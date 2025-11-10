サントスが降格圏から脱出するためにはネイマールの奮起が不可欠だ。33歳の彼は今シーズンもまた負傷に悩まされた。自身の創造性は疑いようがないと確信しており、決定的な貢献ができると主張している。

その創造性こそが、フラメンゴ戦で途中交代させられたことによって、彼が少し困惑した理由だ。ベンチへ向かう途中、ネイマールはカメラに捉えられ、サントスのフアン・パブロ・ボイヴォダ監督の方を向いてこう言った。

「俺を交代させるつもりか？」彼は笑みを浮かべていたが、明らかに不満げだった。