アロンソはスペインサッカー協会への痛烈な批判を受けるレアル会長を支持「真実は明らかにされなければならない」

キャリアの大部分と最近の監督在任期間をブンデスリーガとプレミアリーグでスペイン国外で過ごしてきたアロンソ会長は、ラ・リーガにおける審判問題が国際的にどのように見られているかについて独特の視点を提供した。彼はスペインにおけるスキャンダルの「正常化」は、ドイツやイングランドでそのような事例がどのように扱われるかと比較して異例であると示唆した。

「すべてのリーグには少しずつすべてがある」とアロンソ監督は審判のミスについて認めた。

「人間として、誰もが間違いを犯す。しかし、ここには調査されなければならない事例があった。ここで起こったこと、海外では、結果や説明責任がなかったことに人々は非常に驚いている。だからこそ、何が起こったのかを知ることが非常に重要だ。これは正常ではない。自然なこととして扱うことはできないんだ」

レアル・マドリーのトレーニング施設での緊張は、バルセロナだけでなく、現在の審判組織にも向けられている。CTAは最近、試合前に審判が犯したとされる誤りを強調するレアル・マドリーTVが制作したビデオを非難する声明を発表した。審判の苦情について尋ねられると、アロンソ監督は認識された不正義を強調するクラブの権利を擁護した。

「誰もが自分の利益を守ることは正当だ。不当に扱われたと感じる人は声を上げるべきだ。私たちはまさにそれをしているんだ」