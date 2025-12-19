プレミアリーグの頂点に古巣が戻るまでの長い道のりについてファーガソンが厳しい見解を指摘

ファーガソン氏が長期的なビジョンについて語る一方、ブルーノ・フェルナンデスはオールド・トラッフォードでの自身の岐路について率直に語った。キャプテンは、近年クラブを離れる真剣な機会が2回あったことを明かしたが、最終的には残ることを選択した。マンチェスターでの時間がまだ彼が切望していたレベルのタイトルをもたらしていないことを認めつつもだ。フェルナンデスにとって、クラブの野心への信念が決定的だった。彼は、クラブの地位を回復することについての上層部からの保証が、他のオファーを断る説得力となったと主張した。フェルナンデスは、道のりが決して順調ではないとしてもトロフィーはまだ獲得可能だと『Rio Ferdinand Presents』で明かした

「明らかに、トロフィーを獲得しに行くことについて話すとき、僕がここに残ったのは、ここでまだトロフィーを獲得できると思うからだ。もしクラブが僕たちの目標は依然として可能な限り高みに到達し、トロフィー獲得に戻り、以前のクラブに戻ることだと言わなければ、僕はここに残らなかっただろう。それが目標でなかったら、そうだね、僕はここに残らなかっただろう。しかし、クラブの目標が依然として彼らがいたい場所に戻ることであり、それは僕がクラブをいさせたい場所であり、それが僕が最初にクラブに来た理由だと知っているからだ。もし僕がそこに戻る手助けができるなら、それが僕がしたいことのすべてだ」

マンチェスター・ユナイテッドのボーンマス戦の劇的な引き分けは、進歩と残る欠陥の両方を浮き彫りにし、チームを6位に位置づけた。彼らは今シーズンヨーロッパの大会には出場しておらず、すでにカラバオカップからも敗退しており、トロフィーへの道が狭まっている。FAカップが現在、彼らがトロフィーを掲げる最も現実的なチャンスであり、1月にブライトンとの対戦が待っている。