理解では、マインツ戦後に渡航する予定だ。可能な限り勝ち進んでほしい。もちろんコンゴが優勝することを願うが、そうでなくとも彼の健闘を祈る。この大会がアフリカ人選手にとって持つ重要性は過小評価すべきではない」
ジャクソンは来季チェルシーに復帰する可能性が高い。契約上の義務が発動するには34試合の先発出場が必要だが、バイエルンは全大会を通じてあと約30試合を戦うため、チェルシーがドイツの強豪に買い取りを強制することはできない。 ジャクソンがバイエルンに残留できる唯一の道は、シーズン後半に驚異的な活躍を見せ、コンパニ監督とクラブ経営陣の信頼を勝ち取ることだ。現時点では、ジャクソンは来夏にスタンフォード・ブリッジに戻る見込みである。
- Getty Images Sport
コンパニが明かしたところによると、ジャクソンのバイエルンでの最後の試合は2025年、日曜日のブンデスリーガ・マインツ戦となる。その後、ドイツ王者バイエルンは12月21日にハイデンハイムとの試合を行い、ドイツのウィンターブレイクが始まる。
