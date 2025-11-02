アーノルドがリヴァプールとの古巣対決に向けた本心を明かす「運命づけられていた」

アーノルドは、レアル・マドリーが今シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズでリヴァプールと対戦することは「運命づけられていた」と語っている。彼は『アマゾン・プライム・スポーツ』に次のように語った。

「抽選が発表された時、誰もがそうなるだろうと分かっていたと思う。この対戦が実現することは運命づけられていた。明らかに彼らはトップチームだから、いつかはそこに戻るか、リヴァプールと対戦することになると分かっていた。それがこんなに早く起こるとはね。複雑な感情だよ。非常に、非常に難しい試合になると思うが、楽しみにしている」

リヴァプールのアカデミー出身選手は、古巣に対してゴールを決めても祝わないと付け加えた。ハムストリングの負傷から回復した後、出場できることを明らかに望んでいるだろう。

「どのように迎えられようとも、それはファンの決定だ。僕は常にクラブを愛し、常にクラブのファンであり続ける。常に機会と僕たちが一緒に達成したことに感謝する。それらは永遠に僕と共にある。何があっても、リヴァプールに対する僕の気持ちは変わらない。そこには一生続く思い出があり、どのように迎えられようとも、それは変わらないよ」