「どうか僕のことを忘れないで」トッテナム帰還のソン・フンミン、ファンの前で感動のスピーチ

2015年にレヴァークーゼンからトッテナムに移籍し、同クラブで454試合に出場して173得点を記録したソン・フンミン。在籍期間のハイライトは、5月にマンチェスター・ユナイテッドを破って17年ぶりのタイトルとなるUEFAヨーロッパリーグ優勝トロフィーを掲げたことだろう。

そして今夏、多くの関係者を驚かせたのは、ソン・フンミンが北ロンドンのクラブを去る意向を表明したことである。

8月初旬のアジア遠征中に記者団にこう語った。

「今夏このクラブを去る決断をしたことをお伝えしたい。クラブは私の決断を尊重し支援してくれた。キャリアで最も困難な決断だった。主な理由は、トッテナムで達成できることは全て成し遂げたからだ。新たな挑戦のためには新しい環境が必要だ。 10年間在籍した。素晴らしいクラブであり、素晴らしいサポーターがいる。数えきれないほどの素晴らしい思い出がある。ただ、さらなる成長のために自分を追い込む新たな環境が必要だと感じた。少し変化が必要だと思う。10年は長い。北ロンドンに来た時は子供だった。23歳、非常に若い年齢だ。英語も話せなかった少年だった。今、このクラブを去るのは、一人の男としてだ」