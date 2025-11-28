Getty
イングランド代表OBが昨夏にリヴァプールは主力選手を売却すべきではなかったと指摘
ライト=フィリップス氏は、リヴァプールの移籍ビジネスに対する評価を明確にし、ディアスを別のウィンガーで置き換えることなく手放す決断は、それが起きた瞬間から明らかな間違いだと感じていたと述べた。彼はディアスがバイエルンで活躍する中、多くのリヴァプールファンが彼の持つクオリティに今気づいていると語った。
ディアスは、これまでバイエルンの中で驚異的な存在となっており、18試合の公式戦で11ゴールを決め、5アシストを記録している。ドイツでの素晴らしいスタートのハイライトは、先月のウニオン・ベルリンとのアウェーでの2-2の引き分けで、信じられないほど狭い角度から強烈なフィニッシュを決めた時だった。
ディアスは、バイエルンがPSGに2-1で勝利した試合で前半に2ゴールを決めた後、レッドカードを受け、週半ばの2025/26シーズンで唯一の敗北となった試合を欠場した。ヴァンサン・コンパニ監督のチームはアーセナルに1-3で敗れたが、彼の直接的な走りと身体的なアウトプットを明らかに欠いていた。
ライト=フィリップス氏は『BestBettingSites』のインタビューで、バイエルンに売却したことが間違いだったと思うかと尋ねられ、次のように答えた。
「はい。実際に起こる前にそれを聞いた時からそう思っていた。全く理解できなかった。あれは間違いだったが、さらに大きな間違いは彼の公認を見付けなかったことだ。ウィンガーを失うのなら、別のウィンガーで置き換えるべきだ。何らかの理由で、彼らは別の場所を見ることを選んだ。数人のリヴァプールファンは、彼が彼らにとってどれほど素晴らしかったかを認識していたと思うが、多くの人々は、彼が代わりにバイエルンでそれをやり始めるまで、彼がどれほど重要で効果的だったかを本当に理解していなかったんだ」
ライト=フィリップス氏は、リヴァプールの移籍支出についての批判を続けた。彼は、クリスタル・パレスからマーク・グエーイの移籍を確保できなかったことが最大の間違いだったかと尋ねられたが、この44歳は代わりにアルネ・スロット監督が両選手を受け入れるために戦術を調整したり、フロリアン・ヴィルツのような他の大型補強選手の最高の力を引き出したりすることなく、イサクとエキティケの両方を獲得する決断に言及した。
イサクはニューカッスルから英国記録となる移籍金でリヴァプールに加入した。エキティケもフランクフルトからマージーサイドに大きな契約で移籍した。ヴィルツもレヴァークーゼンから多額の移籍金を払って獲得した。だが、3人とも2025/26シーズンの開始以来、調子とフィットネスに苦しんでいる。
「いや、グエーイを逃したことがリヴァプールにとって夏の最大の間違いだったとは思わない。最大の間違いは、スロット監督がエキティケとイサクが一緒にプレーできるように適応させなかったことだと思う。彼らは両方ともかなり似ているので、彼らが協力できるように取り組む必要がある。しかし、一人が下がってプレーすることはできない。なぜなら、そこはヴィルツがいる場所だからだ。しかし、ヴィルツをそこに置くと、タイトルを獲得したミッドフィールドの戦術を根本的に変えることになる」
ライト=フィリップス氏は、リヴァプールが昨シーズンの成功の公式をいじりすぎたと示唆した。
「昨シーズンほぼリーグを制覇したチームから、リヴァプールには変化がありすぎた。4億ポンドもの価値の変更が必要だったとは思わない。イサクとエキティケの両方が必要だったとは思わないんだ。どちらか一人を取るだけで良かっただろうし、そうすれば明らかにディアスを置き換えるために良い位置にいただろう。しかし、彼らはその2人の選手に集中しすぎて、その後は実際にあまり他のことはしなかった」
ディアスの好調ぶりは、高額な攻撃陣がうまく噛み合わないのを見てきたリヴァプールファンにとって傷口に塩を塗るようなものとなるだろう。
また、守備面でも芳しくない状況が続いている。ジェイミー・キャラガー氏は、今週初めにPSVに対して1-4でホームで惨敗した後も、苦戦しているイブラヒマ・コナテを起用し続けるアルネ・スロット監督に対し、放送禁止用語を含む激しい非難を展開した。『スカイ』と『CBSスポーツ』の解説者は、オランダ人監督には軌道修正のために1週間しかないと示唆し、その後、彼の地位は深刻な脅威にさらされるだろうと指摘した。スロット監督は、日曜日のウェストハム戦と12月3日のサンダーランド戦を前に、正しい戦術的バランスを見つけなければならない。
