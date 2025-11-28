イングランド代表OBが昨夏にリヴァプールは主力選手を売却すべきではなかったと指摘

ライト=フィリップス氏は、リヴァプールの移籍支出についての批判を続けた。彼は、クリスタル・パレスからマーク・グエーイの移籍を確保できなかったことが最大の間違いだったかと尋ねられたが、この44歳は代わりにアルネ・スロット監督が両選手を受け入れるために戦術を調整したり、フロリアン・ヴィルツのような他の大型補強選手の最高の力を引き出したりすることなく、イサクとエキティケの両方を獲得する決断に言及した。

イサクはニューカッスルから英国記録となる移籍金でリヴァプールに加入した。エキティケもフランクフルトからマージーサイドに大きな契約で移籍した。ヴィルツもレヴァークーゼンから多額の移籍金を払って獲得した。だが、3人とも2025/26シーズンの開始以来、調子とフィットネスに苦しんでいる。

「いや、グエーイを逃したことがリヴァプールにとって夏の最大の間違いだったとは思わない。最大の間違いは、スロット監督がエキティケとイサクが一緒にプレーできるように適応させなかったことだと思う。彼らは両方ともかなり似ているので、彼らが協力できるように取り組む必要がある。しかし、一人が下がってプレーすることはできない。なぜなら、そこはヴィルツがいる場所だからだ。しかし、ヴィルツをそこに置くと、タイトルを獲得したミッドフィールドの戦術を根本的に変えることになる」

ライト=フィリップス氏は、リヴァプールが昨シーズンの成功の公式をいじりすぎたと示唆した。

「昨シーズンほぼリーグを制覇したチームから、リヴァプールには変化がありすぎた。4億ポンドもの価値の変更が必要だったとは思わない。イサクとエキティケの両方が必要だったとは思わないんだ。どちらか一人を取るだけで良かっただろうし、そうすれば明らかにディアスを置き換えるために良い位置にいただろう。しかし、彼らはその2人の選手に集中しすぎて、その後は実際にあまり他のことはしなかった」