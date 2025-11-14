退場時のC・ロナウドは何と言った？ 「愚かだ」やり取りをアイルランド指揮官が明かす

5度のバロンドール受賞者はその約束を果たせなかった。前半終了までにポルトガルが2失点を喫する中、彼は苛立ちを露わにした。そして60分を過ぎた直後に退場処分を受けた。

ハルグリムソン監督はその場面について『RTEスポーツ』にこう語った。

「彼は少し集中力を失った。おそらく観客の反応も影響したのだろう。苛立ちから、自制すべき行動を取ってしまった。退場する際、彼は私にこう言った。『（試合前の私の発言は）賢明な判断だった』と。そして審判や誰かを責めたが、結局は自らが愚かな判断を犯した」

さらに監督は、ロナウドがピッチを去る際にタッチラインで交わした会話についてこう続けた。

「彼は『審判にプレッシャーをかけたな』と私を称賛したよ。しかしピッチ上での彼の行動が退場を招いたのだ。私とは無関係だ——私の言葉が彼の頭の中に響いたのなら別だがね」

試合後にロナウドと話をしたかとの問いに、アイルランド代表監督はこう付け加えた。

「いや、彼がピッチを去った時に十分話したと思う。話すことは何もなかった。これは単に彼の一瞬の愚かな行動だったと言えるだろう」