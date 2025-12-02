このような移籍により、ベテランセンターバックは家族とより近い距離で生活できるようになった。彼が南米に戻る際、妻と子供たちはイングランドに残るからだ。イサゴと弟のイアゴはチェルシーに所属しており、PSGから父に続いてイングランドに渡ってきたためである。

家族と離れて暮らすことについて、フルミネンセへの復帰を決断したチアゴはこう語る。

「離れて暮らすのは容易ではない。この決断は家族に負うところが大きい。子供たちは帰国せざるを得なかったが、妻だけは残った」

「家族にはチェルシーでの使命がある。だが僕たちの選択は正しいと確信している。彼らはそれぞれの道を歩み、それが今、確実に自分を強くしてくれる。物理的には遠く離れていても、子供たちは心の中で私と共にいる」