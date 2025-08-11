ソン・フンミンがMLSでもらう年俸はいくら？

MLSの強豪の1つ、ロサンゼルスFCは現地時間8月6日(水)にトッテナムからソン・フンミンを獲得したことを発表。MLS公式ウェブサイトによると、移籍金はリーグ最高額となる2650万ドル（約39億円）に上る。

ロサンゼルスFCは、ソン・フンミンと2027年までの1年半契約を締結。この契約には2028年、2029年夏までの延長オプションが付帯している。

また、ソン・フンミンは、各クラブが最大で3選手まで登録可能なサラリーキャップの影響を受けない特別指定選手制度（通称ベッカム・ルール）で登録されたことも発表されている。