Kyoya Saito

イタリア代表MFトナーリがチームメイトでベストイレブン選出。右ウイングには意外な名前も

【欧州・海外サッカー ニュース】イタリア代表のサンドロ・トナーリがベストイレブンを選出。チームメイトの中で最高と考える11人は誰なのか。

  GK：ジャンルイジ・ドンナルンマ

    GK：ジャンルイジ・ドンナルンマ

    主な所属クラブ：ミラン、PSG、マンチェスター・シティ

  RB：キーラン・トリッピアー

    RB：キーラン・トリッピアー

    主な所属クラブ：トッテナム、ニューカッスル

  CB：シモン・ケアー

    CB：シモン・ケアー

    主な所属クラブ：ヴォルフスブルク、ミラン

  CB：アレッサンドロ・バストーニ

    CB：アレッサンドロ・バストーニ

    主な所属クラブ：インテル

  LB：テオ・エルナンデス

    LB：テオ・エルナンデス

    主な所属クラブ：ミラン、アル・ヒラル

  CM：ニコロ・バレッラ

    CM：ニコロ・バレッラ

    主な所属クラブ：インテル

  CM：フランク・ケシエ

    CM：フランク・ケシエ

    主な所属クラブ：ミラン、アル・アハリ

  CM：ブルーノ・ギマランイス

    CM：ブルーノ・ギマランイス

    主な所属クラブ：ニューカッスル

  RW：ジェイコブ・マーフィー

    RW：ジェイコブ・マーフィー

    主な所属クラブ：ニューカッスル

  CF：ズラタン・イブラヒモヴィッチ

    CF：ズラタン・イブラヒモヴィッチ

    主な所属クラブ：ミラン、PSG、マンチェスター・ユナイテッド

  LW：ラファエウ・レオン

    LW：ラファエウ・レオン

    主な所属クラブ：ミラン

