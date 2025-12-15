「針の穴はどんどん小さくなっていくから、彼はその針の穴をくぐらなきゃいけない」と彼は付け加えた。 エベールが意味したのは、合意の期限が間もなく終了し、バイエルンが一定期間後にオファーを撤回する可能性があるということか？それとも、1月1日以降、他のクラブがウパメカノと公式に交渉を開始できるようになったため、早急に決定を下す必要があるということか？ウパメカノの現在の契約は2026年6月末に満了となる。

おそらく後者だろう。結局のところ、ミュンヘン側は、フランス人選手との交渉がどれほど順調かつ調和的に進んでいるかを繰り返し強調している。「私たちを取り巻くあらゆる情報：キャンセル、脅迫、最後通告など、それはすべてまったくのデタラメだ」とエベール氏は述べ、「交渉は順調に進んでいる」と付け加えた。

試合前から、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも同様のことを報告していた。

「非常に多くのことが報じられている。ある時は、彼はほぼ契約に署名したかと思うと、次の瞬間にはおそらく去ってしまうという状況だ。報道は騒がしいですが、実際にはそうではない。交渉は実に順調で、複雑な状況でもない」