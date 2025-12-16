Getty Images Sport
アロンソはスペインサッカー協会への痛烈な批判を受けるレアル会長を支持「真実は明らかにされなければならない」
スペインサッカーの最大機関の間での冷戦が再び過熱し、レアル・マドリーは「ネグレイラ事件」への非難において完全に結束した姿勢を示している。クラブのペレス会長がクラブの総会で「世界サッカー史上最大のスキャンダル」とこのスキャンダルを評した痛烈な演説を行ってからわずか1日後、アロンソ監督もこれらの感情を反響させ、この状況はスペインの外から見ている人々には説明がつかないと主張した。
レアル・マドリーのコパ・デル・レイの試合を前に、このバスク人戦術家はバルセロナ、ラ・リーガ、スペインサッカー連盟(RFEF)、メディアを標的にした会長の「焦土作戦」的なコメントについて意見を求められた。質問を避けたり緊張を和らげようとするどころか、アロンソ監督は強気の姿勢を取り、スポーツの完全性は調査への完全かつ透明な解決にかかっていると主張した。
「私たちはクラブと会長の立場を共有している」とアロンソ監督は断固として述べ、理事会の積極的な法的および広報戦略と直接的に立場を一致させた。
「最も重要なことは、サッカーのために、実際に何が起こったのかの真実が知られることだ」
アロンソ監督のコメントは、ペレス会長がクラブメンバーへの最近の演説で構築した物語を強化するのに役立っている。レアル・マドリー会長は、バルセロナが審判技術委員会(CTA)の元副会長であるホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏に行った支払いが、試合結果を操作しようとする試みを構成していると主張していた。ペレス会長は、そのような行為に対してスポーツ制裁がないことはスペインサッカーへの汚点だと主張し、アロンソ監督はこの感情がより広範なヨーロッパのサッカーコミュニティによって共有されていると考えている。
キャリアの大部分と最近の監督在任期間をブンデスリーガとプレミアリーグでスペイン国外で過ごしてきたアロンソ会長は、ラ・リーガにおける審判問題が国際的にどのように見られているかについて独特の視点を提供した。彼はスペインにおけるスキャンダルの「正常化」は、ドイツやイングランドでそのような事例がどのように扱われるかと比較して異例であると示唆した。
「すべてのリーグには少しずつすべてがある」とアロンソ監督は審判のミスについて認めた。
「人間として、誰もが間違いを犯す。しかし、ここには調査されなければならない事例があった。ここで起こったこと、海外では、結果や説明責任がなかったことに人々は非常に驚いている。だからこそ、何が起こったのかを知ることが非常に重要だ。これは正常ではない。自然なこととして扱うことはできないんだ」
レアル・マドリーのトレーニング施設での緊張は、バルセロナだけでなく、現在の審判組織にも向けられている。CTAは最近、試合前に審判が犯したとされる誤りを強調するレアル・マドリーTVが制作したビデオを非難する声明を発表した。審判の苦情について尋ねられると、アロンソ監督は認識された不正義を強調するクラブの権利を擁護した。
「誰もが自分の利益を守ることは正当だ。不当に扱われたと感じる人は声を上げるべきだ。私たちはまさにそれをしているんだ」
調査への確固たる支持にもかかわらず、アロンソ監督は特定の一線を越えないように注意した。記者から、支払いが行われた期間(2001-2018年)にバルセロナが獲得したタイトルが「汚れている」または非合法だと考えるかどうかを追及されたとき、レアル・マドリーの監督は外交的な回避を選んだ。
「いや、いや。それには踏み込まない」と彼は答え、宿敵から特定のトロフィーを剥奪することについての議論に引き込まれることを拒否した。彼の焦点は、特定のシーズンの歴史書を書き換えることではなく、システム的な問題と真実の必要性にあると繰り返した。
アロンソ監督の介入により、ネグレイラ事件はスペインのニュースサイクルの最前線に残ることが保証された。このスキャンダルには、17年間にわたってバルセロナがネグレイラが所有する会社に行った700万ユーロ以上の支払いが含まれている。バルセロナは一貫して不正行為を否定し、支払いは技術レポートとスカウティングアドバイスのためだったと主張しているが、これらのレポートの多くに物理的な証拠がないことが疑念を煽っている。
