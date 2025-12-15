FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Filippo Cataldo

「約束できない」バイエルンSDがウパメカノに言及

FCバイエルン・ミュンヘンの責任者は、ディフェンダーのダヨ・ウパメカノとの契約を2026年1月1日より前に延長したいと考えている。マックス・エベールは、それが実現する可能性はあり得るが、約束はできないと考えている。

今後数週間、できれば今年中に、27 歳のディフェンダーとの契約延長について合意に達したことを発表したいと考えている。ただし、両者が実際に契約延長について合意できることが前提となる。

アドベントカレンダーの 15、16、17、18、19、20… の各扉の背後に何があるかはわかりません。 それは約束できません。それが私たちの大きな願いです」と、 バイエルンのスポーツディレクター、 マックス・エベール氏は、ブンデスリーガ第14節で1. FSVマインツ05と2-2で引き分けた後、今年中にウパメカノとの合意が成立するかどうかという質問に対して答えた。

  • 「針の穴はどんどん小さくなっていくから、彼はその針の穴をくぐらなきゃいけない」と彼は付け加えた。 エベールが意味したのは、合意の期限が間もなく終了し、バイエルンが一定期間後にオファーを撤回する可能性があるということか？それとも、1月1日以降、他のクラブがウパメカノと公式に交渉を開始できるようになったため、早急に決定を下す必要があるということか？ウパメカノの現在の契約は2026年6月末に満了となる。

    おそらく後者だろう。結局のところ、ミュンヘン側は、フランス人選手との交渉がどれほど順調かつ調和的に進んでいるかを繰り返し強調している。「私たちを取り巻くあらゆる情報：キャンセル、脅迫、最後通告など、それはすべてまったくのデタラメだ」とエベール氏は述べ、「交渉は順調に進んでいる」と付け加えた。

    試合前から、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも同様のことを報告していた。

    「非常に多くのことが報じられている。ある時は、彼はほぼ契約に署名したかと思うと、次の瞬間にはおそらく去ってしまうという状況だ。報道は騒がしいですが、実際にはそうではない。交渉は実に順調で、複雑な状況でもない」

  • ウパメカノは2021年からFCバイエルンでプレーしており、当時RBライプツィヒからドイツの記録的な優勝チームに移籍。最初の数年間は、集中力の欠如によるミスが頻繁に発生し、素晴らしいパフォーマンスと交互に繰り返されていたが、ヴァンサン・コンパニ監督の下、ウパメカノは世界最高のディフェンダーの一人へと成長した。

    そして、この選手は自分の市場価値が上がったことを認識していて、バイエルンに給与を約2000万ユーロ（総額）に倍増するよう要求しているらしい。さらに、『ビルト』によると、契約金として2200万ユーロの追加報酬も要求しているらしい。

    バイエルンは、ミュンヘンでの選手陣のコスト削減が公約されていることから、こうした金額を支払うことに大きな苦痛を感じている。

    しかし、ミュンヘンでは、ある程度までは、質の高い選手には常に資金が投入されており、この給与でも、ウパメカノはバイエルンで最高額の収入を得る選手にはならない。ハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラ、マヌエル・ノイアー、ヨズア・キミッヒなどが、より高収入を得ている。また、アルフォンソ・デイヴィスも、契約延長後、この程度の収入を得ている。 さらに、ドルトムントのニコ・シュロッターベックは、ウパメカノが要求しているとされる移籍金よりも安い移籍金で獲得できるだろうか？あるいは、リヴァプールのイブラヒマ・コナテは、バイエルンが実際に彼を獲得しようとした場合、より少ない給与でミュンヘンに移籍するだろうか？

  • レアル・マドリーやパリ・サンジェルマンなどがウパメカノに興味を持っていると言われている。

    そして、ウパメカノ自身、少なくとも後者のクラブでは、ある選手とプレーしたいと思っていることを隠していない。フランスのテレビ局「テレフット」が「いつかウスマン・デンベレとプレーすることが夢か」と非常に示唆的な質問をしたところ、ウパメカノは「なぜそうならないのか？ しかし、そのことは急ぐ必要はない」と答えた。また、ミュンヘンでの契約延長について、同様に示唆的な質問に対して、彼は「もちろん、その可能性はある」と明言した。

    したがって、すべては依然として不透明なまま。しかし、いずれは双方にとって計画的な安定性が望ましく、エベール氏の難関もいずれは解決されるだろう。「彼がその難関を乗り越え、それを回避しないことを願っている」と、エベール氏は日曜日に述べている。

    • 試合数：20
    • 得点：1
    • イエローカード：7
