アーノルドがリヴァプールとの古巣対決に向けた本心を明かす「運命づけられていた」
8月下旬にチャンピオンズリーグの抽選が行われた際、見出しの一つはリヴァプール対レアル・マドリーの対戦だった。それはアレクサンダー=アーノルドがリヴァプールからレアル・マドリーに移籍してわずか数カ月後のことだ。アーノルドの移籍のニュースが流れた時、多くのリヴァプールファンはこのディフェンダーに対して激怒し、プレミアリーグでの最後の出場では一部のファンが彼にブーイングを浴びせた。その敵意は、彼が昨シーズンのリーグタイトル獲得を手助けした送別試合の後に多少和らいだが、火曜日のチャンピオンズリーグでどのような歓迎をするのかは興味深いところだ。アーノルド自身は、何が起ころうともリヴァプールを「永遠に愛する」と語っているが、この対戦は彼にとって来るのが早すぎたかもしれないと認めている。
アーノルドは、レアル・マドリーが今シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズでリヴァプールと対戦することは「運命づけられていた」と語っている。彼は『アマゾン・プライム・スポーツ』に次のように語った。
「抽選が発表された時、誰もがそうなるだろうと分かっていたと思う。この対戦が実現することは運命づけられていた。明らかに彼らはトップチームだから、いつかはそこに戻るか、リヴァプールと対戦することになると分かっていた。それがこんなに早く起こるとはね。複雑な感情だよ。非常に、非常に難しい試合になると思うが、楽しみにしている」
リヴァプールのアカデミー出身選手は、古巣に対してゴールを決めても祝わないと付け加えた。ハムストリングの負傷から回復した後、出場できることを明らかに望んでいるだろう。
「どのように迎えられようとも、それはファンの決定だ。僕は常にクラブを愛し、常にクラブのファンであり続ける。常に機会と僕たちが一緒に達成したことに感謝する。それらは永遠に僕と共にある。何があっても、リヴァプールに対する僕の気持ちは変わらない。そこには一生続く思い出があり、どのように迎えられようとも、それは変わらないよ」
アーノルドはリヴァプールで20年近くを過ごしたが、今年、環境を変える準備ができていた。彼は夏にレアル・マドリーへの移籍を果たしたが、イングランド代表のチームメイトであるジュード・ベリンガムの後押しがあったようで、そして彼自身が認めるところによると、元ドルトムントのスターはアーノルドがサンティアゴ・ベルナベウに続くことに大きな役割を果たしたようだ。
「多くの憶測があり、『エージェント・ジュード』といった話があった。彼のレアルでの最初のシーズンに、イングランド代表の合宿で会うと、みんな舞台裏がどんな感じか知りたがっていた。彼は素晴らしいと言い、これまでこんなものは見たことがないと言っていた。クラブ全体からの勝利への意欲、そして勝つことへの期待。彼はクラブについて非常に高く評価していた。そして結局のところ、僕は自分のために変化が必要だと決心した。ピッチの内外で新しい挑戦が欲しかったんだ」
アーノルドは、多くの人々の目には彼の守備行動が基準に達していないと長い間批判されてきた。しかし、攻撃面で彼がリヴァプールにとってどれほど重要だったかを見過ごしていた人もいるようだ。今シーズン、右サイドでの効果が低下しているだけでなく、しばしばアーノルドの貢献に頼っていたモハメド・サラーも、今期は本来の調子からはほど遠い状態である。夏の新加入のジェレミー・フリンポンとコナー・ブラッドリーはこれまでのところ輝きを見せておらず、今週、アーノルドはアルネ・スロット監督のチームに何が欠けているかを示すことができるかもしれない。
