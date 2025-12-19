Getty Images Sport
プレミアリーグの頂点に古巣が戻るまでの長い道のりについてファーガソンが厳しい見解を指摘
オールド・トラッフォードでの26年間で、サー・アレックス・ファーガソン氏はサッカー史上最も成功した時代の一つを築き上げ、13回のプレミアリーグ優勝と2回のチャンピオンズリーグ制覇を含む38の主要タイトルを獲得した。ただ、2012-13シーズン終了時の引退以来、マンチェスター・ユナイテッドはこれらの賞をキャビネットに加えることができず、監督の混乱と戦略的不確実性の中を漂ってきた。自身の初期の経験を引き合いに出し、ファーガソン氏は古巣の現在の苦境を、かつてリヴァプールが耐えた長期の低迷期になぞらえた。1986年に彼がマンチェスターに到着したとき、リヴァプールはイングランドとヨーロッパのサッカーで支配的な勢力であり、4回の欧州カップ優勝と国内での絶え間ない成功を誇っていた。彼らが最終的にリーグタイトルを獲得したのは2020年で、前回の優勝から31年後のことだった。
ファーガソン氏は、昨シーズン途中に混乱したロッカールームに入ったアモリム監督を擁護することに熱心だった。だが、彼の最善の努力にもかかわらず、古巣の2024-25シーズンは悪化し、15位フィニッシュという、プレミアリーグ時代で最低の結果に終わった。彼は分裂したチームとアイデンティティに苦しむクラブを引き継いだ。
バーレーンで『Press Box PR』の取材に応じたファーガソン氏は次のように述べた。
「彼[アモリム]は良い人格の持ち主だが、簡単ではない。自分の時代を振り返ると、リヴァプールが絶頂期だった頃から始まったことを思い出す。彼らは欧州カップで4回優勝するなど素晴らしいクラブだったが、その後リーグで再び優勝するまでに31年かかった。私たちは今、同じ状況にある。そのサイクルのために、10年かかるかもしれないし、11年かかるかもしれない。慎重に考える必要があり、補強が以前よりも良いものになるようにしなければならないんだ」
ファーガソン氏は、古巣の改善された補強が彼らの回復の中心であると考えている。彼はロイヤル・アントワープから獲得したセンネ・ラムメンスを変革的な存在として特別に挙げた。わずか23歳のベルギー人は、正ゴールキーパーの座を獲得し、落ち着きと配球で印象を与えている。
「ゴールキーパー[ラムメンス]の獲得が違いを生んだと思う。彼は23歳と若く、機敏で、大柄で、足元と手さばきが良い。それが役立っていると思う。ユナイテッドはその選手を必要としていたと思うよ。ユナイテッドは長年にわたって常にインスピレーションを与える選手を擁してきた。それが役立ったと思う」
彼はまた、攻撃的な補強であるマテウス・クーニャとブライアン・エンベウモの影響も強調し、両者がこの再建期にクラブを前進させる資質を持っていると示唆した。
「他の2人、[ブライアン]・エンベウモと[マテウス]・クーニャは、我々のフォームの回復に貢献しそうに見える」
オールド・トラッフォードでの不確実性の中でのフェルナンデスの忠誠心
ファーガソン氏が長期的なビジョンについて語る一方、ブルーノ・フェルナンデスはオールド・トラッフォードでの自身の岐路について率直に語った。キャプテンは、近年クラブを離れる真剣な機会が2回あったことを明かしたが、最終的には残ることを選択した。マンチェスターでの時間がまだ彼が切望していたレベルのタイトルをもたらしていないことを認めつつもだ。フェルナンデスにとって、クラブの野心への信念が決定的だった。彼は、クラブの地位を回復することについての上層部からの保証が、他のオファーを断る説得力となったと主張した。フェルナンデスは、道のりが決して順調ではないとしてもトロフィーはまだ獲得可能だと『Rio Ferdinand Presents』で明かした
「明らかに、トロフィーを獲得しに行くことについて話すとき、僕がここに残ったのは、ここでまだトロフィーを獲得できると思うからだ。もしクラブが僕たちの目標は依然として可能な限り高みに到達し、トロフィー獲得に戻り、以前のクラブに戻ることだと言わなければ、僕はここに残らなかっただろう。それが目標でなかったら、そうだね、僕はここに残らなかっただろう。しかし、クラブの目標が依然として彼らがいたい場所に戻ることであり、それは僕がクラブをいさせたい場所であり、それが僕が最初にクラブに来た理由だと知っているからだ。もし僕がそこに戻る手助けができるなら、それが僕がしたいことのすべてだ」
マンチェスター・ユナイテッドのボーンマス戦の劇的な引き分けは、進歩と残る欠陥の両方を浮き彫りにし、チームを6位に位置づけた。彼らは今シーズンヨーロッパの大会には出場しておらず、すでにカラバオカップからも敗退しており、トロフィーへの道が狭まっている。FAカップが現在、彼らがトロフィーを掲げる最も現実的なチャンスであり、1月にブライトンとの対戦が待っている。
