Getty Images Sport
イタリア代表MFトナーリがチームメイトでベストイレブン選出。右ウイングには意外な名前も
- Getty Images Sport
GK：ジャンルイジ・ドンナルンマ
主な所属クラブ：ミラン、PSG、マンチェスター・シティ
- Getty Images Sport
RB：キーラン・トリッピアー
主な所属クラブ：トッテナム、ニューカッスル
- Getty Images
CB：シモン・ケアー
主な所属クラブ：ヴォルフスブルク、ミラン
- Getty Images
CB：アレッサンドロ・バストーニ
主な所属クラブ：インテル
- Getty Images
LB：テオ・エルナンデス
主な所属クラブ：ミラン、アル・ヒラル
- Getty Images
CM：ニコロ・バレッラ
主な所属クラブ：インテル
- Getty
CM：フランク・ケシエ
主な所属クラブ：ミラン、アル・アハリ
- (C)Getty Images
CM：ブルーノ・ギマランイス
主な所属クラブ：ニューカッスル
- Getty Images
RW：ジェイコブ・マーフィー
主な所属クラブ：ニューカッスル
- Getty Images Sport
CF：ズラタン・イブラヒモヴィッチ
主な所属クラブ：ミラン、PSG、マンチェスター・ユナイテッド
- Getty Images
LW：ラファエウ・レオン
主な所属クラブ：ミラン
広告