Getty
マン・Uへの当てつけ？ラッシュフォードがバルセロナに対して「環境が選手を最高へと押し上げる」と発言
ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドの名高いユースアカデミー出身でトップチームのスターとなった。プレミアリーグの強豪クラブで426試合に出場し、138ゴールを記録した。
2022-23シーズンには自己最高の30ゴールを挙げ、高額な新契約を獲得した。だが、この契約が全うされる可能性は低い。その後、調子が低下したため、28歳のラッシュフォードは昨シーズン、アストン・ヴィラにレンタル移籍。現在はバルセロナに所属している。
ラッシュフォードはカンプ・ノウでラミン・ヤマルやロベルト・レヴァンドフスキと共にプレーし、プロとしての輝きを取り戻している。21試合で6ゴール8アシストを記録し、2026年ワールドカップに向けてイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督からも再び信頼を得ることにつながった。
- Getty/GOAL
期待に応えるには自信が必要だと考える彼は、今、一貫したパフォーマンスを取り戻し、笑顔でプレーするための理想的な環境にいると信じている。マンチェスターでルベン・アモリム監督のもとで評価を失った際には、サッカーへの愛情の一部が失われていた。
ラッシュフォードは『BBCスポーツ』に対し、全員が同じ方向を向いているバルセロナの新しい文化を受け入れていると語った。
「世界中の多くの人と同じように、僕も常にスペインサッカーの熱烈なファンだった。スペイン最大のクラブでプレーできることは大きな栄誉だ。ここでもっと多くの試合に出場し、ベストを尽くしてチームの勝利に貢献できることを楽しみにしている。このクラブはそれを求めている。環境は常に僕たちを最高の選手へと押し上げてくれるので、選手としてこのような場所にいられることは完璧だ」
懐疑的な人々を黙らせようとする彼の試みについて、ラッシュフォードはさらに語った。
「ここではプレッシャーのようなものは感じない。ただサッカーをするためにここにいるだけだ。素晴らしい経験だよ。歓迎されていると感じ、我が家にいるような気分だ。一歩一歩を楽しんでいるよ」
ラッシュフォードには言葉の壁があったが、クラブの同僚とのコミュニケーションを容易にするため、バイリンガルになろうとレッスンを受けている。バルセロナファミリーに受け入れられたことについて、「チームメイト全員が温かく迎えてくれたし、街でもとても良い気分だ。マンチェスター以外で暮らすのは初めてだが、すでに我が家のような気分になり始めている。もっとスペイン語を学びたいし、頑張っているよ」と語った。
バルセロナのハンジ・フリック監督は、ラッシュフォードが新しい環境に落ち着くのを助けることについて、ピッチ上でのパフォーマンスを発揮するためにはピッチ外で幸せを感じることが重要だと主張した。
「私は彼のキャリアをずっと追ってきた。相手ゴール前のボックス内での彼の質の高さに感銘を受けた。バルセロナでもそれを示している。また、彼にとって別の文化、素晴らしい人々、良い天気の中で暮らすという変化は素晴らしいことだ。今、彼がたくさん笑顔を見せているのがわかる。私たちが持つ雰囲気を楽しんでくれるなら、それも非常に良いことだ」
- Getty Images Sport
ラッシュフォードは当初1シーズンのレンタルでバルセロナに加入した。ラ・リーガの現王者であるバルセロナは、2026年にこの移籍を完全なものにするオプションを持っており、3500万ユーロ(約64億円)の移籍金で合意している。
68試合の出場歴を持つこのイングランド代表選手は、オールド・トラッフォードの悪名高い「爆弾部隊」に戻るつもりはなく、バルセロナに自分の価値を証明するために全力を尽くすだろう。買取オプションがいずれ行使されるという報道も最近になって数多く出ている。
広告