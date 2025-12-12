マン・Uへの当てつけ？ラッシュフォードがバルセロナに対して「環境が選手を最高へと押し上げる」と発言

期待に応えるには自信が必要だと考える彼は、今、一貫したパフォーマンスを取り戻し、笑顔でプレーするための理想的な環境にいると信じている。マンチェスターでルベン・アモリム監督のもとで評価を失った際には、サッカーへの愛情の一部が失われていた。

ラッシュフォードは『BBCスポーツ』に対し、全員が同じ方向を向いているバルセロナの新しい文化を受け入れていると語った。

「世界中の多くの人と同じように、僕も常にスペインサッカーの熱烈なファンだった。スペイン最大のクラブでプレーできることは大きな栄誉だ。ここでもっと多くの試合に出場し、ベストを尽くしてチームの勝利に貢献できることを楽しみにしている。このクラブはそれを求めている。環境は常に僕たちを最高の選手へと押し上げてくれるので、選手としてこのような場所にいられることは完璧だ」

懐疑的な人々を黙らせようとする彼の試みについて、ラッシュフォードはさらに語った。

「ここではプレッシャーのようなものは感じない。ただサッカーをするためにここにいるだけだ。素晴らしい経験だよ。歓迎されていると感じ、我が家にいるような気分だ。一歩一歩を楽しんでいるよ」