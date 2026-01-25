トッテナム移籍が噂されるロバートソンにファン・ダイクが残留を懇願「彼は僕の副キャプテンだ」

2017年の加入以来、公式戦364試合に出場してきたロバートソン。ユルゲン・クロップ前監督の下で「現代のレジェンド」となった彼は、もし売却が承認されれば、ファンやスタッフ全員から祝福されて送り出される存在だ。

しかし、ファン・ダイクはそれを望んでいない。ボーンマス戦後の記者会見で、キャプテンは次のように語った。

「もちろん、彼とは話をしている。毎日だ。彼は僕の副キャプテンなんだから。ロボは我々のチームにとって極めて重要なメンバーだ。僕は彼に残ってほしい。だが、何が起きるかは今後の推移を見守るしかないだろう。（水曜日のCLカラバフ戦に彼がいると思うか？という問いに対し）それは僕が決めることじゃないだろう。もし……もし移籍が現実になったなら、その時に彼の素晴らしい思い出について語ることにしよう」

スロット監督も、ロバートソンが依然として計画の一部であることを認めている。昨日のボーンマス戦では、ケルケズをハーフタイムで下げ、ロバートソンを投入した。監督はその意図をこう説明する。

「すべての選手が必要だ。ミロシュ（ケルケズ）をシーズンの最後まで起用し続けるためには、ハーフタイムでの交代が必要だった。過密日程の中で選手を管理しなければならない。今、我々が最も避けたいのは、これ以上の怪我人だ」