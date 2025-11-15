Getty Images Sport
トゥヘル、ワールドカップでイングランド国歌を歌うか明かす――「歌う権利を得る」ため
トゥヘルがイングランド代表の新監督に就任した際、サウスゲート監督の下で成功を収めた長期政権の後任として、誰もが歓迎したわけではなかった。一部のメディアや元プレミアリーグ監督ハリー・レドナップは英国人監督の起用を望んでいた。しかし元バイエルン・ミュンヘン指揮官は、1966年以来となるイングランドのワールドカップ初優勝への挑戦を引き受けることに「誇りを感じる」と語った。
「イングランド代表を率いる栄誉を与えられたことを大変誇りに思う」と彼は2024年10月に語った。
「私は長年、この国のサッカーと個人的な繋がりを感じてきた。そして既に素晴らしい瞬間をいくつも経験している。イングランドを代表できることは大きな特権であり、この特別で才能ある選手たちと働く機会は非常に興奮する。 アシスタントコーチのアンソニー・バリーと緊密に連携し、イングランドの成功とサポーターの誇りを実現するため全力を尽くします。特にマークとジョンをはじめとするFAの信頼に感謝し、共に歩む旅の始まりを楽しみにしている」
- Getty Images Sport
ドイツ人監督は2021年にチェルシーをチャンピオンズリーグ優勝に導いたが、2022年に解任された。監督としてのキャリアの大半をドイツで過ごしてきたが、トゥヘルは自国では必ずしも感じられない、イングランドへの特別な愛着を認めた。
「ドイツでは、特に選手や監督同士が互いに非常に批判的だと感じる。私だけではない。一度その環境に身を置くと、そこから逃れるのは非常に難しい…つまり、長年続いてきたイメージがある。イギリスではより評価されていると感じた。これは紛れもない事実だ」
トゥヘルはスヴェン・ゴラン・エリクソンとファビオ・カペッロに続き、イングランド代表を率いる3人目の非英語圏出身監督となった。では彼はイングランド国歌を歌うのだろうか？
彼は金曜日に記者団にこう語った。
「結果で、チーム作りで、仕事をきちんとこなすことで、そして皆さんがいつか『そろそろ歌うべき時だ。彼はそれを正当に勝ち取り、今や本物のイングランド人だ』と感じられるような雰囲気を作り出すことで、その権利を勝ち取るつもりだ。おそらく私はもっと文化に深く入り込み、君たちや選手たち、サポーターから権利を勝ち取らなければならない。そうすれば誰もが『今こそ彼が歌うべきだ。彼は我々の一員だ。イングランドの監督だ。歌うべきだ』と感じるだろう」
国歌を歌う権利を既に獲得したと思うかと問われると、彼はニヤリと笑いながらこう答えた。「もう獲得したと思う？考えてみるよ」
ワールドカップで国歌を歌う可能性について問われると、再び微笑みながら「ああ、たぶん。様子を見よう」と語った。
- Getty Images Sport
イングランド代表は、木曜日にセルビアを2-0で下し、7戦全勝を達成。ワールドカップ予選での100％勝率を目指している。次戦は日曜日に2位のアルバニアと対戦する。スリーライオンズは予選全試合無失点も狙っており、トゥヘル監督率いるチームの得失点差は+20となっている。
セルビア戦勝利後、トゥヘル監督は次のように語った。
「難しい試合だった。相手は我々のことを全て把握していたが、我々は彼らのことを何も知らなかった。選手リストを見れば分かるように、彼らはトップクラブに所属し、トップリーグでプレーしている。個人技に優れ、新たなエネルギーを持って臨み、彼らにとって決勝戦のような試合にした」 前半のプレーは非常に良かった。リードするに値したし、ハリーのヘディングで2点目を奪うべきだったと思う。後半は常に適切なプレスをかけられず、相手の深い位置からのビルドアップから速攻に転じられる場面もあった。そのため守備陣はクリーンシートを守るために懸命に働かなければならなかった。困難な局面を乗り越える必要があったが、すべてが容易ではない点も好ましい。 全ての勝利が2-0、3-0、5-0とは限らない。これで良かった。無失点で抑え、それが最終的に決定的だった」
広告