サントスはフラメンゴとの大一番で劣勢に立たされ、起爆剤を必要としていた。残り6分で3点差を追う中、ネイマールは交代を命じられた。代わりにアルゼンチン人MFベンジャミン・ロールハイザーが投入されたのだ。
サントスは終盤に2点を返す追い上げを見せたが、結局は挽回するには至らなかった。宿敵との2-3の悔しい敗戦により、ネイマールらサントスは32試合を終えて勝ち点33と降格圏内にとどまることとなった。残留圏まではあと2ポイントとなっている。
サントスが降格圏から脱出するためにはネイマールの奮起が不可欠だ。33歳の彼は今シーズンもまた負傷に悩まされた。自身の創造性は疑いようがないと確信しており、決定的な貢献ができると主張している。
その創造性こそが、フラメンゴ戦で途中交代させられたことによって、彼が少し困惑した理由だ。ベンチへ向かう途中、ネイマールはカメラに捉えられ、サントスのフアン・パブロ・ボイヴォダ監督の方を向いてこう言った。
「俺を交代させるつもりか？」彼は笑みを浮かべていたが、明らかに不満げだった。
ネイマールはサントスのコーチングスタッフ2名と短く会話を交わした後、トンネルへと向かった。この攻撃的選手はハーフタイムにメディア対応を終え、再びブラジル人審判団を批判した。「失礼ながら、下手な上に傲慢だ」。
サントスは、12月7日までに今シーズン残り6試合を戦う。その時点で、ネイマールの幼少期から所属していたクラブとの契約は満了となる。来年のワールドカップを見据え、カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表への復帰を目指して奮闘する中、元バルセロナとパリ・サンジェルマンのスーパースターは、親しい友人であるリオネル・メッシとMLSのインテル・マイアミで再会する可能性があるとの見方もある。