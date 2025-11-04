Getty Images Sport
チャンピオンズリーグ(UCL)2025-26リーグフェーズ第4節 日本人選手の予定は？
- (C)Getty Images
橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：スラヴィア・プラハ vs アーセナル
- 開始日時：2025/11/5(水)2:45
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- (C)Getty Images
堂安律（フランクフルト）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：ナポリ vs フランクフルト
- 開始日時：2025/11/5(水)2:45
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- (C)GettyImages
森田英正（スポルティングCP）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：ユヴェントス vs スポルティングCP
- 開始日時：2025/11/5(水)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- Getty Images
遠藤航（リヴァプール）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：リヴァプール vs レアル・マドリー
- 開始日時：2025/11/5(水)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- (C)Getty Images
伊藤洋輝（バイエルン）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：PSG vs バイエルン
- 開始日時：2025/11/5(水)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- Getty Images
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：トッテナム vs コペンハーゲン
- 開始日時：2025/11/5(水)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- (C)Getty Images
南野拓実（モナコ）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：ボデ/グリムト vs モナコ
- 開始日時：2025/11/5(水)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
- Getty Images
板倉滉（アヤックス）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第4節
- 対戦カード：アヤックス vs ガラタサライ
- 開始日時：2025/11/6(木)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド(月額)
チャンピオンズリーグの放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
