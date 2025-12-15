【ゴール動画】グリーンウッドがモナコ戦で劇的決勝弾…デ・ゼルビも喜び爆発

メイソン・グリーンウッドは、チャンピオンズリーグの試合でマルセイユがユニオン・サン＝ジロワーズから貴重な3ポイントを獲得した、週半ばの試合で2ゴールを決めた。彼は、モナコと対戦した国内リーグの舞台でも再び活躍した。

試合終了まであと8分となったところ、ペナルティエリアの端からボールがペナルティスポット付近のグリーンウッドに渡り、決定的なチャンスに。彼は左足でネットの上部に見事なシュートを叩き込み、確実に得点を決めた。