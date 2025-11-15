トゥヘル、ワールドカップでイングランド国歌を歌うか明かす――「歌う権利を得る」ため

トゥヘルがイングランド代表の新監督に就任した際、サウスゲート監督の下で成功を収めた長期政権の後任として、誰もが歓迎したわけではなかった。一部のメディアや元プレミアリーグ監督ハリー・レドナップは英国人監督の起用を望んでいた。しかし元バイエルン・ミュンヘン指揮官は、1966年以来となるイングランドのワールドカップ初優勝への挑戦を引き受けることに「誇りを感じる」と語った。

「イングランド代表を率いる栄誉を与えられたことを大変誇りに思う」と彼は2024年10月に語った。

「私は長年、この国のサッカーと個人的な繋がりを感じてきた。そして既に素晴らしい瞬間をいくつも経験している。イングランドを代表できることは大きな特権であり、この特別で才能ある選手たちと働く機会は非常に興奮する。 アシスタントコーチのアンソニー・バリーと緊密に連携し、イングランドの成功とサポーターの誇りを実現するため全力を尽くします。特にマークとジョンをはじめとするFAの信頼に感謝し、共に歩む旅の始まりを楽しみにしている」