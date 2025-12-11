Getty Images Sport
ベリンガムの態度をオランダのレジェンドが擁護「彼は被害者だ！」
ベリンガムの態度は最近、メディアの一部から何度も批判されている。特に、トーマス・トゥヘル監督が元ドルトムントのミッドフィールダーの「反発的な」行動を説明し、後に謝罪したものの、負傷から復帰したにもかかわらず、10月の代表戦のスカッドから彼を外したイングランド代表をめぐる論争の後だ。
現在は代表に復帰し、来夏のワールドカップのスカッド入りを目指しているベリンガムは、ミランで2度のヨーロピアンカップ優勝を果たしたフリット氏によって擁護された。フリット氏は、ベリンガムがレアル・マドリーの「最高の選手」であり、来夏のアメリカ、カナダ、メキシコでの大会に確実に選ばれるべきだと『ESPN」に主張した。
元オランダ代表で1987年のバロンドール受賞者のコメントは、ロス・ブランコスが混乱に陥り続ける中、シャビ・アロンソ監督に対するファンの不満の高まりやヴィニシウス・ジュニオールなどとの注目度の高い対立の中で驚きを引き起こすだろう。
フリット氏はレアル・マドリーのマンチェスター・シティ戦敗北後、ベリンガムについて『BeIN Sports』で次のように語った。
「エンバペはボールを持っていない時にあまり動いていない。ヴィニシウス・ジュニオールもあまり動かず、ロドリゴもあまり動かず、他の多くの選手が2倍働かなければならない。ベリンガムはその被害者だ。クロース氏がいた時と同じようにプレーすることはできない。クロース氏がいた時は、バランスがあった。彼は彼らが持つ最高の選手だ」
また、フリット氏はイングランド代表での将来についてもコメントした。
「ベリンガムは代表チームでは確実な存在であり、もし(トゥヘル監督が)彼を選ばなければ、それは私にとって間違った決断だ」
ベリンガム自身は試合終了後に『TNTスポーツ』で自身の思いを語った
「僕たちはまだ更衣室の中でそれを解決しようとしている。それを好転させるために必要なものはすべて揃っている。このシーズンが悪い流れにあるからといって終わったわけではないと完全に信じている」
批判を受けているシャビ・アロンソ監督を依然としてサポートしているかと尋ねられると、ベリンガムは答えた。
「100%だ。監督は素晴らしく、僕は彼と良好な関係を持っている。僕たちは少しの批判を受け入れなければならないが、戦い続け、前進し続けなければならない」
ベリンガムのアシストで先制点を決めた得点者のロドリゴは次のように語った。
「ここには多くのプレッシャーがあることを知っている。ピッチでうまくいかない時、それは普通のことだ。僕のゴール後、チームの団結を示すためにシャビを抱きしめに行った。その瞬間を持つことが重要だと知っていた。これは困難な時期だ。僕たちにとっても彼(アロンソ)にとってもそうだ。物事はうまくいっていないが、僕はコーチと団結していることを人々に示したかった。多くのことが常に言われていることを知っている。彼らはしばしば多くのことを作り出そうとするが、僕はただそれを言いたかっただけだ。僕たちが団結していること、そして前進して目標を達成するためにはこの団結が必要だということだ」
現在の状況は、ベリンガム、アロンソ監督、そしてレアル・マドリーのスカッドの残りの選手たちによって、いくつかの疑問が未解決のままだ。フリット氏の言葉が反映しているのは、現在ロス・ブランコスが直面している問題は一人の男だけの責任ではなく、スカッド全体の有名選手たちを悩ませている一連の問題によるものだという事実だ。
アロンソ監督のチームは今やホームで2試合連続で敗れており、先週末のセルタ・ビーゴへのラ・リーガ敗戦が最も痛手となった。11月4日以降の8試合でわずか2勝という結果を受け、レアル・マドリーはラ・リーガ首位のバルセロナに勝ち点4差をつけられ、チャンピオンズリーグでは7位でトップ8の座にかろうじてしがみついている状態だ。結果が早急に改善されなければ、アロンソ監督へのプレッシャーはさらに高まる可能性がある。
