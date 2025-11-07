Getty/GOAL
マン・UのOBがケインはバイエルンを離れて古巣のレジェンドになると予想「マン・Uを断るとは思えない」
ケインは2023年、トッテナムのクラブ史上最多得点者ながら、生涯にわたる母国との絆を断ち切った。彼はドイツでタイトル獲得という無冠の記録を破り、アリアンツ・アレナで優勝を経験。バイエルンですでに100ゴール以上を叩き出している。
32歳のケインはミュンヘンでファンの心を掴んでいるが、彼の将来について疑問が投げかけられ続けている。実際、約5700万ポンド（約114億9000万円）のオファーがあれば、衝撃的な移籍についての交渉を始めるのに十分だと示唆されている。
当然ながら、ケインの古巣復帰が取り沙汰されているが、それはアラン・シアラーのプレミアリーグ通算最多得点記録がまだ視野に入っているからだ。トッテナムは自チームのアカデミー出身選手に対するオファーにマッチングする権利を持っており、一方でマンチェスター・ユナイテッドは最も得点力のある9番への長年の関心を抱いている。
マンチェスター・Uはベンヤミン・シェシュコに信頼と資金を投資したが、ケインのような選手を獲得する機会はめったにない。彼の獲得競争が始まれば、かつての宿敵の争奪戦に参加したくなるかもしれない。
オールド・トラフォードの名高いユースシステムから巣立った後、レスターでプレミアリーグ優勝を果たしたシンプソン氏は、『ドリームベガス』の取材でケインがマンチェスターに行き着く可能性について尋ねられた際、かつて活躍したロビン・ファン・ペルシーと比較しながら自身の見解を明かした。
「正直、彼が他にどこに行けるかわからない。シティには行けない。アーセナルにも行けない。ただ、マンチェスター・ユナイテッドを断るとは思えない。彼は戻ってきて、得点記録を獲得できる。ぜひ見てみたい。トッテナムを離れる時に言ったんだが、マンチェスター・ユナイテッドで見たいと思っていた。良い組み合わせだよ。もしそれが選択肢なら、100%そうすべきだ」
「シェシュコの助けにもなるだろう。シェシュコは、ハリー・ケインの下で学び、プレッシャーを感じずに、毎試合出場できないことを理解するだろう。彼はバイエルンでタイトルを獲得したから、もし戻ってきてマンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグのトップに押し上げれば、ファン・ペルシーが来た時のようにマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドになれるだろう」
シンプソン氏はケインが「夢の劇場」と呼ばれる場所でプレーするのを見たいと思っているが、誰もがその道を歩むべきだと確信しているわけではない。ユナイテッドは数シーズンにわたって一貫性に欠けており、昨シーズンは15位に終わり、ヨーロッパの出場権を逃した。
こうした問題を念頭に、元トッテナムのMFグス・ポジェット氏は最近、『GOAL』に対してケインが北ロンドン以外のプレミアリーグに復帰できるか尋ねられた際、こう語った。
「もし彼がマン・ユナイテッドに行ったら、私は人生でハリー・ケインについて二度と話さない！人々はマン・ユナイテッドについて話すが、ここ数年のマン・ユナイテッドは本来のマン・ユナイテッドではない。彼はアーセナルには行かないだろう。それ以外は、わからない。彼のような選手は、彼がレジェンドであるからこそ、人々はトッテナムで彼を受け入れるだろう。もし戻ってチームを何らかの形で助け、ゴールを決めて記録を達成できれば、素晴らしいことだ。何が起こるかはわからない。もしかしたら戻らないかもしれない。非常に個人的なことなので、様子を見よう」
ケインはバイエルンでの2シーズンで112試合に出場し、107ゴールを記録し、2年連続でブンデスリーガの得点王に輝いている。彼の契約は2027年まで続く予定で、契約延長も取り沙汰されているが、移籍の噂はイングランドのチームやラ・リーガの強豪バルセロナに支配されている。
