メイソン・グリーンウッドは、チャンピオンズリーグの試合でマルセイユがユニオン・サン＝ジロワーズから貴重な3ポイントを獲得した、週半ばの試合で2ゴールを決めた。彼は、モナコと対戦した国内リーグの舞台でも再び活躍した。
試合終了まであと8分となったところ、ペナルティエリアの端からボールがペナルティスポット付近のグリーンウッドに渡り、決定的なチャンスに。彼は左足でネットの上部に見事なシュートを叩き込み、確実に得点を決めた。
ゴールを決めた後、グリーンウッドはスタンドに向かって走り、ホームサポーターに近づくために広告看板を飛び越えた。モナコのゴールキーパー、ルーカス・フラデツキーがまったく反応できない見事なシュートを目撃したマルセイユのファンは、文字通り飛び跳ねて喜んだ。
イタリア人戦術家であるロベルト・デ・ゼルビも興奮を抑えきれず、両手を広げて口を大きく開けてダグアウトに向かって走り、タッチラインでボールを拾って空中に蹴り上げた。
グリーンウッドは、フランスでの18カ月間の滞在期間中、重要な場面で活躍してきた。デビューシーズンにはリーグ・アンで21 ゴールを記録し、バロンドールを受賞したパリ・サンジェルマンのフォワード、ウスマン・デンベレとゴールデンブーツを分け合っている。
さらに今シーズンは、公式戦14得点を記録しており、そのうち12得点はフランス1部リーグで記録したものだ。24歳の彼には再び移籍の噂が持ち上がっており、マルセイユは2026年のある時点で彼を売却する可能性があると言われている。その場合、前所属先であるマンチェスター・ユナイテッドが、売却金額のうち50%を受け取る権利を有している。