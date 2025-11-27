Getty Images Sport
今季初黒星…バイエルンのコンパニ監督はアーセナルをどう感じた？
アーセナルとバイエルンは、欧州で最も好調な2チームとしてエミレーツ・スタジアムでの試合に臨んだ。両チームともチャンピオンズリーグでは無敗を維持し、国内リーグでも圧倒的な強さを見せていた。しかし試合開始のホイッスルが鳴ると、重要な局面でより高い集中力、支配力、攻撃性を示したのはプレミアリーグ首位のアーセナルだった。
ホームチームはユリアン・ティンバーが先制点を記録。ブカヨ・サカのコーナーキックに飛び上がり、マヌエル・ノイアーの上からヘディングで押し込んだ。バイエルンは17歳のレナト・カールが混戦の中で最も素早く反応し、同点に追いついたが、ブンデスリーガ王者はこの流れを活かせなかった。中盤で攻撃が崩れる場面が多く、アーセナルは素早い連携とサイドでの数的優位で常に支配権を取り戻した。
後半はさらに一方的な展開となった。 ノニ・マドゥエケが巧みな動きでリッカルド・カラフィオーリの低いクロスに合わせ、アーセナルが再びリードを奪った。バイエルンは反撃を試みたが、セルジュ・ニャブリのアクロバティックなシュートは惜しくも外れた。その直後、ノイアーが誤ってラインから飛び出したところ、ガブリエル・マルティネッリが遠距離からゴールを決め、アーセナルは10年ぶりにバイエルン相手に勝利を収めた。
試合終了のホイッスルが鳴った後、コンパニは言い訳に逃げず、アーセナルが結果に値するプレーを見せたことを認めた。「言い訳は好きじゃない」とベルギー人監督は記者団に語った。
「我々は敗れた。率直に言って、今日はアーセナルの方が上だった。土曜日から修正していく必要がある」
元アーセナル育成選手のセルジュ・ニャブリも監督の率直な姿勢に同調し、バイエルンがアーセナルの絶え間ないプレッシャーに対処できなかった場面を指摘した。
「時には負けることを受け入れなければならない」とニャブリは『DAZN』に語った。
「アーセナルは非常に強い相手だ。彼らがこれまで全勝しているのは当然のことだ。コーナーキックを多用して我々を押し戻す時間帯があった。 後半は我々もほとんど何もできなかった」
プレミアリーグ首位のチームのパフォーマンスは、彼らがチャンピオンズリーグで唯一無敗を維持している理由を如実に物語っている。彼らのプレスはバイエルンのビルドアップを窒息させ、セットプレーの支配力は繰り返し問題を引き起こし、トランジションではコンパニのチームが残した守備の隙をすべて突いた。
バイエルンにとって、この敗戦は 18 試合連続無敗の連勝記録に終止符を打ち、これまでのヨーロッパの試合では罰せられることのなかった亀裂を露呈することになった。5試合で12ポイントを獲得したにもかかわらず、グループ首位を堅持することはもはや保証されなくなっている。
一方、アーセナルは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出の有力候補としての地位を確立し、15試合で15ポイントを獲得している唯一のクラブとなった。
アーセナルはこの確固たる勝利による自信をそのままに、スタンフォード・ブリッジでのチェルシーとのプレミアリーグ決戦に持ち込む。この一戦は首位をさらに固める可能性を秘めている。ミケル・アルテタ監督率いるチームはバランスの取れた姿を見せ、バイエルン戦での勝利はチームの結束をさらに強固にするだろう。
バイエルンにとって焦点は、迅速な反撃にある。コンパニ監督率いるチームは今週末、ブンデスリーガでザンクトパウリと対戦し、敗戦を振り切り、圧倒的なリーグ首位を固めることを目指す。11試合で31ポイントを獲得し、これまで引き分けはわずか1回というバイエルンは、国内リーグを依然として支配している。しかしこの敗戦は、最高峰の舞台における勝敗の分かれ目がいかに僅かなのかを改めて思い知らせるものとなるだろう。 週末の試合で確かなパフォーマンスを見せれば、チャンピオンズリーグ・グループステージ終盤を控えたチームの雰囲気を安定させる助けとなるはずだ。
決勝トーナメント進出が目前に迫り、欧州での勢いがこれまで以上に重要となる中、両チームの今後の反応が注目される。
