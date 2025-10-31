広報担当を急遽“偽会長”として紹介？バイエルン元TDが2015年にフランス代表FWを獲得した作戦とは…

移籍市場最終日、レシュケはバイエルンの本部があるゼーベナー通りでコマンやその側近と交渉を行った。その交渉は難航を極めていた。

「私が移籍交渉を担当した。コマンは両親、そしてフランス人アドバイザーとイタリア人アドバイザーを伴って同席していたよ。すでにかなり合意に近づいていたが、何度も最高性が行われたんだ」

交渉が行き詰まる中で彼は廊下に出ると、偶然ステファン・メネリックに遭遇。現在メディア・コミュニケーション担当ディレクターである彼は、当時からすでに長年にわたってクラブの広報部門で働いていた。そして、レシュケは彼に特別な任務を託したのだった。

「私は彼にこう言った。『ステファン、今この場所でコマンとの交渉が進行中だ。もう後戻りはできない。君を交渉に同行させる。そして、君をバイエルン・ミュンヘンの会長として紹介し、最終的な詳細について話し合うために特別に訪れていると説明する』とね」

突如としてバイエルンの会長に就任したメネリックは、コマン側の要求をすべて断固として拒否し、5分後に口実を作ってその場を離れるという任務を与えられた。今振り返ればあまりにも“安っぽいトリック”だったが、コマンのアドバイザーたちはその作戦を見抜くことができなかった。レシュケはこう振り返る。

「私は『特別に会長をこの話し合いに招きました。会長は、これ以上は無理だと言っています。契約案を受け入れるか、受け入れないか、どちらかです』と伝えたよ。そして、その案は受け入れられた」