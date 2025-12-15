レギュラー起用はしていないものの、コンパニはジャクソンを称賛し記者団にこう語った。

「ニコラスには非常に好印象を持っている。彼は我々に大きく貢献している——得点効率は高い。もちろん、ハリー・ケインが前線にいる以上、競争は避けられない。それがサッカーの一部だ。だから監督として、ニコラスがその状況をどう乗り切っているかを見られるのは本当に贅沢なことだ」 多くの人が見落としているのは、ニコラスがトレーニングや途中出場のたびに示している姿勢だ。スポルティング戦では彼を投入する予定だったが、レニーが得点したため戦術を完全に変更せざるを得なかった。今後も与えられたチャンスを確実に生かしてくれることを願っている」

ジャクソンは、今月末に開幕するアフリカネイションズカップ2025（AFCON）に向け、今月後半から代表活動に忙しくなる。多くの欧州アフリカ人選手と同様に、ジャクソンもセネガル代表に招集されており、コンパニ監督は彼がモロッコへ出発する時期を明かした。

ベルギー人監督は続けた。

「私の理解では、マインツ戦後に渡航する予定だ。可能な限り勝ち進んでほしい。もちろんコンゴが優勝することを願うが、そうでなくとも彼の健闘を祈る。この大会がアフリカ人選手にとって持つ重要性は過小評価すべきではない」