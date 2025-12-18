Getty Images Sport
アンリが今シーズン最も印象に残ったプレミアリーグの選手と監督とは？意外な若手選手を明かす
忙しいクリスマスの試合期間に入る中、上位3クラブの差はわずか3ポイントで、この僅差はどんな失敗もコストがかかる可能性があることを意味し、シーズンが進むにつれてドラマが増している。チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドといった他の強豪もヨーロッパの出場権を争っているが、この段階でトップ3が見せている一貫性には及んでいない。
重要な話題は、ウナイ・エメリ監督の下でのアストン・ヴィラのパフォーマンスだ。このスペイン人監督は、2022年11月の降格圏すれすれの位置から、真のタイトル争いに参加できるクラブへと変革させ、見事な仕事を成し遂げた。
エメリ監督のチームは、ビハインドを負った後に試合に勝つ能力によって証明された信じられないほどの回復力を示しており、2025年の暦年でアーセナルとマンチェスター・シティ以上の勝ち点を積み上げたチームはない。彼の成功は、世界最高の監督の一人としての彼の実績と地位についての話題を高めており、チームは現在リーグで上位にいる。
『Betway』のコラムで、アンリ氏はエメリ監督がこれまでで最も印象に残った監督であることを明かした。
「ウナイ・エメリには多大な賞賛を送らなければならない。なぜなら、誰もそれが来るとは思っていなかったからだ。ヴィラが挙げていた結果を見ると、彼らは迷走しているように見えた。彼らは立ち直れないように見えたんだ。私たちはこれで終わりなのかと見ていた。しかし、エメリに賞賛を送らなければならない。彼は常に道を見つける。3か月後には、彼らが再び南下したと言っているかもしれない。ただ、この特定の瞬間において、全員をまとめ直した方法、彼は集中を保ち、本当に懸命に働いた。私は彼らが団結を保った方法に感銘を受けた。なぜなら、私にはそれが来るとは思えなかったからだ」
プレミアリーグの王者リヴァプールは今シーズン不調で、アルネ・スロット監督の夏の新規獲得選手の多くがアンフィールドでの生活に適応するのに苦労している。しかし、アンリ氏は目に留まった選手の一人にユーゴ・エキティケを挙げ、今シーズン最高の新加入選手だと考えていると明かした。
「ユーゴ・エキティケを選ぶね。なぜなら、最初、彼はリヴァプールでやっていけることを証明しなければならず、それを成し遂げたからだ。今、クラブは苦戦しているが、彼は依然として結果を出している。彼は私を驚かせた。彼が力を持っていることは知っていたが、適応の速さという点でそれがこれほど早いとは思わなかった。もちろん、チームが順調な時に適応する方が簡単だ。しかし彼は適応し、その後ベンチに座り、何も言わず戻ってきて、依然としてゴールを決めるので彼を高く評価しなければならない」
クリスマスのプレミアリーグの日程は、タイトル争いにとって狂乱的で、潜在的に決定的な期間となることが約束されている。マンチェスター・シティのシーズンには、土曜日のウェストハムとの厄介なホームゲームが含まれ、翌週にはノッティンガム・フォレストとサンダーランドとの試合があり、1月4日にはチェルシーとの直接対決がある。アーセナルは、エヴァートンの新スタジアムでのアウェーの旅から始まる挑戦的なクリスマスと新年の期間に直面している。アーセナルはその後ブライトンをホームに迎え、12月30日にはエミレーツ・スタジアムでアストン・ヴィラとの大一番がある。エメリ監督は、2018年5月から2019年11月までの失望的な18か月の在任期間の後に解任されたクラブを相手に、チームがタイトル争いを維持することに必死になるだろう。
