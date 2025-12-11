ベリンガムの態度をオランダのレジェンドが擁護「彼は被害者だ！」

ベリンガム自身は試合終了後に『TNTスポーツ』で自身の思いを語った

「僕たちはまだ更衣室の中でそれを解決しようとしている。それを好転させるために必要なものはすべて揃っている。このシーズンが悪い流れにあるからといって終わったわけではないと完全に信じている」

批判を受けているシャビ・アロンソ監督を依然としてサポートしているかと尋ねられると、ベリンガムは答えた。

「100%だ。監督は素晴らしく、僕は彼と良好な関係を持っている。僕たちは少しの批判を受け入れなければならないが、戦い続け、前進し続けなければならない」

ベリンガムのアシストで先制点を決めた得点者のロドリゴは次のように語った。

「ここには多くのプレッシャーがあることを知っている。ピッチでうまくいかない時、それは普通のことだ。僕のゴール後、チームの団結を示すためにシャビを抱きしめに行った。その瞬間を持つことが重要だと知っていた。これは困難な時期だ。僕たちにとっても彼(アロンソ)にとってもそうだ。物事はうまくいっていないが、僕はコーチと団結していることを人々に示したかった。多くのことが常に言われていることを知っている。彼らはしばしば多くのことを作り出そうとするが、僕はただそれを言いたかっただけだ。僕たちが団結していること、そして前進して目標を達成するためにはこの団結が必要だということだ」