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Yuta Tokuma

ウクライナvsスウェーデンの日程・キックオフ時間・メンバー

ワールドカップ 欧州予選
ウクライナ 対 スウェーデン
ウクライナ
スウェーデン

【ワールドカップ欧州予選】FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスB準決勝ウクライナ代表vsスウェーデン代表の試合日程、メンバー、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝でウクライナ代表とスウェーデン代表が対戦する。

本記事では、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。

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