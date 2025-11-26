新星アサン・ウエドラオゴが負傷の不幸に見舞われた。この若手代表選手は左膝裏の腱を損傷し、ブンデスリーガのRBライプツィヒを数週間離れることになる。これは火曜日に、リーグ2位の同クラブが発表した。
Getty
アサン・ウエドラオゴの負傷ショック！ブンデスリーガの新星が再び長期離脱
「アサンがまさに今、離脱することになったのは非常に残念です。彼は非常に良い調子で、ここ数週間で大きな進歩を遂げ、ドイツ代表選手にもなりました。そのため、この負傷は彼にとっても、チームにとっても、さらに辛いものとなっています」と、スポーツディレクターのマルセル・シェーファー氏は述べ、さらに「アッサンの迅速かつ完全な回復を心から願っています」と付け加えた。
ウエドラオゴは素晴らしい1週間を楽しんだ。ワールドカップ予選の決勝戦となるスロバキア戦（6-0）で途中出場し、ゴールを記録。 先週の日曜日、ミッドフィールダーはヴェルダー・ブレーメン戦（2-0）で力強いプレーを見せ、見事な先制ゴールを決めた。しかし、この試合で彼は負傷し、それが現在彼のプレーの妨げとなっている。昨シーズンも、ウエドラオゴは複数の負傷により頻繁に欠場していた。
さらに、ヤン・ディオマンデもブレーメン戦で鼻骨を骨折した。この攻撃的選手は、回復状況に応じて、今後数日間は個別に調整された保護マスクを着用してトレーニングと試合に臨む予定だ。ライプツィヒは金曜日にボルシアMGと対戦する。
