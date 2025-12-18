ベリンガムでも、フォーデンでも、パーマーでもない！ワールドカップでイングランド代表の10番を背負うべき23歳

ロジャースは2024-25シーズン、ヴィラで8ゴール10アシストを記録してPFA年間最優秀若手選手に輝いた。エメリ体制のヴィラには欠かせない存在である。だが今季開幕直後の不振では、最も批判を浴びた選手でもある。ヨーロッパリーグのボローニャ戦で今季初勝利を収めた際、パスを送った直後にはホームサポーターから嘲笑を込めた拍手すら浴びていた。その後、『スカイスポーツ』のインタビューで率直に自身の状況を語っている。

「昨季の僕はサプライズだったかもしれないけど、今やみんなが僕や僕のプレースタイルを知っている。相手は僕を止めようとしてくるんだ。次のレベルに進んだが、それにどう対処するかが課題だね。優れた選手でも、成長する努力をしなければ、見抜かれてしまうんだ」

この23歳にして驚くほど成熟した考えこそ、ロジャーズがトップレベルに君臨する理由だろう。スター選手としての責任を自ら引き受け、トップ下以外にも左ウイングやストライカーでプレーしながら、相手守備陣の「急所」であるライン間でボールを引き出し続ける。『Genius Sports』によると、今季のプレミアリーグで最もライン間でボールを触っているのはロジャーズだ。

こうしたメンタリティと進化には、エメリも手放しで褒め称えている。先日の会見で指揮官はこう語った。

「最も重要なのは戦術面での働きと適応力。今や得点を重ねて輝いているね。彼は常にプレーし、仕事をこなし、あらゆることに並々ならぬ献身を見せてきた。そして今、ゴールが生まれ始めている。彼はますます調子を上げているよ。驚くべき速さで成長し、パフォーマンスを高めている。本当に素晴らしい選手だね。彼の身体能力は圧倒的だ。自らの行動を説明し、全てを実践で示すというメンタリティを備えた、偉大な選手である」