「アーセナル関係者としては嬉しくないよね」古巣の優勝を阻む可能性あるチームは？アンリが持論

現在プレミアリーグで首位を走るアーセナル。11試合を終えて8勝2分け1敗、20得点5失点と見事な成績を収めており、勝ち点26で2位マンチェスター・シティに4ポイント差をつけている。そしてインターナショナルウィーク明けの第12節で、トッテナムとのノースロンドンダービーに挑む。

そんなアーセナルについて、同クラブ史上最多得点者であるティエリ・アンリ氏が『Betway』で言及。偉大なレジェンドは、古巣にエールを送った。

「代表戦明けに厳しい試合を戦うのは昔から苦手だったよ。幸い、アーセナルの相手も代表選手が多いチームだ。ノース・ロンドン・ダービーだし、絶対に激しくなる。しかも相手は、アウェイで未だ無敗だしね

「（前節）サンダーランド戦では、アーセナルが普段相手に仕掛ける戦術を逆に味わった。ロングボールを多用する戦術は、プレミアリーグ時代に私が経験した状況を思い出したよ。あの頃はどのチームにもプレッシャーをかけられなかった。フリーキック、スローイン、ゴールキックの全てが自陣ペナルティエリア内で発生し、突然ボールを奪い取らねばならなかったんだ」

「トッテナム戦では何が起こるか見ものだよ。 チームは確実に準備を整えている。こうした試合で何をすべきか、誰かに言われる必要はないんだ。今がどんな時か分かっているはずだ。目を覚まさねばならない。それが分からないなら、自分が誰のためにプレーしているのか理解していないということだよ」