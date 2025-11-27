今季初黒星…バイエルンのコンパニ監督はアーセナルをどう感じた？

アーセナルとバイエルンは、欧州で最も好調な2チームとしてエミレーツ・スタジアムでの試合に臨んだ。両チームともチャンピオンズリーグでは無敗を維持し、国内リーグでも圧倒的な強さを見せていた。しかし試合開始のホイッスルが鳴ると、重要な局面でより高い集中力、支配力、攻撃性を示したのはプレミアリーグ首位のアーセナルだった。

ホームチームはユリアン・ティンバーが先制点を記録。ブカヨ・サカのコーナーキックに飛び上がり、マヌエル・ノイアーの上からヘディングで押し込んだ。バイエルンは17歳のレナト・カールが混戦の中で最も素早く反応し、同点に追いついたが、ブンデスリーガ王者はこの流れを活かせなかった。中盤で攻撃が崩れる場面が多く、アーセナルは素早い連携とサイドでの数的優位で常に支配権を取り戻した。

後半はさらに一方的な展開となった。 ノニ・マドゥエケが巧みな動きでリッカルド・カラフィオーリの低いクロスに合わせ、アーセナルが再びリードを奪った。バイエルンは反撃を試みたが、セルジュ・ニャブリのアクロバティックなシュートは惜しくも外れた。その直後、ノイアーが誤ってラインから飛び出したところ、ガブリエル・マルティネッリが遠距離からゴールを決め、アーセナルは10年ぶりにバイエルン相手に勝利を収めた。