ギェケレシュか、ジェズスか――歴史的4冠を目指すアーセナルにふさわしいFWはどっち？

先週のカラバオカップ準決勝チェルシー戦、3カ月ぶりにオープンプレーから生まれたギェケレシュのゴールをチームメイトは心から喜んでいた。選手たちは彼の貢献が見逃されていると思っている。デクラン・ライスは特に、スペースを生み出している点を挙げている。1月3日のボーンマス戦で2ゴールを奪った後、こう語った。

「彼にとっては厳しい状況だね。試合中、常に2人のディフェンダーにマークされ、常にプレッシャーをかけられている」

「だから彼は自分の強みを生かし、チームを助けるために全力を尽くさなければならないね。今夜の僕の最初のゴールも、彼がガブリエル・マルティネリのフリックから走り込み、ボールをキープしてマルティン（ウーデゴール）にパスを出さなければ生まれなかっただろう。それは試合の流れを一変させる、極めて重要な瞬間だったよ」

「そして、彼が強烈なシュートを持っていることもわかっている。彼のためのスペースが生まれ、ボールが足元に届き、チャンスが訪れたとき、彼は100％ゴールを決めるよ。信じてほしい。彼は僕らのために信じられないほど素晴らしい働きをしているし、彼がいなければ今の順位はないんだ」

しかし、そもそもチーム全体の攻撃力が不安視されている状況では、ギェケレシュの貢献を評価することは難しい。そうしたなかで、ジェズスの復帰は彼のポジションに脅威を与えている。