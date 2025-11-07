マン・UのOBがケインはバイエルンを離れて古巣のレジェンドになると予想「マン・Uを断るとは思えない」

マンチェスター・Uはベンヤミン・シェシュコに信頼と資金を投資したが、ケインのような選手を獲得する機会はめったにない。彼の獲得競争が始まれば、かつての宿敵の争奪戦に参加したくなるかもしれない。

オールド・トラフォードの名高いユースシステムから巣立った後、レスターでプレミアリーグ優勝を果たしたシンプソン氏は、『ドリームベガス』の取材でケインがマンチェスターに行き着く可能性について尋ねられた際、かつて活躍したロビン・ファン・ペルシーと比較しながら自身の見解を明かした。

「正直、彼が他にどこに行けるかわからない。シティには行けない。アーセナルにも行けない。ただ、マンチェスター・ユナイテッドを断るとは思えない。彼は戻ってきて、得点記録を獲得できる。ぜひ見てみたい。トッテナムを離れる時に言ったんだが、マンチェスター・ユナイテッドで見たいと思っていた。良い組み合わせだよ。もしそれが選択肢なら、100%そうすべきだ」

「シェシュコの助けにもなるだろう。シェシュコは、ハリー・ケインの下で学び、プレッシャーを感じずに、毎試合出場できないことを理解するだろう。彼はバイエルンでタイトルを獲得したから、もし戻ってきてマンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグのトップに押し上げれば、ファン・ペルシーが来た時のようにマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドになれるだろう」