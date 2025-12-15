ウパメカノは2021年からFCバイエルンでプレーしており、当時RBライプツィヒからドイツの記録的な優勝チームに移籍。最初の数年間は、集中力の欠如によるミスが頻繁に発生し、素晴らしいパフォーマンスと交互に繰り返されていたが、ヴァンサン・コンパニ監督の下、ウパメカノは世界最高のディフェンダーの一人へと成長した。
そして、この選手は自分の市場価値が上がったことを認識していて、バイエルンに給与を約2000万ユーロ（総額）に倍増するよう要求しているらしい。さらに、『ビルト』によると、契約金として2200万ユーロの追加報酬も要求しているらしい。
バイエルンは、ミュンヘンでの選手陣のコスト削減が公約されていることから、こうした金額を支払うことに大きな苦痛を感じている。
しかし、ミュンヘンでは、ある程度までは、質の高い選手には常に資金が投入されており、この給与でも、ウパメカノはバイエルンで最高額の収入を得る選手にはならない。ハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラ、マヌエル・ノイアー、ヨズア・キミッヒなどが、より高収入を得ている。また、アルフォンソ・デイヴィスも、契約延長後、この程度の収入を得ている。 さらに、ドルトムントのニコ・シュロッターベックは、ウパメカノが要求しているとされる移籍金よりも安い移籍金で獲得できるだろうか？あるいは、リヴァプールのイブラヒマ・コナテは、バイエルンが実際に彼を獲得しようとした場合、より少ない給与でミュンヘンに移籍するだろうか？