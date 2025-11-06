Getty Images Sport
トナーリがニューカッスルでの将来について驚きの最新情報を提供「これは難しい質問だ」
トナーリはニューカッスルでの将来について率直な最新情報を提供し、セント・ジェームズ・パークに長期的に留まることを保証できないと認めた。ニューカッスルがアトレティック・クルブにチャンピオンズリーグで勝利した後、トナーリは長期的な約束をするのではなく、「年ごとに」キャリアを考えていると述べた。彼の反応は、セリエAのユヴェントスとミランからの関心の報道に続くもので、両者とも彼の状況を注意深く監視していると言われている。
トナーリは、エディ・ハウ監督の下での長期的なプロジェクトにおいて中心的な人物であり続けるというニューカッスルの確固たる姿勢にもかかわらずコメントした。2023年にミランからニューカッスルに加入したトナーリは、10か月の賭博禁止期間を務めている間に延長契約に署名し、2028年まで追加の1年のオプション付き契約でクラブにとどまることになった。クラブの内部関係者は、トナーリがその困難な時期に対するニューカッスルのサポートに繰り返し感謝の意を表明しており、彼らの野望に完全にコミットしている、と主張している。
しかし、彼の微妙な反応は、ニューカッスルの課題を浮き彫りにしている。昨夏にアレクサンデル・イサクをリヴァプールに失った後、トナーリの不確実性はクラブの進歩が停滞すれば、最も忠実な選手でさえ他の機会を検討する可能性があることを思い出させるものだった。ニューカッスルの一貫したヨーロッパのサッカーへの押し上げ、そしてトロフィーを競う能力は、トナーリが長期的に留まるかどうかを決定する上で決定的なものであることが証明される可能性がある。
トナーリは、ニューカッスルでの長期的な将来を見ているかどうか直接尋ねられた。彼の答えは慎重ではあったが、解釈の余地をほとんど残せなかった。彼は『The i Paper』に語った。
「これは難しい質問だ。なぜなら、ご存知のように、サッカーでは年ごとに考える必要があるからだ。ここに10年間留まりたいと言いたくない。そして2年後、3年後、4年後、5年後に去ることになるかもしれない。僕にとっては、年ごとに考えたいと思う。これがサッカーだ。昨夏は僕たちにとって、アレックス（イサク）にとって厳しい夏なったが、これがサッカーなんだ。もし、今後の人生のために、別のチームのために選択肢があるなら、すべてについて考える必要がある」
トナーリは、今のところ、ニューカッスルで満足していると付け加えた。「『はい、ここに10年間留まりたい』とは言いたくないが、今は幸せだ。別のチームについては何も考えていない」
トナーリはまた、彼の「秘密の」契約更新について語り、延長は2023年の賭博停止中に合意されたことを明らかにした。「この延長は3年前、謹慎の後だった。なぜ先週、誰もがそれについて話したのかわからない。クラブは僕と話し、僕の代理人と話し、そして（僕たちは）もう1年間署名した。それは僕がこのチームに自信を持っており、このチームが僕に自信を持っているからだ。だから僕たちは一緒に働いているんだ」
ミランからの移籍でイタリア史上最も高額なサッカー選手になった後、トナーリの最初のシーズンは賭博規制違反による10か月の出場停止により脱線した。ニューカッスルは終始彼を支持し、彼の給与を支払い、クラブのセットアップ内に統合されたままにすることを保証した。それがニューカッスルへの彼の感謝を深めた。
2024年8月に試合に復帰して以来、トナーリはハウ監督の中盤の礎石として素早く自分自身を再確立した。彼は昨シーズン、ニューカッスルがカラバオカップを獲得するのに尽力し、今季のチャンピオンズリーグで顕著に活躍している。
それにもかかわらず、トナーリのイタリアとのつながり、そしてミランへの愛情は依然として強いままだ。先月『Vivo Azzurro』に語った際、彼はセリエAへの復帰は「決して排除できない」と認め、イタリアを「僕の国」であり、「リーグはますます良くなっている」場所だと説明した。
トナーリの発言は、ニューカッスルのスポーツ上層部を警戒させている。新しいスポーツディレクターのロス・ウィルソン氏は現在、選手契約のレビューを監視しており、トナーリの地位は最優先事項である可能性がある。彼の既存の契約は2028年まで残っているが、チーム内でミッドフィールダーの地位は改善された条件についての議論を促す可能性があるだろう。
ハウ監督にとって、トナーリを幸せに保つことはお金よりも野望にかかっているかもしれない。トナーリのコメントは、継続的な進歩、特にチャンピオンズリーグのノックアウトステージへの出場権獲得が、彼の将来がイングランドに残ることを納得させるための鍵となることを示唆している。
