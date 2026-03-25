ウクライナvsスウェーデンの日程・キックオフ時間・メンバー

FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝でウクライナ代表とスウェーデン代表が対戦する。
本記事では、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝でウクライナ代表とスウェーデン代表が対戦する。
本記事では、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝、ウクライナ代表とスウェーデン代表の一戦は、現地時間3月26日(木)20:45、日本時間3月27日(金)4:45にキックオフを迎える。試合はウクライナのホームゲームとなるが、情勢不安により、会場はスペインのバレンシアにある「エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア」だ。
ウクライナ代表vsスウェーデン代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：1回
最高成績：準々決勝(2006)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：30位
▽GK
アナトリー・トルビン （ベンフィカ／ポルトガル）
ドミトロ・リズニク （シャフタール・ドネツク）
ルスラン・ネシェレット （ディナモ・キーウ）
▽DF
イリヤ・ザバルニー （パリ・サンジェルマン／フランス）
オレクサンドル・スヴァトク （オースティンFC／アメリカ）
ヴァレリー・ボンダル （シャフタール・ドネツク）
エフィム・コノプリャー （シャフタール・ドネツク）
マクシム・タロヴェロフ （ストーク・シティ／イングランド）
ビタリー・マイコレンコ （エヴァートン／イングランド）
オレクサンドル・ティムチク （ディナモ・キーウ）
ボフダン・ミハイリチェンコ （ポリッシャ・ジトーミル）
ボリス・クルシンスキー （ポリッシャ・ジトーミル）
▽MF
イェホル・ヤルモリュク （ブレントフォード／イングランド）
イヴァン・カリウジニー （メタリスト1925ハルキウ）
オレフ・オチェレトコ （シャフタール・ドネツク）
ヘオルヒー・スダコフ （ベンフィカ／ポルトガル）
ルスラン・マリノフスキー （ジェノア／イタリア）
ミコラ・シャパレンコ （ディナモ・キーウ）
オレクサンドル・ピハリョノク （ディナモ・キーウ）
ナザール・ヴォロシン （ディナモ・キーウ）
オレクシー・フツリャク （ポリーシャ・ジトーミル）
ビクトル・ツィガンコフ （ジローナ／スペイン）
オレクサンドル・ズブコフ （トラブゾンスポル／トルコ）
▽FW
ヴラディスラフ・ヴァナト （ジローナ／スペイン）
ロマン・ヤレムチュク （リヨン／フランス）
マトヴィ・ポノマレンコ （ディナモ・キーウ）
▽監督
セルゲイ・レブロフ
ワールドカップ出場：12回
最高成績：準優勝(1958)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：42位
▽GK
メルケル・エルボリ （サンダーランド／イングランド）
クリストフェル・ノルドフェルト （AIK）
ノエル・テルンクヴィスト （コモ／イタリア）
▽DF
ガブリエル・グドムンドソン （リーズ・ユナイテッド／イングランド）
イサク・ヒエン （アタランタ／イタリア）
ヘルマン・ヨハンソン （FCダラス／アメリカ）
ヴィクトル・リンデロフ （アストン・ヴィラ／イングランド）
グスタフ・ラーゲルビエルケ （ブラガ／ポルトガル）
カール・スターフェルト （セルタ／スペイン）
エリオット・ストルド （ミャルビーAIF）
ダニエル・スヴェンソン （ドルトムント／ドイツ）
▽MF・FW
タハ・アリ （マルメFF）
ヤシン・アヤリ （ブライトン／イングランド）
ルーニー・バルドグジ （バルセロナ／スペイン）
ルーカス・ベリヴァル （トッテナム／イングランド）
アントニー・エランガ （ニューカッスル／イングランド）
ヴィクトル・ギェケレシュ （アーセナル／イングランド）
イェスパー・カールストロム （ウディネーゼ／イタリア）
ウーゴ・ラーション （フランクフルト／ドイツ）
グスタフ・ルンドグレン （GAIS）
グスタフ・ニルソン （クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ベンヤミン・ニュグレン （セルティック／スコットランド）
エリック・スミス （ザンクト・パウリ／ドイツ）
マッティアス・スヴァンベリ （ヴォルフスブルク／ドイツ）
ベスフォルト・ゼネリ （ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
ウィリオット・スヴェドベリ （セルタ／スペイン）
▽監督
グラハム・ポッター