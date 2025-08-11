このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ソン・フンミンがMLSでもらう年俸はいくら？

MLS（メジャーリーグ・サッカー）のロサンゼルスFCに加入したソン・フンミンのサラリーやMLS選手の年俸ランキングを紹介する。

アメリカ1部MLS（メジャーリーグ・サッカー）に今夏から韓国代表FWソン・フンミンが参戦。リオネル・メッシやルイス・スアレス、トーマス・ミュラーといったワールドクラスの選手たちとアメリカの地で対戦することが決定した。近年世界中のトップ選手の活躍の場になりつつあるMLSでソン・フンミンはいくらサラリーを受け取るのだろうか。

本記事では、ソン・フンミンのサラリーやMLSの年俸ランキングを紹介する。

    ソン・フンミンとロサンゼルスFCの契約内容は？

    MLSの強豪の1つ、ロサンゼルスFCは現地時間8月6日(水)にトッテナムからソン・フンミンを獲得したことを発表。MLS公式ウェブサイトによると、移籍金はリーグ最高額となる2650万ドル（約39億円）に上る。

    ロサンゼルスFCは、ソン・フンミンと2027年までの1年半契約を締結。この契約には2028年、2029年夏までの延長オプションが付帯している。

    また、ソン・フンミンは、各クラブが最大で3選手まで登録可能なサラリーキャップの影響を受けない特別指定選手制度（通称ベッカム・ルール）で登録されたことも発表されている。

    ソン・フンミンのサラリーはいくら？

    ソン・フンミンがロサンゼルスFCから受け取るサラリーは公表されていない。

    ただし、ソン・フンミンは、デニス・ブアンガとともにロサンゼルスFCの特別指定選手として登録されており、サラリーキャップの影響を受けない契約が結ばれている。

    イギリス人記者ベン・ジェイコブス氏によると、ソン・フンミンのサラリーはインテル・マイアミのセルヒオ・ブスケツを上回り、インテル・マイアミのリオネル・メッシ次ぐMLS2位の1500万～2000万（約22億～30億円）ドルになると予想されている。

    なお、2025シーズン前期にMLSが発表した各選手のサラリーによると、トップはメッシの2045万ドル（約30億円）、2位はトロントFCから今夏に退団したロレンツォ・インシーニェの1540万ドル（約23億円）、3位はブスケツで877万ドル（約13億円）となっている。

    MLS年俸ランキング

    順位選手所属保証額
    1位リオネル・メッシインテル・マイアミ$2045万
    2位ロレンツォ・インシーニェトロントFC$1540万
    3位セルヒオ・ブスケツインテル・マイアミ$877万
    4位ミゲル・アルミロンアトランタ・ユナイテッド$787万
    5位イルビング・ロサノサンディエゴFC$763万
    6位フェデリコ・ベルナルデスキトロントFC$630万
    7位エミル・フォルスベリNYレッドブルズ$604万
    8位ジョルディ・アルバインテル・マイアミ$600万
    9位リキ・プッチLAギャラクシー$578万
    10位ジョナタン・バンバシカゴ・ファイアー$558万

    ※2025年5月23日発表

    ソン・フンミンの経歴は？

    背番号7
    国籍韓国
    生年月日1992年7月8日(33歳)
    経歴
    • 2010～2013：ハンブルガー（公式戦72試合20得点）
    • 2013～2015：レヴァークーゼン（公式戦87試合29得点）
    • 2015～2025：トッテナム（公式戦454試合137得点）
    • 2025～　　：ロサンゼルスFC
    代表歴134キャップ51得点
    タイトル24-25ヨーロッパリーグ優勝（トッテナム）
    個人賞2020年FIFAプスカシュ賞
    21-22プレミアリーグ得点王
    MLSはMLSシーズンパスで視聴可能

    2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービスMLSシーズンパス(MLS Season Pass)』に加入することで視聴可能だ。

    MLSシーズンパス加入者は、MLSレギュラーシーズン、Audi MLSカッププレーオフ、リーグカップ1の全試合を地域制限なしでライブ視聴できる。

    ■料金プラン

    MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。また、シーズン半ばからは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となるが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。

    なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。

    プラン料金(税込)Apple TV加入者
    シーズン通常価格15,000円
    →期間限定で7,000円！    		通常価格12,000円
    →期間限定で6,000円！
    月額
    ［通常価格］    		2,300円2,000円

    ※価格は変動する可能性があります。
    ※2026年シーズンは通常価格で更新されます。

  • MLSシーズンパスの登録方法

    1. Apple TV公式サイトへアクセス
    2. 「サブスクリプションに登録」をタップ
    3. MLSシーズンパスのプランを選択
    4. Apple IDでサインインして登録完了！
    5. Apple TV内で「MLS」と検索してコンテンツを視聴開始

