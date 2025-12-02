Getty
【画像】ポジションは…？ チアゴ・シウヴァの息子がチェルシーと初のプロ契約を締結
Getty
2020年にパリ・サンジェルマンから西ロンドンのクラブに移籍したチアゴ・シウヴァ。彼は4年間で155試合に出場し、2021年にはチャンピオンズリーグの栄冠を勝ち取った。
2022年に代表引退を発表するまでにブラジル代表として113試合に出場したシウヴァは現在、母国ブラジルでフルミネンセに所属している。41歳となったが、近い将来引退するつもりはなく、ヨーロッパ復帰が噂されている。
このような移籍により、ベテランセンターバックは家族とより近い距離で生活できるようになった。彼が南米に戻る際、妻と子供たちはイングランドに残るからだ。イサゴと弟のイアゴはチェルシーに所属しており、PSGから父に続いてイングランドに渡ってきたためである。
家族と離れて暮らすことについて、フルミネンセへの復帰を決断したチアゴはこう語る。
「離れて暮らすのは容易ではない。この決断は家族に負うところが大きい。子供たちは帰国せざるを得なかったが、妻だけは残った」
「家族にはチェルシーでの使命がある。だが僕たちの選択は正しいと確信している。彼らはそれぞれの道を歩み、それが今、確実に自分を強くしてくれる。物理的には遠く離れていても、子供たちは心の中で私と共にいる」
イサゴ・シウヴァはU-13レベルでチェルシーのアカデミーに加入した。昨シーズンにはU-18チームでデビューを果たしている。彼は「左サイドバックとセンターバックの両方でプレーできる、万能で信頼できるディフェンダーに成長した」と評されている。
今シーズンはチェルシーのU-17およびU-18チームでプレーし、10月にオランダの強豪アヤックスをホームに迎えたチャンピオンズリーグの試合では、クラブの登録選手33名のアカデミー選手の一人として名簿に名を連ねた。
イサゴはスタンフォード・ブリッジでのプロ契約獲得に誇りと興奮を表明。契約発表と同時にインスタグラムに「チェルシーとの初プロ契約を誇りに思う。さらなる成長を渇望している」と投稿した。
チアゴはこの投稿を自身のインスタグラムストーリーでシェアし、ハート、祈り、涙の絵文字で祝福した。常に夫と子供たちを熱心に支える妻ベルは「おめでとう、頑張って」とコメント。投稿には青いハートとヤギの絵文字を添えた。
イサゴの成長は今後、トップクラスの選手を目指す過程で注視されるだろう。弟のイアゴもイングランドU-15代表に初招集され、同じ道を歩み始めている。
彼はユースレベルでチェルシーと共に数々の大会を制し、2025年10月にはイングランドU-15代表に選出された。これは父親が2008年から2022年にかけてブラジル代表で100試合以上出場した経歴を持つにもかかわらずの快挙である。
イアゴは選出後「初の@englandキャンプ招集は誇らしい瞬間。努力は続く」とコメント。これに対しチアゴは「息子よ、我々は君を誇りに思う！神の加護がありますように」と返信した。
イアゴは将来的にブラジル代表を選択する可能性もある。これまでにも多くの選手がユースとシニアレベルで異なる国を代表してきた。現時点ではイングランド代表として評価を得られることに満足している。
彼は居住規則によりイングランド代表資格を有する。FIFAの代表資格規定では、10歳未満で移住した選手は3年間の継続居住後に当該国代表としてプレーできる。イアゴはチェルシーのユースに5年間在籍しており、著名な父とは異なる国際的な道を歩む可能性を秘めている。
