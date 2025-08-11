ソン・フンミンがMLSでもらう年俸はいくら？

アメリカ1部MLS（メジャーリーグ・サッカー）に今夏から韓国代表FWソン・フンミンが参戦。リオネル・メッシやルイス・スアレス、トーマス・ミュラーといったワールドクラスの選手たちとアメリカの地で対戦することが決定した。近年世界中のトップ選手の活躍の場になりつつあるMLSでソン・フンミンはいくらサラリーを受け取るのだろうか。
本記事では、ソン・フンミンのサラリーやMLSの年俸ランキングを紹介する。
MLSシーズンパス
メジャーリーグサッカーを観るならApple TV「MLSシーズンパス」がおすすめ！
メッシ、ブスケッツ、ソン・フンミン、吉田麻也らの出場試合を今すぐ視聴！
月額
2,300円(税込)今すぐ視聴
アメリカ1部MLS（メジャーリーグ・サッカー）に今夏から韓国代表FWソン・フンミンが参戦。リオネル・メッシやルイス・スアレス、トーマス・ミュラーといったワールドクラスの選手たちとアメリカの地で対戦することが決定した。近年世界中のトップ選手の活躍の場になりつつあるMLSでソン・フンミンはいくらサラリーを受け取るのだろうか。
本記事では、ソン・フンミンのサラリーやMLSの年俸ランキングを紹介する。
MLSの強豪の1つ、ロサンゼルスFCは現地時間8月6日(水)にトッテナムからソン・フンミンを獲得したことを発表。MLS公式ウェブサイトによると、移籍金はリーグ最高額となる2650万ドル（約39億円）に上る。
ロサンゼルスFCは、ソン・フンミンと2027年までの1年半契約を締結。この契約には2028年、2029年夏までの延長オプションが付帯している。
また、ソン・フンミンは、各クラブが最大で3選手まで登録可能なサラリーキャップの影響を受けない特別指定選手制度（通称ベッカム・ルール）で登録されたことも発表されている。
ソン・フンミンがロサンゼルスFCから受け取るサラリーは公表されていない。
ただし、ソン・フンミンは、デニス・ブアンガとともにロサンゼルスFCの特別指定選手として登録されており、サラリーキャップの影響を受けない契約が結ばれている。
イギリス人記者ベン・ジェイコブス氏によると、ソン・フンミンのサラリーはインテル・マイアミのセルヒオ・ブスケツを上回り、インテル・マイアミのリオネル・メッシ次ぐMLS2位の1500万～2000万（約22億～30億円）ドルになると予想されている。
なお、2025シーズン前期にMLSが発表した各選手のサラリーによると、トップはメッシの2045万ドル（約30億円）、2位はトロントFCから今夏に退団したロレンツォ・インシーニェの1540万ドル（約23億円）、3位はブスケツで877万ドル（約13億円）となっている。
|順位
|選手
|所属
|保証額
|1位
|リオネル・メッシ
|インテル・マイアミ
|$2045万
|2位
|ロレンツォ・インシーニェ
|トロントFC
|$1540万
|3位
|セルヒオ・ブスケツ
|インテル・マイアミ
|$877万
|4位
|ミゲル・アルミロン
|アトランタ・ユナイテッド
|$787万
|5位
|イルビング・ロサノ
|サンディエゴFC
|$763万
|6位
|フェデリコ・ベルナルデスキ
|トロントFC
|$630万
|7位
|エミル・フォルスベリ
|NYレッドブルズ
|$604万
|8位
|ジョルディ・アルバ
|インテル・マイアミ
|$600万
|9位
|リキ・プッチ
|LAギャラクシー
|$578万
|10位
|ジョナタン・バンバ
|シカゴ・ファイアー
|$558万
※2025年5月23日発表
|背番号
|7
|国籍
|韓国
|生年月日
|1992年7月8日(33歳)
|経歴
|
|代表歴
|134キャップ51得点
|タイトル
|24-25ヨーロッパリーグ優勝（トッテナム）
|個人賞
|2020年FIFAプスカシュ賞
21-22プレミアリーグ得点王
2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービス『MLSシーズンパス(MLS Season Pass)』に加入することで視聴可能だ。
MLSシーズンパス加入者は、MLSレギュラーシーズン、Audi MLSカッププレーオフ、リーグカップ1の全試合を地域制限なしでライブ視聴できる。
■料金プラン
MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。また、シーズン半ばからは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となるが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。
なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。
|プラン
|料金(税込)
|Apple TV加入者
|シーズン
|通常価格15,000円
→期間限定で7,000円！
|通常価格12,000円
→期間限定で6,000円！
|月額
［通常価格］
|2,300円
|2,000円
※価格は変動する可能性があります。
※2026年シーズンは通常価格で更新されます。