トナーリがニューカッスルでの将来について驚きの最新情報を提供「これは難しい質問だ」

トナーリはニューカッスルでの将来について率直な最新情報を提供し、セント・ジェームズ・パークに長期的に留まることを保証できないと認めた。ニューカッスルがアトレティック・クルブにチャンピオンズリーグで勝利した後、トナーリは長期的な約束をするのではなく、「年ごとに」キャリアを考えていると述べた。彼の反応は、セリエAのユヴェントスとミランからの関心の報道に続くもので、両者とも彼の状況を注意深く監視していると言われている。

トナーリは、エディ・ハウ監督の下での長期的なプロジェクトにおいて中心的な人物であり続けるというニューカッスルの確固たる姿勢にもかかわらずコメントした。2023年にミランからニューカッスルに加入したトナーリは、10か月の賭博禁止期間を務めている間に延長契約に署名し、2028年まで追加の1年のオプション付き契約でクラブにとどまることになった。クラブの内部関係者は、トナーリがその困難な時期に対するニューカッスルのサポートに繰り返し感謝の意を表明しており、彼らの野望に完全にコミットしている、と主張している。

しかし、彼の微妙な反応は、ニューカッスルの課題を浮き彫りにしている。昨夏にアレクサンデル・イサクをリヴァプールに失った後、トナーリの不確実性はクラブの進歩が停滞すれば、最も忠実な選手でさえ他の機会を検討する可能性があることを思い出させるものだった。ニューカッスルの一貫したヨーロッパのサッカーへの押し上げ、そしてトロフィーを競う能力は、トナーリが長期的に留まるかどうかを決定する上で決定的なものであることが証明される可能性がある。